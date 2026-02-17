Nuit du doute 2026 : comment la Grande mosquée de Paris annonce la date du ramadan

La Nuit du doute 2026, organisée à la Grande Mosquée de Paris ce mardi 17 février, donne une date au premier jour du jeûne musulman.

Lors de la "Nuit du doute", organisée ce mardi 17 février 2026 à la Grande Mosquée de Paris, la commission religieuse devrait confirmer que la date du ramadan correspond bien au mercredi 18 ou au jeudi 19 février. Avec l'aumône, le pèlerinage, la profession de foie et la prière, le jeûne du ramadan est le cinquième pilier de l'islam, il est respecté par un grand nombre de musulmans. Mais chaque année la date de ce jeûne change. La date du ramadan est, pour rappel, définie sur la base du cycle lunaire régissant le calendrier musulman (calendrier hégirien). Plutôt que de suivre la révolution de la Terre autour du soleil, il s'aligne sur les cycles lunaires. Cette particularité explique pourquoi les dates des fêtes musulmanes varient chaque année par rapport au calendrier solaire et pourquoi une observation minutieuse du ciel reste nécessaire pour déterminer avec précision le début de chaque mois religieux.

La Nuit du doute, appelée "laylat al-chak" en arabe, remonte aux premiers temps de l'islam. Elle perpétue une pratique millénaire où les croyants scrutaient le ciel pour apercevoir le fin croissant de lune marquant le début d'un nouveau mois. Cette observation visuelle directe conserve aujourd'hui une importance symbolique forte, même si les calculs astronomiques permettent désormais de prévoir avec précision les phases lunaires plusieurs années à l'avance.

En France, la Nuit du doute a pu être contestée ces dernières années. Plusieurs instances musulmanes coexistent avec des approches différentes pour déterminer le début du Ramadan. Le Conseil français du culte musulman (CFCM) et le Conseil théologique musulman de France (CTMF) privilégient les données scientifiques et annoncent leurs dates plusieurs semaines à l'avance. Ces organisations s'appuient sur des calculs astronomiques établis depuis 2013 pour fixer le calendrier religieux. Leur approche moderne répond aux besoins pratiques des musulmans vivant en France, qui doivent souvent organiser leur vie professionnelle et personnelle en fonction du mois de jeûne.

Comment se déroule la Nuit du doute ?

Mais la Nuit du doute est maintenue par la Grande Mosquée de Paris, qui tente d'allier les prévisions à une approche plus traditionnelle. Son recteur, Chems-Heddine Hafiz, organise chaque année cette réunion d'une commission religieuse à l'approche du mois de ramadan. Cette commission rassemble des représentants de plusieurs fédérations musulmanes françaises : la Grande Mosquée de Paris elle-même, les Fédérations FFAIACA, Foi et Pratique, Musulmans de France et le Rassemblement des Musulmans de France. Une volonté de représenter les différentes sensibilités de l'islam en France.

Le choix de maintenir cette tradition n'est pas uniquement religieux mais aussi communautaire. La Grande Mosquée de Paris considère que cette pratique permet de préserver ce qu'elle appelle "l'unité des musulmans". En rassemblant physiquement les représentants des différentes organisations musulmanes pour un moment d'observation commune, l'institution cherche à créer un consensus autour d'une date unique pour le début du jeûne. Cette recherche d'unité revêt une importance particulière dans le contexte français où la communauté musulmane, estimée à environ cinq millions de personnes, présente une grande diversité d'origines et de pratiques.

La Nuit du doute suit un protocole précis. Les participants se réunissent généralement après la prière du maghrib, au coucher du soleil. Des observateurs agréés, choisis pour leur connaissance des phénomènes astronomiques et leur expérience dans l'observation lunaire, scrutent le ciel occidental où le croissant de lune est susceptible d'apparaître. L'observation se fait à l'œil nu, conformément à la tradition prophétique, même si des instruments optiques peuvent parfois être utilisés pour confirmer une observation incertaine.

A quelle heure débute la Nuit du doute 2026 ?

La Nuit du doute est aujourd'hui précédée de plusieurs prévisions. En se basant sur les calendriers islamiques et les données astronomiques, la Grande Mosquée de Paris a officiellement annoncé que la Lune, qui peut potentiellement annoncé le ramadan 1447, sera observée dans la soirée du 17 février 2026. C'est à ce moment-là que les commissions religieuses et les observateurs agréés tenteront d'apercevoir le premier croissant lunaire, à la Grande mosquée de Paris, dans le but de déterminer le premier jour de jeune du ramadan. Le recteur de l'institution religieuse, Chems-Heddine Hafiz, a partagé le communiqué officiel de la Nuit du doute lundi 26 février 2026 et précise que la commission religieuse se réunira le 17 février dès 18 heures afin de déterminer si le premier jour du ramadan : si le croissant de lune est visible le jeûne du ramadan commencera le mercredi 18 février, et s'il ne l'est pas le début du jeûne sera repoussé au jeudi 19 février.

Les horaires journalières de jeunes dépendront du commencement du mois sacré et s'accorderont tout le long selon le coucher du soleil. Si le ramadan commence 18, il faudra aux pratiquants s'arrêter de boire et manger aux alentours de 6h16. Ils pourront rompre le jeûne le soir à 18h14. Tandis que si le 19 est le premier jour de ramadan, il commencera à 6h14 et se terminera à 18h16.

Avant la Nuit du doute, des dates de ramadan déjà avancées

Avant la Nuit du doute, le Conseil théologique musulman de France (CTMF) a fondé sa décision sur les calculs scientifiques, a déjà assuré que le premier jour du ramadan en France sera plutôt le 18 février. Le CFCM, lui, a retenu la date du 19 février, en se basant sur ses calculs. La Grande Mosquée de Paris "demeure attachée à cette tradition de la Nuit du doute, qui préserve l'unité des musulmans au seuil du mois béni de ramadan, et leur permet de s'y préparer", explique-t-elle pour justifier la tenue de la Nuit du doute.

Cette tradition vient du "hadith", une déclaration orale du Prophète. Celui-ci aurait dit : "Ne jeûnez que lorsque vous verrez le croissant lunaire et rompez le jeûne lorsque vous le verrez aussi." Il est important de savoir qu'une Nuit du doute est également organisée pour connaître la date de début du ramadan. La pratique de l'observation de la Lune pendant la Nuit du doute est donc ancrée dans la tradition islamique depuis les premiers temps. Les érudits religieux et les autorités compétentes se rassemblent dans les mosquées et les centres communautaires pour surveiller le ciel après le coucher du soleil. La Nuit du doute renforce aussi les liens communautaires, car les musulmans se réunissent dans les mosquées et les centres islamiques pour participer à l'observation de la lune ensemble. C'est l'occasion pour la communauté de se rassembler, de prier ensemble, de multiplier les actes d'adorations et de renforcer leur connexion spirituelle.