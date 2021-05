Annales du bac : quels sujets de philo tombés récemment ?

Pour ce bac 2021, les épreuves sont peu nombreuses : le grand oral et l'épreuve de philosophie. Les révisions ne sont pas aussi intenses cette année, mais jeter un oeil sur les épreuves passées il y a peu n'est jamais inutile.

Le bac 2021 ressemble à celui de l'an dernier. Le contrôle continu constitue la quasi-intégralité de la note finale pour décrocher le diplôme. Cette année, le baccalauréat n'a donc pas grand chose à voir avec un examen, seulement deux épreuves sont maintenues : celle du grand oral et celle de philosophie. Le sujet de philosophie sera donc l'un des grands moments de l'année pour tous les élèves de terminale. Et pour tous ceux qui s'y confrontent, consulter les sujets tombés par le passé est très utile. Lors du denier baccalauréat s'étant déroulé de manière normale, Linternaute.com avait consulté ceux étant tombés en France mais aussi dans les lycées français de l'étranger. On découvrait alors des intitulés sans surprise pour la philosophie et l'histoire-géographie, et des exercices assez convenus dans les matières scientifiques.

Voici les sujets du bac 2019 qui étaient déjà tombés par matière, avant cette édition-là du baccalauréat en France :