"Grand oral du bac 2022 : conseils et mode d'emploi"

GRAND ORAL. Le grand oral du bac 2022 a débuté ce lundi 20 juin, et ses épreuves s'étalent jusqu'au vendredi 1er juillet. Coefficients, durée, questions, conseils de pro... Linternaute.com vous éclaire sur le mode d'emploi du grand oral !

[Mis à jour le 20 juin 2022 à 15h40] Les épreuves du grand oral du baccalauréat 2022 ont démarré ce lundi 20 juin et s'étalent jusqu'au vendredi 1er juillet, à des dates variant en fonction des établissement et des académies. L'épreuve clé du nouveau bac doit à la fois permettre au jury d'évaluer les connaissances des élèves et leurs capacités d'expression orale et de réflexion. Le candidat doit notamment expliquer ce qu'il a appris pendant son cursus scolaire, argumenter en quoi les enseignements de spécialité ont influé sur son parcours étudiant et professionnel à venir... Découvrez ci-dessous les conseils de pro de l'expression orale pour optimiser votre note au grand oral du bac 2022.

Des coefficients au déroulé de l'épreuve, en passant par ses aménagements liés au Covid, la façon dont elle est notée, des exemples de questions ou encore les infos spécial résultats... Naviguez dans notre page spéciale pour en apprendre davantage sur le mode d'emploi du grand oral !

Le nouveau ministre de l'Education Pap Ndiaye a souhaité, ce lundi, encourager les premiers candidats passant les épreuves du grand oral cette année. Dans son tweet, on trouve également les "derniers conseils des professeurs avant l'épreuve" : "On invite les élèves à s'entraîner, beaucoup : devant sa famille, devant ses amis, devant des camarades. Il faut se filmer plusieurs fois aussi, repérer les tics de langage, les gestes parasites..." souligne ainsi Pierre Labarbe, professeur de physique-chimie et Formateur Grand oral. "Laissez vos proches ou vos amis vous poser des questions. Ça va vous forcer à voir quels sont les points qu'il faut expliciter, ceux sur lesquels vous êtes solide, et ceux sur lesquels vous vous sentez plus faible et qu'il faudra donc préparer pour être à l'aise lors de l'entretien." poursuit Solenn Ferrec, professeure d'histoire-géographie, également Formatrice Grand oral.

"Le temps 2 du Grand oral, c'est un temps qui se prépare aussi", pointe Pierre Labarbe, "par exemple en listant des questions susceptibles d'être posées par le jury." La vidéo répond ensuite ensuite à l'interrogation "A quoi faut-il penser la veille de l'épreuve ?". "La veille, pensez à préparer votre convocation, votre pièce d'identité, une bouteille d'eau pour le temps de préparation et, bien évidemment, la liste de vos deux questions problématisées.", récapitule Solenn Ferrec. "Penser à sa tenue, ça ne s'improvise pas." ajoute Pierre Labarbe. "Avoir un dress code qui vous permette à la fois d'être à l'aise, mais respectueux".

"Quels sont les bons réflexes à avoir le jour J" est une autre question que peuvent se poser les candidats en amont de l'épreuve du grand oral du bac. "Un oral réussi, c'est un oral qui est à la fois bien préparé du point de vue du contenu et bien mis en valeur, avec des compétences orales.", résume le Formateur Grand oral Pierre Labarbe dans la vidéo du tweet du ministre de l'Education. "L'oral commence dès l'entrée dans la salle." note la spécialiste de l'épreuve en question Solenn Ferrec. "Pensez à bien dire bonjour à votre jury, puis à le regarder tout au long de votre Grand oral. Vos mains ne sont ni croisées ni dans le dos, mais elles soutiennent votre discours."

Autre bon réflexe auquel penser le jour J du grand oral du bac : "C'est aussi possible de demander au jury de reformuler la question qu'il a posée." suggère Pierre Labarbe. "Un dernier conseil ?", voit-on s'afficher sur la vidéo du ministère. "Pensez aussi à avoir en vous quelques exercices de respiration, par exemple de cohérence cardiaque, que vous pourrez exercer pendant le temps de préparation pour pouvoir faire baisser votre fréquence cardiaque et gérer au mieux votre stress devant le jury." propose Solenn Ferrec. "Quand vous entrez dans la salle, les dés sont jetés.", lance Pierre Labarbe, à l'écran. Peu importe votre niveau de préparation, il faut croire en vous, être convaincu, motivé. Vous avez un jury devant vous. Un Grand oral à donner, c'est un peu à la manière d'un spectacle, d'un show. Mettez-vous dans la peau d'une rock star ! Faut être convaincant, motivé, engagé jusqu'au bout.

Tous mes encouragements à celles et ceux qui démarrent aujourdhui les épreuves du Grand oral. Ayez confiance en vous ! Bonne réussite à toutes et tous. #Bac2022 https://t.co/eZIDsVtuZP — Pap Ndiaye (@PapNdiaye) June 20, 2022

Sur le site spécialité Studyrama, notre partenaire lors des épreuves écrites du bac et du brevet, Charlie Clarck, expert en stratégie orale et fondateur du service de conseil en stratégie orale Whistcom donne également des conseils pour gagner des points au grand oral du bac. Parmi les astuces qu'il livre, on trouve :

Accorder de l'importance au langage non-verbal. "Lors de la performance orale, nous oublions que le corps parle plus fort que les mots. Le jury au Grand oral se fie à ce qu'il voit plutôt qu'à ce qu'il entend", affirme le spécialiste de l'expression orale. Gare, donc, par exemple, aux mini-gestes exprimant l'incertitude.

