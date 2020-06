"Résultat du bac 2020 : date et heure du verdict, oraux de rattrapage... Le récap'"

RESULTAT DU BAC. La date des oraux de rattrapage du bac 2020 est désormais connue, de même que celle des résultats de la première session. Voici les infos essentielles à retenir.

DERNIERE INFO - Les oraux de rattrapage du bac 2020 auront bien lieu du mercredi 8 au vendredi 10 juillet. A contrario des épreuves écrites du bac, toutes annulées (de même que l'oral de français) et remplacées par un contrôle continu total du fait de la crise sanitaire du Covid-19, les oraux de rattrapage ne subissent pas de changement majeur cette année. Comme l'a précisé le ministère de l'Education nationale fin juin, ces oraux devront toutefois "respecter scrupuleusement le protocole sanitaire en vigueur". Il faudra donc que les élèves se tiennent à un mètre des organisateurs, sans que le masque soit nécessairement obligatoire. A noter que le confinement sera aussi pris en compte dans le choix des sujets, puisque les élèves devant être interrogés seulement sur ce qu'ils ont vu en classe. Le site du ministère explique également que les chefs d'établissement fourniront aux examinateurs une "fiche récapitulative des éléments du programmes traités dans la discipline choisie à l'oral de rattrapage".

Pour rappel, les élèves accédant aux rattrapages doivent avoir obtenu une note du bac entre 8 et 10. Calculée sur la base des moyennes de l'année, cette note est ensuite réévaluée par les jurys d'examen et les commissions d'harmonisation. Pour les 730 000 candidats au diplôme cette année, la date du résultat de la première session du bac 2020 (alias "premier groupe") doit ainsi être communiquée le mardi 7 juillet. Le résultat du baccalauréat sera accessible en ligne pour toutes les académies, et sera notamment consultable gratuitement via cette page spéciale sur laquelle vous vous trouvez. Pour le côté "coulisses", sachez que les notes du bac commenceront en réalité à être établies à partir du début du mois de juin, malgré des vacances scolaires fixées au soir du vendredi 3 juillet cette année. Cette précision émane du ministère de l'Education fin mai. Dans cette page "Résultats du bac", découvrez comment il sera évalué cette année ainsi que le calendrier des dates du verdict pour les baccalauréats général ou technologique, le bac de français et le rattrapage.

L'oral de français est annulé

L'épreuve orale du bac de français passée par les Première est annulée, a annoncé le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer le 28 mai dernier, précisant qu'elle serait remplacée par une note de contrôle continu établie à partir des résultats des élèves aux deux premiers trimestres dans cette matière. Une nouvelle communiquée au cours de la conférence de presse donnée par le gouvernement pour présenter la Phase 2 du déconfinement en France (du 2 juin au 22 juin).

Une liste de questions/réponses régulièrement mise à jour par le ministère est en ligne : voir ici !

Des modalités et donc un résultat du bac 2020 basés sur quels critères ?

Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer s'est exprimé le 3 avril dernier sur les modalités précises du bac 2020, lors d'une conférence télévisée. Il dit s'être appuyé sur les critères suivants pour prendre sa décision : "1/Ne pas léser les élèves" ; "2/Garantir la qualité et l'équité du diplôme du baccalauréat (...) afin qu'il soit un véritable baccalauréat" ; "3/S'assurer qu'il y ait le maximum de semaines de cours, notamment au mois de juin". S'y ajoutent les critères sanitaires, ceux de la sécurité ; et logistiques, ceux de mesures réalisables sur le terrain. Consultez le détail des modalités ci-dessous.

Cette année, l'ensemble des épreuves du bac général, technologique et professionnel est pour rappel basé sur le contrôle continu (à part pour l'épreuve orale du bac de français), autrement dit sur les notes du livret scolaire. Pour le résultat du bac 2020, le système de notation reste toutefois le même que les années précédentes, les résultats du baccalauréat pouvant donner lieu à trois cas de figure :

1/ Etre admis directement, pour ceux dont la moyenne atteint au moins 10/20

2/ Passer un oral de rattrapage dans deux matières pour ceux dont la note se situe entre 8/20 et 10/20

3/ En cas de note inférieure à 8/20, la possibilité de redoubler sa terminale pour repasser son bac l'année prochaine !

Quand aux mentions du bac, elles s'échelonnent ainsi :

Mention assez bien : entre 12 et 14/20

Mention bien : entre 14 et 16/20

Mention très bien : entre 16 et 20/20

Comment vont être évalués les élèves ?

