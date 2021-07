"Résultat du bac 2021 : consultez les résultats dès publication, académie par académie !"

BAC 2021. Les résultats du bac 2021 sont rendus publics ce mardi 6 juillet ! Linternaute vous permet de consulter les listes des admis dans chaque académie, en un clic, dès que le ministère de l'Education nationale les communique. Le point sur les horaires de publication.

Les résultats du bac 2021 sont communiqués à tous ce mardi 6 juillet 2021 à partir de 8h30 . Ils sont alors visibles par affichage dans les établissements où les candidats passent les examens du baccalauréat, et mis en ligne sur Linternaute.com. Voici les dates et heures de la diffusion des résultats, académie par académie :

16:05 - Résultat du bac 2021 : à quoi servent les jury de délibération ? Dixit Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU, premier syndicat du secondaire, "Ces jurys de délibération se font au cas par cas, et permettent par exemple de remonter une note de 9,99 à 10/20 si l’élève a un dossier favorable. Ils interviennent après les jurys d’harmonisation".

15:53 - Comment s'échelonnent les mentions au résultat du bac ? Lors des résultats du bac, le diplôme s'accompagne parfois d'une mention : assez bien entre 12 et 14 de moyenne, bien entre 14 et 16 et très bien au-dessus de 16. Toute seule, cette mention a surtout une valeur symbolique. Mais elle peut aussi être utile aux candidats lors du recrutement dans certaines filières de l'enseignement supérieur ou peut être perçue comme un signe de sérieux sur un CV. De plus, certaines marques proposent des avantages aux futurs bacheliers ; des banques offrent notamment une somme d'argent en fonction de la mention obtenue au bac lors de l'ouverture d'un compte.

15:48 - Changements du nouveau bac ? Les syndicats craignent une hausse des inégalités Les propositions du ministère de l'Education pour rendre le contrôle continu "plus souple" dans le nouveau bac au lieu des épreuves communes de contrôle continu (E3C) doivent être étudiées par les syndicats, lors d'un Conseil supérieur de l'Education le 8 juillet. Ensuite viendront les arbitrages définitifs. Au-delà de la problématique du contrôle continu, c'est également à un renforcement des options que veut procéder le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer, en reconsidérant leur évaluation.

Pour ophie Vénétitay, secrétaire générale adjointe du Snes-FSU, le premier syndicat du secondaire, "ces deux dernières années (...) ont démontré clairement que ce type d'évaluation [en contrôle continu] accroît les inégalités entre élèves et entre établissements". [Les élèves ont expérimenté un bac intégralement en contrôle continu en 2020 à à 82% en contrôle continu cette année]. L'avis de Stéphane Crochet, secrétaire général du SE-Unsa, se veut plus modéré : "Pour nous, c'est une bonne chose, car depuis le début il y avait des défauts de conception, avec des épreuves communes beaucoup trop lourdes à gérer pour les établissements". Il enjoint toutefois le ministère d'assurer "un protocole d'évaluation pour garantir une forme d'équité entre les établissements".

15:40 - En quoi consisterait le contrôle continu "plus souple" que veut Blanquer pour les futurs terminales ? (3/3) Si l'idée du gouvernement est de ne pas toucher aux 60% des épreuves terminales, c'est au sein des 40% de contrôle continu que se situerait le changement : "Aujourd'hui, dans ces 40%, on a 30% pour les matières de tronc commun (histoire-géographie, langues vivantes, éducation physique et sportive, enseignement scientifique pour la voie générale et mathématiques pour la voie technologique)" évaluées lors des E3C "et 10% de bulletin scolaire qui reprend les moyennes de toutes les disciplines", récapitule le ministère de l'Education. Dans la nouvelle version du nouveau bac, ces matières du tronc commun recevraient des notes uniquement au cours de l'année et "se verraient attribuer chacune un coefficient 6 (3 en première, 3 en terminale)". Et d'ajouter : "L'enseignement de spécialité abandonné en fin de classe de première serait crédité d'un coefficient 8" et "l'enseignement moral et civique recevrait un coefficient 2 (1 en première, 1 en terminale)."

15:32 - En quoi consisterait le contrôle continu "plus souple" que veut Blanquer pour les futurs terminales ? (2/3) Rue de Grenelle, on insiste sur le fait que le grand oral serait maintenu : "On ne touche pas aux 60% avec toujours le grand oral qui est extrêmement important, la philosophie, les épreuves anticipées de français dans les mêmes configurations et également le rôle important des spécialités (32%) comme aujourd'hui, avec des épreuves terminales".

15:25 - En quoi consisterait le contrôle continu "plus souple" que veut Blanquer pour les futurs terminales ? (1/3) Le ministère défend un passage "d'une logique d'évaluation commune (au sein des 40% de contrôle continu) à une logique de contrôle continu plein et entier", sans pour autant changer la répartition entre épreuves terminales (60%) et contrôle continu (40%). Cet ajustement entraînerait la disparition des épreuves communes de contrôle continu (alias E3C), qui avaient été mises en place en 2018. Elles seraient remplacées par un contrôle continu "plus souple", "accompagnant les apprentissages et conduit dans le cadre de la classe", précise le ministère dans un communiqué.

15:20 - Les candidats au bac 2021 doivent être évalué avec le "principe de bienveillance". Explications Le ministère de l'Education et plusieurs recteurs d'académie ont rappelé en amont des résultats du bac que le "principe de bienveillance" primera pour la session 2021 du bac. A fortiori car c'est la première fois que les lycéens passent le grand oral.

15:10 - Quels sont les chiffres du bac 2021 ? Cette année, 715 006 candidats passent leur bac, dont 53,7% en série générale, 19,8% en série technologique et 26,5% pour le bac professionnel. Ils découvriront pour rappel tous leur résultat du bac le même jour, demain, mardi 6 juillet.

14:40 - Certains candidats des séries pro ne connaîtront leur résultat du bac que dans l'après-midi du 6 juillet Dans les académies de Besançon, de Reims et de Strasbourg, les candidats du baccalauréat en série professionnelle ne doivent pouvoir accéder à leur résultat du bac mardi 6 juillet qu'aux horaires respectifs suivants : 14h, 13h et 16h.