Cette épreuve toute récente est celle qui valorise le plus les capacités orales et l'expression des candidats au baccalauréat, avec un coefficient 10 pour la filière générale, soit le plus important après les épreuves de spécialités toutes notées avec un coefficient 16. Le grand oral est donc l'occasion de cumuler beaucoup de points pour obtenir le diplôme ou décrocher une mention. Dans les filières technologiques, l'opportunité de marquer des points est d'autant plus grande que le coefficient de l'épreuve passe à 14.

Pour le grand oral du bac 2022, les candidats sont convoqués individuellement pendant quarante minutes. En premier lieu, le candidat remet au jury, sur une feuille signée par les professeurs de spécialité, l'énoncé de deux questions. Le choix de la question revient au jury.

Une fois sa question en main, le candidat dispose d' un temps de préparation de vingt minutes pour élaborer sa réponse. Durant ce délai, il peut, s'il le souhaite, réaliser un support (carte, graphique, schéma) pour appuyer son propos, qu'il remet au jury sur une feuille fournie le jour de l'examen.

pour élaborer sa réponse. Durant ce délai, il peut, s'il le souhaite, réaliser un support (carte, graphique, schéma) pour appuyer son propos, qu'il remet au jury sur une feuille fournie le jour de l'examen. Ces 20 minutes écoulées, place à la présentation. D'une durée de 5 minutes , elle permet au candidat d'exposer les motivations qui l'ont conduit à choisir cette question, puis de présenter la réponse qu'il a élaborée.

La note du grand oral s'appuie à la fois sur les connaissances apportées lors de l'exposé et sur l'expression générale du candidat. Noté sur 20 points, il représente 10% de la note finale du bac pour la voie générale et 14% pour la voie technologique. Le jury examinera avant tout les connaissances du candidat, mais aussi sa capacité à argumenter et à relier les savoirs, son esprit critique, la précision de son expression, la clarté de son propos, son engagement dans sa parole, sa force de conviction. Les points peuvent être soumis à l'appréciation de chaque professeur selon des critères différents et plus ou moins exigeants.

Si ce cadre peut apparaître fluctuant, le ministère de l'Education et plusieurs recteurs d'académies ont cependant tenu à rappeler que le principe de bienveillance primait pour cette épreuve encore nouvelle (puisque ce n'est que sa deuxième édition). Le ministère a ajouté des précisions : "cet oral permet au candidat de montrer sa capacité à prendre la parole en public de façon claire et convaincante, de mettre les savoirs qu'il a acquis, particulièrement dans ses enseignements de spécialité, au service d'une argumentation, et de montrer comment ces savoirs ont nourri son projet de poursuite d'études, voire son projet professionnel".

Le 1er temps de l'épreuve, celui de la présentation, ne fait pas l'objet d'aménagement cette année. Mais le 2ème temps vous permet lui d'en bénéficier ! Après l'exposé du candidat, suit en effet un temps d'échange de dix minutes entre le jury et le lycéen. La discussion tourne autour des questions préparées par l'élève et les membres du jury sont libres de demander des précisions. Cette étape doit montrer la capacité du candidat d'approfondir des points de son argumentaire, de tenir un discours clair et de démontrer son sens critique. Comme l'année dernière, il a été décidé que le candidat pouvait "recourir à un support, comme un tableau, pour y illustrer ou expliciter ses propos" pendant le temps d'échange, comme précisé sur le site du ministère de l'éducation.

Selon le site web dédié aux étudiant Thotis, voici des exemples de questions formulées en fonction des spécialités lors de l'épreuve du grand oral :

En Ses (Sciences économiques et sociales) :

"Ecologie et économie sont-elles compatibles ? "

"Comment peut-on réduire le déficit public ?"

En géopolitique

"L'aide humanitaire doit-elle surpasser la souveraineté d'un pays ?"

"L'aide humanitaire est-elle soutien aux régimes en place ? – l'exemple de l'Afghanistan"

"Le conflit israélo-palestinien, une paix impossible ?"

En Mathématiques

"Comment expliquer que, dans un groupe de 23 personnes, il y a plus d'une chance sur deux qu'au moins deux d'entre elles soient nées le même jour ?"

"Pourquoi les sondeurs se trompent-ils tout le temps ?"

En SVT

"Peut-on faire pousser des pommes de terre sur Mars ?"

"Est-il vrai que si on peignait en blanc tous les toits et les routes, on ferait baisser la température de la Terre ?"

En Arts

"Quelles questions éthiques l'art récupéré des colonies peut-il soulever ?"

"Faut-il rendre les œuvres d'art ou objets dans les musées à leurs pays d'origine ?"

A priori, les résultats des l'épreuve du grand oral seront disponibles le 5 juillet 2022, en même temps que les résultats des autres épreuves (français, philosophie et épreuves de spécialité). Le coefficient selon la filière et la date de passage de l'oral tôt n'influe pas sur la publication des résultats. La note du grand oral sera également accessible sur le détail du relevé de notes du candidat. Le relevé de notes doit être délivré au candidat par l'établissement scolaire dans lequel il est inscrit.