Des modalités d'harmonisation inédites sont mises en place par le ministère de l'Education nationale pour pallier l'absence d'épreuves écrites liée à la crise sanitaire du Covid-19. C'est, comme expliqué plus haut, le contrôle continu qui prime, et les notes sont donc examinées par un jury d'examen, qui établira ensuite les notes finales (plus d'explications ci-dessous). Le Figaro Etudiant a pu consulter les contours du décret organisant la session 2020 du bac et ses critères de notation. En voici un récap' ci-dessous.

Les notes obtenues pendant le confinement (voire pendant le 3e trimestre) ne comptent pas. Selon le ministère, pour les élèves de terminale générale et technologique, "l'ensemble des épreuves seront validées par la note obtenue dans les disciplines concernées durant les trois trimestres de l'année de terminale, à l'exception des notes obtenues pendant la période de confinement". Les notes des épreuves déjà passées en première sont gardées. Mais un doute persiste sur la prise en compte des notes du troisième trimestre pour établir les moyennes de chaque matière. Dixit Claire Guéville, secrétaire nationale du Snes, syndicat le plus représentatif du second degré : "Dans le projet de texte [rédigé par le ministère de l'Education, qui organise la session 2020 du bac et qui a été présenté au Conseil supérieur de l'Education en mai]", le ministère ne parle que des deux premiers trimestres, tandis que la note de présentation mentionne que les notes attribuées jusqu'au 16 mars seraient prises en compte. Or le troisième trimestre a commencé avant le 16 mars, parfois même avec des bacs blancs".

Dès début juin, durant les conseils de classe de fin d'année scolaire, les équipes pédagogiques auront à se prononcer sur les moyennes obtenues par les candidats (trimestrielles et annuelles) pour chaque matière, et devront les inscrire dans les livrets scolaires. Une note d'information de la direction générale de l'enseignement scolaire datée du 7 mai dernier indique ainsi : "Sous l'autorité du chef d'établissement, cette moyenne annuelle pour chaque enseignement est obligatoire car elle sera généralement déterminante pour la note attribuée à l'épreuve correspondante par le jury du baccalauréat". Ces moyennes annuelles par matière seront affectées du coefficient prévu pour l'épreuve écrite du baccalauréat. D'après la note d'information de la direction générale de l'enseignement scolaire, ces notes pourront se voir arrondies "au nombre entier supérieur". Une disposition déjà appliquée au cours des précédentes sessions du bac. Les enseignants devront rédiger des appréciations très détaillées.

Les livrets scolaires seront, à l'étape d'après, présentés aux familles des candidats, avant d'être confiés dès le 19 juin aux jurys du baccalauréat. Un jury d'examen étudiera les livrets scolaires afin de regarder "le cas de chaque élève" et "garantir l'harmonisation entre les candidats"

C'est le jury d'examen des livrets qui "arrêtera les notes définitives. Ce jury étudiera les livrets scolaires pour, le cas échéant, valoriser un engagement, les progrès des élèves, garantir l'équité entre les candidats, et vérifier, c'est un point important, l'assiduité des candidats". La note du ministère consultée par Le Figaro Etudiant précise que les jurys vont se pencher sur le cas individuel de chaque candidat, dont le nom sera anonymisé. Les mentions sont maintenues

Certaines notes pourront être augmentées de plusieurs points selon Claire Guéville (Snes), après étude du livret scolaire et des appréciations y figurant, notamment pour permettre à certains candidats de décrocher une mention. "Tout est possible", résume la responsable du secteur lycée au Snes-FSU, le premier syndicat des enseignants. Dans le projet du décret, il est en effet précisé : "Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Ce dernier peut procéder à une revalorisation des notes de contrôle continu du candidat lorsqu'il dispose, pour l'établissement d'origine de ce dernier, des informations mentionnées au 5° (les taux de réussite et de mentions attribués pour la session 2019 du bac NDLR). Le jury peut également, pour l'établissement des notes définitives, valoriser un engagement, les progrès et l'assiduité du candidat". Le taux de mention et de réussite du lycée d'origine de l'élève sera pris en compte par le jury.

