"Sujet de Bac 2022 spécialité maths : les nouveaux sujets de spécialité dévoilés aujourd'hui"

BAC MATHEMATIQUES. De nombreux candidats au bac 2022 qui ont choisi les maths comme spécialité passent ce jeudi l'épreuve écrite. Hier, une première session a été organisée. Alors, quels sont les sujet 2022 ?

[Mis à jour le 12 mai 2022 à 10h18] Le sujet de maths, spécialité du bac 2022, figure parmi les plus redoutés... D'autant que c'est la première fois que les élèves de Terminale passent l'épreuve de cette façon. De nombreux candidats au bac 2022 ayant choisi les maths ont déjà passé le cap, puisque une première session a été organisée hier, mercredi. Ce jeudi 12 mai, d'autres élèves se confrontent à l'épreuve, à 14h.

Cet article vous permet donc de retrouver le nouveau sujet de spécialité de maths du maths 2022 (en ligne cet après-midi) et de retrouver également le sujet du mercredi 11 mai, avec le corrigé. Comme les autres épreuves de spécialité, l'examen de mathématiques compte comme coefficient 16 dans la moyenne finale obtenue au bac, l'enjeu est dont très important pour les candidats.

Quels sont les sujets de mathématiques au bac 2022 ?

Pas de surprise cette année. En attendant le sujet proposé ce jeudi 12 mai 2022, qui sera à retrouver dans son intégralité dans l'après-midi, revenons sur celui tombé le mercredi 11 mai. Fonctions exponentielle et suites, probabilités, géométrie et fonctions numériques... Voilà le sujet sur lesquels tous les candidats qui passaient la première épreuve de spécialité mathématiques du bac 2022 ont dû composer. Les fonctions ont pris le plus de place avec un exercice plutôt long combinant exponentielles et suites et un autre exercice sous forme de QCM sans point négatifs. Autrement, les candidats ont pu travailler sur les probabilités avec un arbre pondéré et l'utilisation d'une loi binomiale notamment ou sur une exercice de géométrie dans l'espaces avec le calcul d'un plan et d'un tétraèdre, entre autres. Retrouvez l'intégralité du sujet et les détails des exercices soumis aux candidats du bac grâce à notre partenaire Studyrama.

Les sujets tombés ce mercredi 11 mai pour la première épreuve de mathématiques rejoignent les thèmes de ceux des sujets du abc 2022 en Polynésie française tombés il y a une semaine. Fonctions en tout genre, suites, probabilité et géométrie se retrouve dans tous les sujets mais avec des consignes et surtout des mises en situation différentes pour éviter les tricheries. Reste que le deuxième sujet de mathématiques attendu demain pourrait lui aussi reprendre les mêmes thèmes pour évaluer les candidats aux bac qui n'ont pas encore passé l'épreuve de mathématiques.

A noter que les candidats de Polynésie française ont été évalués sur un autre sujet. Voici les sujets qui ont été proposés aux élèves de terminale ayant choisi les maths comme spécialité :

Sujet 1 : Exercice 1 sur les fonctions, les primitives et les probabilités : il s'agit d'un questionnaire à choix multiple (QCM) de six questions d'analyse numérique. Les candidats doivent définir et répondre à des questions sur une fonction dérivée, une limite, une primitive et une équation de tangente. Les bonnes réponses rapportent des points mais les erreurs n'en retirent pas / Exercice 2 sur les probabilités : l'exercice porte sur les probabilités conditionnelles et nécessite la réalisation d'un arbre pondéré et l'utilisation de la loi binomiale. / Exercice 3 sur les suites et les fonctions : le candidat doit modéliser l'évolution d'une population d'une colonie d'oiseaux avec une suite récurrente qu'il doit ensuite analyser. Il est aussi interrogé sur les fonctions, la convergence d'une suite et l'utilisation d'un algorithme. / Exercice 4 sur la géométrie : l'exercice porte sur un cube dans lequel il faut calculer les coordonnées des points, la représentation paramétrique d'une droite, la distance entre deux points et le volume d'un tétraèdre.

Sujet 2 : Exercice 1 sur les fonctions et les suites : il s'agit d'un questionnaire à choix multiple (QCM) de six questions d'analyse numérique. Le candidat doit déterminer une dérivée, trouver une primitive, calculer la limite d'une suite, lire graphiquement une courbe et utiliser une fonction python. / Exercice 2 sur les probabilités : il est demandé au candidat d'utiliser un arbre pondéré, les probabilités conditionnelles et une loi de probabilité. / Exercice 3 sur les suites : le candidat doit étudier et répondre à des questions sur une suite récursive. Il doit aussi compléter un script Python en plus de déterminer le sens de variation et la limite de la suite. / Exercice 4 sur la géométrie : l'exercice porte sur le calcul d'un produit scalaire, la démonstration qu'un plan est parallèle à un autre plan, la déduction d'une équation cartésienne du plan et le calcul du volume d'une pyramide.

Les corrigés de l'épreuve de mathématiques au bac 2022

Une fois l'épreuve du bac terminée, les candidats attendent les corrigés, et les premières corrections pour le sujet de spécialité mathématiques au bac, tombé le jeudi 11 mai 2022, sont d'ores et déjà disponibles. Rédigées par un professeur agrégé, les réponses sont sûres et permettent aux lycéens de se faire une idée de leur réussite et a fortiori de leur note.

Comment se déroule l'épreuve de spécialité de mathématiques ?

Pendant l'épreuve de spécialité de mathématique, les candidats disposent de quatre heures pour noircir leur copie. L'épreuve est divisée en quatre exercices sur différents thèmes du programme et le lycéen doit choisir d'en réaliser trois au choix. Cette modalité est permise par les aménagements prévus et annoncés par le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, le 28 janvier et qui "[garantissent] toujours un choix au candidat, que ce soit entre des questions ou entre des exercices". Pour aider l'élève dans son choix, tous les sujets doivent préciser les différents thèmes abordés.

Quand a lieu l'épreuve de spécialité mathématiques ?

Les épreuves de spécialité sont organisées entre le 11 et le 13 mai 2022. Mais en ce qui concerne l'épreuve de spécialité mathématiques elle se tient les mercredi 11 et jeudi 12 mai entre 14 heures et 18 heures.

Quand les résultats de l'épreuve de mathématiques seront-ils publiés ?

Bien que l'épreuve de mathématiques soit organisée un mois avant les épreuves écrites et orales de français, de philosophie et du grand oral, les résultats ne pourraient être connus qu'au moment de la publication de tous les résultats, à savoir le 5 juillet 2022. Initialement, la note obtenue à cette épreuve aurait dû apparaître dans le dossier Parcoursup mais avec le report des dates, il est possible que l'annonce des résultats des candidats soit repoussée à la fin du baccalauréat.