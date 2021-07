CARTE COVID. De la Martinique à la métropole, les départements dans une situation critique

CARTE CORONAVIRUS. De nouvelles restrictions dans les outre-mer et une carte du France du Covid qui rougit de jour en jour. La 4e vague de coronavirus qui sévit est en train de replonger le pays dans une situation sanitaire alarmante, avec une hausse des hospitalisations, et dans les restrictions...

Nous y sommes donc. La France fait désormais pleinement face à la 4e vague du coronavirus, avec une carte des départements qui rougit de jour en jour depuis plusieurs semaines. Après un rebond des contaminations, l'impact du variant Delta est désormais visibles dans les hôpitaux où la barre des 1000 patients en réanimation a été franchie hier soir. Et certains départements, en outre-mer, doivent déjà procéder à des transferts de patients. Les autorités ont ordonné ce jeudi le reconfinement, à partir de ce week-end, des îles de la Réunion et de la Martinique, où la situation est jugée "dramatique" selon les mots du Premier ministre Jean Castex. Face à la hausse fulgurante des cas de Covid-19, trois premiers patients seront transférés samedi de Fort-de-France à Paris. 40 à 50 spécialistes militaires médicaux (médecins, infirmiers, réanimateurs, etc.) et logisticiens" vont être dépêchés sur l'île. Depuis mercredi, la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy sont venus rejoindre La Réunion et la Martinique qui étaient déjà en état d'urgence sanitaire depuis le 13 juillet.

Sur la carte de France du coronavirus, l'inquiétude se concentrait ces dernières semaines sur la métropole, principalement dans les zones touristiques - littoral atlantique et côte méditerranéenne. La situation épidémique est aussi de plus en plus "inquiétante" dans le Grand Est, notamment dans le Bas-Rhin et chez les jeunes. Il ne reste désormais plus que sept départements sous le seuil d'alerte de 50 cas pour 100 000 habitants selon les dernières données de Santé publique France.

La liste des départements sous restrictions

Conséquence de ce rebond épidémique, la liste des départements sous restrictions s'allonge. Comme l'a expliqué Jean Castex dans une intervention le 21 juillet, ces mesures peuvent être prises à l'échelle locale et sont laissées à l'appréciation des préfets. Mais certains départements préfèrent anticiper. Ces restrictions, pourraient être déclinées dans plusieurs autres territoires rapidement :

En Charente-Maritime , la préfecture a annoncé lundi 19 juillet 2021 le retour du port du masque obligatoire en extérieur dans 45 communes, en raison d'"une évolution rapide et inquiétante" de l'épidémie de Covid-19. L'Île de Ré et La Rochelle sont notamment concernées. Seules les plages les forêts, ainsi que les parcs et jardins font exception.

, la préfecture a annoncé lundi 19 juillet 2021 le retour du port du masque obligatoire en extérieur dans 45 communes, en raison d'"une évolution rapide et inquiétante" de l'épidémie de Covid-19. L'Île de Ré et La Rochelle sont notamment concernées. Seules les plages les forêts, ainsi que les parcs et jardins font exception. Dans le Var , l'obligation du port du masque à l'extérieur a été réinstaurée, le 22 juillet, dans 58 communes, sauf "dans les espaces naturels" comme les "forêts et plages".

, l'obligation du port du masque à l'extérieur a été réinstaurée, le 22 juillet, dans 58 communes, sauf "dans les espaces naturels" comme les "forêts et plages". En Haute-Corse , les bars et restaurants ferment à minuit à partir du 1er août et le port du masque est obligatoire à l'extérieur dans "les espaces denses" à Bastia, Corte, Calvi, Calenzana sur l'Ile-Rousse et Saint-Florent. Les autorités ont également interdit les rassemblements de plus de 10 personnes sur les plages et les espaces naturels après 21h. Les événements festifs (comme les mariages) avec plus de 50 personnes dans des établissements recevant du public doivent être déclarés en préfecture.

, les bars et restaurants ferment à minuit à partir du 1er août et le port du masque est obligatoire à l'extérieur dans "les espaces denses" à Bastia, Corte, Calvi, Calenzana sur l'Ile-Rousse et Saint-Florent. Les autorités ont également interdit les rassemblements de plus de 10 personnes sur les plages et les espaces naturels après 21h. Les événements festifs (comme les mariages) avec plus de 50 personnes dans des établissements recevant du public doivent être déclarés en préfecture. Dans le département de l'Hérault , le port du masque en extérieur est également obligatoire.