Pour les élèves de lycées professionnels : les épreuves de BEP, CAP, Bac pro sont validées sur la base du contrôle en cours de formation déjà passées et du livret scolaire. Ils sont eux aussi attribués par un jury d'examen, présidé dans chaque académie par un universitaire. Ce jury s'assure de l'harmonisation des notations et de l'égalité de traitement des candidats. "Chaque livret scolaire, chaque situation individuelle sera examinée" a précisé le ministère. La même logique prévaut pour le BTS. Pour le rattrapage : le site ministériel précise que les interrogateurs recevront des consignes afin que les élèves soient interrogés uniquement sur ce qui a réellement été traité en classe avant le confinement et, le cas échéant, après la réouverture des établissements.

Selon Le Figaro Etudiant, qui se base sur une note du Ministère, les décisions des jurys de baccalauréat seront publiées le mardi 7 juillet. Le site ministériel précise que des consignes seront données aux interrogateurs pour que les élèves ne soient interrogés que sur ce qui a été effectivement traité en classe avant la fermeture des établissements et, le cas échéant, après leur réouverture.

La date des prochains résultats du bac est initialement prévue pour le mardi 7 juillet 2020, dans l'ensemble des académies et pour tous leurs candidats. Bien que les épreuves aient été totalement chamboulées par la crise du Covid-19, avec la mise en place quasi-intégrale du contrôle continu, la date de publication des résultats du bac indiquée par le ministère de l'Education reste pour l'heure celle du 7 juillet prochain. D'ici là, vous pouvez trouver un résultat au précédent bac avec le moteur de recherches ci-dessous en saisissant le nom d'un candidat ou d'une ville pour découvrir la liste des admis.

Attention ! Les noms des candidats ayant échoué à la première session ou étant soumis au rattrapage sont disponibles seulement à titre individuel. Chaque candidat doit expressément autoriser en début d'année la publication de son nom dans la liste des admis via un document signé, pour apparaître dans ces résultats. Les lycées d'appartenance de chaque candidat ne sont plus, eux non plus, rendus publics par le ministère depuis 2012. Selon les chiffres définitifs fournis par le ministère de l'Education nationale, 88,1% des 755 900 candidats ont été admis au bac l'année dernière, soit -0,2 point comparé à 2018.

Lors de la précédente session du bac, les résultats des épreuves anticipées du bac de Français ont été communiqués à partir du lundi 8 juillet. Pour plus d'informations, retrouvez sur Linternaute.com notre page spéciale consacrée aux résultats du bac de français et de sciences.

Lors de la publication des résultats du bac, les candidats savent s'ils doivent ou non se rendre aux épreuves de rattrapage ou "épreuves de second groupe". Le principe de l'oral de rattrapage pour les candidats ayant obtenu entre 8 et 9,9 est maintenu au mois de juillet cet année, là encore sous réserve d'un avis sanitaire favorable, a annoncé le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer le 3 avril. Concernant les baccalauréats général et technologique, les dates de ces épreuves doivent toujours s'étaler pour l'ensemble des académies du mercredi 8 au vendredi 10 juillet 2020 inclus.

Les dates et horaires précis des oraux de rattrapage sont traditionnellement communiqués au candidat sur son lieu d'examen, après avoir choisi les matières à repasser. Le résultat de chaque rattrapage est ensuite publié à la fin de la journée ou de la demi-journée où a lieu l'épreuve.

N.B. : Les candidats n'obtenant pas le baccalauréat en juillet (note globale en-dessous de 8/20) pourront le repasser à la session de septembre sur décision du jury d'examen et après étude des livrets scolaire. Les critères d'assiduité et de motivation seront notamment pris en compte. Et ce sont les appréciations figurant sur le livret scolaire des candidats qui permettront entre autre aux jurys du baccalauréat de prendre des dispositions exceptionnelles pour les élèves ayant obtenu moins de 8/20 de moyenne générale. Non-éligibles aux oraux de rattrapage, ces derniers étant réservés aux candidats ayant obtenu entre 8 et 10 au baccalauréat, ces recalés pourraient, encore une fois, être autorisés à participer à des épreuves écrites en septembre. "Pour cela, les jurys devraient prendre en compte les progrès et l'assiduité des candidats tout au long de l'année", confirme Claire Guéville (Snes). Quant à Sébastien Vieille, secrétaire national à la pédagogie au Snalc (Syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur), cité par Le Figaro Etudiant, il remarque : "Cette vérification sera évidemment subjective, puisque les jurys ne disposeront pas des fiches de vie scolaire, qui témoignent de l'assiduité des candidats tout au long de l'année".