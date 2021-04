"Autotest Covid : comment seront-ils déployés dans les écoles ?"

AUTOTEST COVID. Disponible en pharmacie, les autotests seront déployés massivement dans les lycées et collèges comme l'a indiqué Jean-Michel Blanquer en conférence de presse.

[Mis à jour le 22 avril 2021 à 19h47] À partir de lundi 26 avril, date de rentrée scolaire confirmée par Jean-Michel Blanquer, les autotests vont devenir une vraie arme pour contrôler l'épidémie dans les écoles. Durant la conférence de presse du gouvernement, le ministre a expliqué le déploiement des autotests dans les écoles. Concrètement "chaque personnel travaillant dans les établissements et les écoles recevra deux autotests gratuits par semaine" explique le ministre de l'Education. Au total, ce seront 50 millions d'autotests qui seront distribués. Les jeunes de plus de 15 ans se verront eux aussi proposer un autotest par personne, une fois par semaine mais ce test ne sera pas obligatoire et se fera automatiquement avec l'accord des familles.

Pour rappel, le Conseil scientifique, explique que l'école doit être le lieu prioritaire des autotests de dépistage du Covid-19 dans un avis rendu public ce jeudi. "Pour les enfants des collèges et lycées, l'ATAG [autotest antigénique] est adapté " et devra faire l'objet d'un apprentissage en établissement, puis se faire " à domicile sous le contrôle des parents ". "Il apparaît qu'un rythme de un à deux tests par semaine avec une participation d'au moins 75 % des élèves permette d'avoir un impact très significatif sur le risque de diffusion scolaire du virus" insiste également les membres de l'instance. En revanche, tout comme la Haute Autorité de Santé, le Conseil scientifique ne préconise pas encore les autotests pour les maternelles et primaires. Retrouvez sur cette page spéciale tout ce qu'il faut savoir sur les autotests :

Assez simple sur le papier, l'autotest peut donc se réaliser seul à la maison. Pour cela, il suffit d'aller à la surface du nez, et non au fond du naso-pharynx comme pour le test antigénique, voici les étapes :

Enfoncer l'écouvillon à la verticale sur 2 à 3 cm

Basculer l'écouvillon et l'introduire un peu plus jusqu'à une légère résistance

Réaliser un mouvement de rotation sans forcer et enfoncer pendant quelques secondes

Essorer l'écouvillon dans la solution durant 10 secondes

Visser la tétine compte gouttes sur le tube

Verser quatre gouttes dans le puits de la cassette

Patienter 10 à 15 minutes

Si deux bandes colorées apparaissent au niveau des marqueurs C et T, alors le test est positif

Si une bande n'apparaît que dans la zone C, le test est négatif

Le test est invalide si aucune bande n'apparaît au niveau de la zone C

Enfin, il faut jeter les articles du kit dans un sac plastique pour éviter toute contamination. Fermer le sac et le placer dans un deuxième sac plastique. Jeter le tout dans sa poubelle habituelle. Se laver les mains après la manipulation.

#COVID19 | Un #autotest est un auto-prélèvement nasal pour les personnes asymptomatiques de + de 15 ans. Il est important de bien réaliser ce prélèvement : découvrez tous les bons gestes pas à pas



N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien.

Le ministère de la Santé explique également que l'autotest comporte un intérêt s'il est effectué régulièrement (1 à 2 fois par semaine). Sachez que lorsqu'ils remettent un kit, les pharmaciens sont obligés de vous transmettre le guide d'utilisation élaboré par le ministère de la Santé.

Selon les premières données analysées par la Haute Autorité de santé, ces tests ont des sensibilités cliniques de l'ordre de 80 à 95% chez les patients symptomatiques et de 50 à 60% chez les personnes asymptomatiques.

Les tarifs ont officiellement été dévoilés ce dimanche 11 avril dans un décret paru au Journal Officiel avant sa mise en circulation dans les pharmacies. Ces prix " ne peuvent excéder, par test et toutes taxes comprises, 6 euros jusqu'au 15 mai, puis au-delà 5,2 euros ", indique le ministère des Solidarités et de la Santé. Pour l'heure, six marques ont proposé des autotests à la vente : AAZ, BioSynex, Parnassia, Siemens, Swiss Point of Care et JSE.

La réponse est oui mais pas pour tout le monde. En effet, sont seulement remboursés les salariés de services à domicile ou de particuliers employeurs intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap et les accueillants familiaux. Pour en bénéficier, ces derniers doivent présenter une pièce d'identité, ainsi qu'un justificatif attestant de leur statut professionnel. Pour le reste de la population, le remboursement n'est pas effectif, le ministère de la Santé expliquant que les tests PCR et antigéniques en laboratoire, pharmacie etc... Sont déjà couverts.

D'abord annoncés dans les grandes surfaces, les autotests sont finalement exclusivement réservés aux pharmacies, Olivier Véran expliquant début d'avril qu'il valait mieux avoir un professionnel de santé à côté. "Un million au moins d'autotests " seront disponibles dans quelque 6000 pharmacies cette semaine et cela devrait "monter en charge" au cours des semaines suivantes, indique au Parisien la Direction générale de la santé. "Les fabricants d'ores et déjà autorisés ont des capacités de production et de livraison de plus de 20 millions d'autotests en avril et plus les mois suivants" explique la DGS.

Non, même via la pharmacie en ligne, les autotests ne sont pas encore disponible pour un achat sur internet comme l'indique le ministère de la Santé. Si vous voulez acquérir un autotest à l'heure actuelle, il faudra sortir de chez vous pour s'adresser à votre pharmacien, sa vente étant interdite aux personnes de moins de 15 ans.

Sachez tout d'abord que la Haute Autorité de santé a demandé une sensibilité de plus de 80 % afin d'éviter au maximum les faux positif (1 % de chance, attention également aux faux négatif). En cas de test positif, vous devez impérativement prendre rendez-vous afin de réaliser un test PCR pour être comptabilisé dans les "statistiques", de voir si vous êtes porteur d'un variant mais également permettre un contact tracing qui est la véritable faille des autotests.

Que faire si vous êtes négatif avec un autotest ?

Si une bande colorée apparait uniquement dans la zone contrôle (C), votre test est négatif. La principale chose à faire est de ne surtout pas relâcher les gestes barrières et maintenir la distanciation sociale car la HAS alerte sur la possibilité d'avoir un faux négatif. Rappelons également qu'en cas de symptômes, il faut impérativement faire un test PCR

Les autotests arrivent dans les collèges et lycées permettant un plus grand dépistage et surtout une rentrée scolaire dans de bonnes conditions. Dans un premier temps, il était annoncé que les écoles primaires seront dotées des tests à partir du 26 avril puis une semaine plus tard, le 3 mai, ils seront dans les collèges et les lycées. Pourtant, dans un avis rendu public, le Conseil scientifique ne préconise pas encore les autotests pour les maternelles et primaires (le ministère indique que les autotests sont pour les personnes de plus de 15ans). En conférence de presse, Jean-Michel Blanquer a confirmé ce déploiement dès le retour en présentiel des collégiens et lycéens puisque chaque personnel travaillant dans les établissements et les écoles recevra deux autotests gratuits par semaine et un pour les élèves de plus de 15 ans.