, le port du masque en extérieur est également obligatoire. En Vendée , le port du masque en extérieur est obligatoire dans toutes les communes du littoral. Les plages ne sont pas concernées mais "la diffusion de musique amplifiée" sur les plages du département est interdite. .

, le port du masque en extérieur est obligatoire dans toutes les communes du littoral. Les plages ne sont pas concernées mais "la diffusion de musique amplifiée" sur les plages du département est interdite. . Dans le Pas-de-Calais , le port du masque à l'extérieur est également redevenu obligatoire à Boulogne-sur-Mer et dans 12 autres communes.

, le port du masque à l'extérieur est également redevenu obligatoire à Boulogne-sur-Mer et dans 12 autres communes. En Meurthe-et-Moselle , le port du masque à l'extérieur est obligatoire dans les villes de plus de 1000 habitants

, le port du masque à l'extérieur est obligatoire dans les villes de plus de 1000 habitants Dans les Landes , les "rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public" de plus de 20 personnes sont interdits, il est également interdit de consommer de l'alcool sur la voie publique. La jauge maximale de personnes assises dans les établissements recevant du public est de 5000 personnes.

, les "rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public" de plus de 20 personnes sont interdits, il est également interdit de consommer de l'alcool sur la voie publique. La jauge maximale de personnes assises dans les établissements recevant du public est de 5000 personnes. Le port du masque est également obligatoire en extérieur à Cabourg en Normandie .

. Dans les Pyrénées-Orientales , jusqu'au 2 août, tous les bars et restaurants doivent fermer à 23h, la consommation d'alcool est interdite sur la voix publique.

, jusqu'au 2 août, tous les bars et restaurants doivent fermer à 23h, la consommation d'alcool est interdite sur la voix publique. Dans les Pyrénées-Atlantiques , le port du masque est de nouveau obligatoire à l'extérieur de 9hà 21h à Bayonne, Anglet, Guéthary, Saint-Jean-de-Luz et Hendaye

, le port du masque est de nouveau obligatoire à l'extérieur de 9hà 21h à Bayonne, Anglet, Guéthary, Saint-Jean-de-Luz et Hendaye Les Alpes-Maritimes s'ajoutent à la liste des départements placés sous restrictions. Du 25 juillet jusqu'au 16 août la préfecture a décidé de renforcer les port du masque en extérieur en le rendant obligatoire partout à l'exception des espaces naturels, des espaces verts urbains, des plages et plans d'eau. La consommation d'alcool et la diffusion de musique amplifiée sont de nouveau interdites sur la voie publique.

s'ajoutent à la liste des départements placés sous restrictions. Du 25 juillet jusqu'au 16 août la préfecture a décidé de renforcer les port du masque en extérieur en le rendant obligatoire partout à l'exception des espaces naturels, des espaces verts urbains, des plages et plans d'eau. La consommation d'alcool et la diffusion de musique amplifiée sont de nouveau interdites sur la voie publique. En Gironde , le port du masque redevient obligatoire à l'extérieur à Bordeaux, Arcachon, Lège-Cap-Ferret, Soulac-sur-Mer, Lacanau, Hourtin, Carcans, Le Porge, La Teste-de-Buch, Andernos-les-Bains, Vendays-Montalivet, Libourne, Saint-Emilion, sauf dans les parcs et jardins, les espaces naturels et sur les plages. La consommation d'alcool dans l'espace public est interdit dans ces mêmes villes.

, le port du masque redevient obligatoire à l'extérieur à Bordeaux, Arcachon, Lège-Cap-Ferret, Soulac-sur-Mer, Lacanau, Hourtin, Carcans, Le Porge, La Teste-de-Buch, Andernos-les-Bains, Vendays-Montalivet, Libourne, Saint-Emilion, sauf dans les parcs et jardins, les espaces naturels et sur les plages. La consommation d'alcool dans l'espace public est interdit dans ces mêmes villes. En Essonne , le port du masque à l'extérieur est obligatoire pour tous les rassemblements de plus de 10 personnes.

, le port du masque à l'extérieur est obligatoire pour tous les rassemblements de plus de 10 personnes. En Loire-Atlantique , le port du masque est obligatoire à l'extérieur dans la commune de la Baule.

, le port du masque est obligatoire à l'extérieur dans la commune de la Baule. La Martinique est sous couvre-feu depuis déjà deux semaines et est désormais sous confinement pour plusieurs semaines

est sous couvre-feu depuis déjà deux semaines et est désormais sous confinement pour plusieurs semaines A La Réunion , une seule restriction a été édictée : la mise en place d'un couvre-feu entre 23h et 5h du matin.

