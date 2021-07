"Résultat du bac 2021 : date et heure de publication, calcul... Les infos pratiques"

BAC 2021. Les résultats du bac 2021 seront consultables sur Internet ce mardi 6 juillet, à des heures différentes selon les académies. Retrouvez toutes les informations pratiques sur cette édition bien singulière du baccalauréat.

Les résultats du bac 2021 sont communiqués à tous le mardi 6 juillet 2021 à partir de 8h30 . Ils sont alors visibles par affichage dans les établissements où les candidats passent les examens du baccalauréat, et mis en ligne sur Linternaute.com. Voici les dates et heures de la diffusion des résultats, académie par académie :

Questions / réponses

Peut-on perdre des points en cas d'échec aux épreuves anticipées ? Les épreuves anticipées du bac sont très différentes des épreuves finales. Ces épreuves anticipées du baccalauréat peuvent en effet avoir deux conséquences : soit vous faire gagner des points, soit vous faire cumuler des points de retard. En effet, lorsqu'un candidat obtient une note supérieure à 10/20 aux épreuves anticipées, on parle de "points d'avance". A l'inverse, on parle de "points de retard", lorsque le candidat obtient une note inférieure à 10/20. Ainsi, si le candidat ne perd pas de points lors des épreuves anticipées, il doit obtenir une moyenne supérieure à l'examen final afin de combler les points de retard obtenus lors des épreuves anticipées.

Est-il possible de récupérer sa copie de bac de français ? Comme tout examen, impossible de récupérer sa copie du baccalauréat de français pour l'afficher dans sa chambre ou la garder en souvenir. Néanmoins, en cas de doute sur votre note ou autre, toutes les copies peuvent être consultées. Une demande écrite doit être faite auprès du centre d'examen dont les coordonnées sont généralement indiquées sur les convocations. Dans le cas où vous seriez encore mineur, c'est votre représentant légal qui doit faire cette demande. Une fois celle-ci acceptée, il est possible de consulter votre copie sur place, mais toujours impossible de la récupérer.

Le résultat du bac consultable gratuitement le 6 juillet sur Linternaute.com De nombreux médias diffusent le 6 juillet les listes des admis au bac 2021. Linternaute vous les propose gratuitement et dès que les académies les rendent publiques : vous êtes donc au meilleur endroit pour consulter les résultats du bac 2021. Attention toutefois à bien comprendre qu'aucune note n'est communiqué, nous ne diffusons que les noms des lauréats, dans chaque académie et dans chaque ville, avec la mention décrochée. Et chaque nouveau bachelier peut trouver un petit diplôme en ligne qui lui est consacré, afin de le partager avec ses amis sur les réseaux sociaux. Rendez-vous mardi matin !

Le "principe de bienveillance", kézako ? Pour certains enseignants, élèves ou parents d'élèves, les critères d'évaluation souples du grand oral (pas de barème, grille d'évaluation indicative...) pourraient pénaliser certains candidats au baccalauréat 2021. Le passage des écrits de philosophie également, sachant qu'une bonne partie des cours de cette année ont eu lieu à distance. A ce sujet, le ministère de l'Education et plusieurs recteurs d'académie rappellent que le "principe de bienveillance" primera pour la session 2021 du bac. A fortiori car c'est la première fois que les lycéens passent le grand oral.

Grand oral du bac 2021 : comment est-il évalué ? La note du grand oral du bac repose à la fois sur les connaissances de l'élève et sur sa manière de l'exprimer. "Il existe une grille d'évaluation, mais elle est indicative, et il n'y a pas de barème. On donne les points qu'on veut pour chaque critère", souligne auprès du Monde Odile Fischer, enseignante d'histoire-géographie au lycée européen de Villers-Cotterêts (Aisne).

Quel est le pourcentage exact de contrôle continu dans le nouveau bac ? Hors aménagements liés à la pandémie de Covid, la nouvelle formule du bac, lancée en 2021, intègre 40% de contrôle continu à la note finale du bac. Pour en savoir plus sur le bac nouvelle formule, consultez notre papier consacré à la réforme du bac et du lycée (spécialité, tronc commun, contrôle continu...).

Avoir 0/20 à une épreuve du bac, c'est éliminatoire ? A l'inverse des examens passés dans certaines études supérieures, obtenir la note de 0/20 lors à l'issue d'une épreuve des baccalauréats général et technologique n'est pas éliminatoire. Le ministère de l'Éducation nationale précise : "Il est possible, avec le jeu des coefficients attribués à chaque épreuve, de compenser une telle note et d’obtenir une moyenne suffisante pour être admis à l’examen du baccalauréat". Rien n'est perdu !