, une seule restriction a été édictée : la mise en place d'un couvre-feu entre 23h et 5h du matin. Le port du masque en extérieur est aussi exigé dans certaines communes, sur décision des autorités locales, comme à Toulouse, Montauban, Moissac, Castelsarrasin, dans les grandes villes de l'Ariège.

L'évolution du Covid-19 en cartes

Dans cet article, nous présentons au quotidien plusieurs cartes de situation du Covid-19 en France, regroupant quelques-uns des principaux indicateurs, département par département, mais aussi ville par ville. Ces cartes du Covid comprennent les derniers chiffres disponibles pour les hospitalisations, les cas en réanimation, les décès, les guérisons, mais aussi les indicateurs clés que sont le taux de positivité des tests, le taux d'incidence, le R effectif ou le taux d'occupation des lits de réanimation.

Nous affichons ci-dessous une première carte avec un découpage départemental. Elle est suivie d'une carte donnant accès aux données clés dans les 36 000 communes de France et d'une troisième sur des données plus détaillées encore pour les 22 grandes métropoles. Ces cartes sont mises à jour entre 20h et minuit chaque jour, avec les dernières données disponibles. Pour tout comprendre aux couleurs et aux chiffres présentés, lisez les précisions ci-dessous.

Cette carte de France du coronavirus résulte des données mises à jour quotidiennement par Santé publique France et le site Data.gouv.fr. Elle est colorée selon le dernier taux d'incidence mesuré sur une semaine glissante dans chaque département. Est mentionnée au survol de chaque zone une série de données clés sur l'épidémie, comme le taux de positivité des tests, le tau d'incidence ou les patients hospitalisés.

Si la carte ne s'affiche pas, cliquez ici

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Cliquez sur un département pour trouver une commune.

Paris, Aix-Marseille, Lyon, Toulouse, Lille, Nice, Montpellier... La carte présentée ci-dessous livre des données plus détaillées sur le taux d'incidence exact ainsi que le taux d'incidence des plus de 65 ans dans les 22 métropoles françaises, correspondant aux plus grandes villes et à leurs agglomérations. Ces chiffres sont également exprimés sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'ils sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment.

Si la carte ne s'affiche pas, cliquez ici

Lire aussi

Nous avons tenté de produire en haut de cette page une synthèse cartographique des principaux indicateurs du coronavirus en France. Ces indicateurs peuvent encore être affinés et bien d'autres données sur le virus sont disponibles sur le portail Géodes, de Santé publique France. Sont mises à disposition notamment des cartes départementales, régionales et parfois même communales sur le nombre de tests positifs, le taux de positivité des tests ou sur le taux d'incidence déjà évoqués ci-dessus. Chacune de ces cartes peut être affinée par tranche d'âge ou par sexe. Voici une liste des principales cartes disponibles :

Les cartes liées aux tests, à l'incidence ou encore au taux de reproduction du virus (ci-dessus) sont de premiers indicateurs de la circulation du coronavirus au niveau territorial. Les cartes portant sur les actes de SOS Médecins ou les passages aux urgences sont des indicateurs pertinents dans un deuxième temps, quand la progression de l'épidémie se traduit par le recours à des services médicaux. En bout de course, c'est l'évolution du nombre d'hospitalisations ou de cas en réanimation qui confirmera à quel point le coronavirus circule sur un territoire donné. Voici les principales cartes de données hospitalières disponibles sur le portail Géodes :

Géodes permet enfin d'observer les données de mortalité liées au coronavirus en France, par département comme par région. D'autres cartes sont aussi disponibles concernant les sorties de l'hôpital (ou "retours à domicile") qu'on peut assimiler à des guérisons :

Nombre de morts du Covid-19 depuis le 1er mars : voir carte

Nombre de retours à domicile depuis le 1er mars : voir carte

Dashboard complet établi par Esri France : voir la carte

Comprendre les chiffres

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Figurent sur notre première carte du Covid-19 les dernières données hospitalières (hospitalisations, cas en réanimation, décès, sorties de l'hôpital) remontées généralement vers 19 heures chaque jour. Nous affichons aussi deux indicateurs clés de la progression du virus sur le territoire : le taux de positivité des tests et le taux d'incidence. Ces deux indicateurs, consolidés sur une semaine glissante, sont actualisés eux aussi chaque soir, mais avec des données remontant généralement à trois jours. Enfin, nous affichons également une évaluation du "R effectif", autrement dit le nombre de reproduction du virus et le taux de remplissage des lits de réanimation par région. Ces chiffres sont mis à jour de manière plus aléatoire. Voici une définition de chacun des indicateurs :