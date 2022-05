"Sujet de Bac spécialité mathématiques : les sujets du bac dévoilés ce mercredi !"

EPREUVE MATHEMATIQUES. Les candidats du bac se préparent à passer l'épreuve de spécialité mathématiques ce mercredi et ce jeudi. Les sujets tant attendus de l'épreuve seront enfin dévoilés, pour l'heure seuls ceux de Polynésie française sont disponibles.

Fonctions, suites, probabilité, géométrie... Autant de thèmes qui pourraient être au cœur de l'épreuve de spécialité mathématiques du bac 2022. Les candidats doivent encore patienter avant de connaître le contenu de l'examen prévu entre le mercredi 11 et le jeudi 12 mai. D'ici là, l'heure est encore aux révisions et aux pronostics mais pas évident de prioriser certains thèmes quand on sait que les quatre exercices qui composent le sujet de l'épreuve sont tous différents. Les candidats peuvent toujours jeter un œil aux sujets tombés tombés il y a une semaine en Polynésie française. Le ministère de l'Education national a tout de même donner quelques indications pour permettre aux candidats d'orienter les révisions voir de les limiter considérablement sur certains thèmes.

Quels sujets pour l'épreuve de mathématiques ?

La question est la même avant chaque épreuve du bac : quel sera le sujet de l'épreuve ? Impossible de le savoir avant que les candidats ne se retrouvent devant leur copie le jour J. L'épreuve de spécialité de mathématiques du bac 2022 ne fera pas exception à la règle. Les candidats doivent donc pour mettre toutes les chances de réussir l'examen de leur côté réviser l'intégralité du programme, une charge de travail considérable ! Le ministère de l'Education nationale a décidé de réduire le champ des sujets potentiels pour l'épreuve permettant aux lycéens de terminale d'écarter certains thèmes de leurs révisions. D'après la nouvelle classification du ministère certains chapitres du programme de mathématiques ne seront évalués que lors des années paires, d'autres pendant les années impaires et les derniers peuvent tomber tous les ans lors des épreuves du bac. Voici, la liste des thèmes à ne pas écarter pendant les révisions :

Manipulation des vecteurs, des droites et des plans de l'espace

Orthogonalité et distances dans l'espace

Représentations paramétriques et équations cartésiennes

Suites

Limites des fonctions

Compléments sur la dérivation

Continuité des fonctions d'une variable réelle

Fonction logarithme

Primitives, équations différentielles

Succession d'épreuves indépendantes, schéma de Bernoulli

Quel est le sujet de mathématiques tombé en Polynésie française pour le bac 2022 ?

Si l'épreuve de spécialité mathématiques est organisée en avance en Polynésie française elle respecte la même forme que les examens métropolitains. Connaître le sujet tombé dans l'archipel revients c'est donc se familiariser avec l'épreuve qui attend les candidats de métropole dans quelques jours. Au programme de l'examen trois exercices à réaliser parmi quatre proposés, chacun sur un ou des thèmes précis du programme. Voici sur quoi les candidats de Polynésie française ont été évalués :

Sujet 1 :

Exercice 1 sur les fonctions, les primitives et les probabilités : il s'agit d'un questionnaire à choix multiple (QCM) de six questions d'analyse numérique. Les candidats doivent définir et répondre à des questions sur une fonction dérivée, une limite, une primitive et une équation de tangente. Les bonnes réponses rapportent des points mais les erreurs n'en retirent pas.

Exercice 2 sur les probabilités : l'exercice porte sur les probabilités conditionnelles et nécessite la réalisation d'un arbre pondéré et l'utilisation de la loi binomiale.

Exercice 3 sur les suites et les fonctions : le candidat doit modéliser l'évolution d'une population d'une colonie d'oiseaux avec une suite récurrente qu'il doit ensuite analyser. Il est aussi interrogé sur les fonctions, la convergence d'une suite et l'utilisation d'un algorithme.

Exercice 4 sur la géométrie : l'exercice porte sur un cube dans lequel il faut calculer les coordonnées des points, la représentation paramétrique d'une droite, la distance entre deux points et le volume d'un tétraèdre.

Sujet 2 :

Exercice 1 sur les fonctions et les suites : il s'agit d'un questionnaire à choix multiple (QCM) de six questions d'analyse numérique. Le candidat doit déterminer une dérivée, trouver une primitive, calculer la limite d'une suite, lire graphiquement une courbe et utiliser une fonction python.

Exercice 2 sur les probabilités : il est demandé au candidat d'utiliser un arbre pondéré, les probabilités conditionnelles et une loi de probabilité.

Exercice 3 sur les suites : le candidat doit étudier et répondre à des questions sur une suite récursive. Il doit aussi compléter un script Python en plus de déterminer le sens de variation et la limite de la suite.

Exercice 4 sur la géométrie : l'exercice porte sur le calcul d'un produit scalaire, la démonstration qu'un plan est parallèle à un autre plan, la déduction d'une équation cartésienne du plan et le calcul du volume d'une pyramide.

Pendant l'épreuve de spécialité de mathématique, les candidats disposent de quatre heures pour noircir leur copie. L'épreuve est divisée en quatre exercices sur différents thèmes du programme et le lycéen doit choisir d'en réaliser trois au choix. Cette modalité est permise par les aménagements prévus et annoncés par le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, le 28 janvier et qui "[garantissent] toujours un choix au candidat, que ce soit entre des questions ou entre des exercices". Pour aider l'élève dans son choix, tous les sujets doivent préciser les différents thèmes abordés.

Quand a lieu l'épreuve de spécialité mathématiques ?

Selon le calendrier des examens de baccalauréat, les épreuves de spécialité devaient se tenir entre le 14 et le 16 mais c'était sans compter sur l'annonce par le ministère de l'Education en début d'année du report des épreuves au mois de mai. Toutes les épreuves écrites des enseignements de spécialité sont organisées entre le 11 et le 13 mai 2022. Des premières précisions indiquent que celle de mathématiques aura lieu dans l'après-midi du 11 ou du 12 entre 14 heures et 18 heures, selon l'Etudiant. Les lycéens ont donc encore une dizaine de jours pour peaufiner leurs révisions.

Quand les résultats de l'épreuve de mathématiques seront-ils publiés ?

Bien que l'épreuve de mathématiques soit organisée un mois avant les épreuves écrites et orales de français, de philosophie et du grand oral, les résultats ne pourraient être connus qu'au moment de la publication de tous les résultats, à savoir le 5 juillet 2022. Initialement, la note obtenue à cette épreuve aurait dû apparaître dans le dossier Parcoursup mais avec le report des dates, il est possible que l'annonce des résultats des candidats soit repoussée à la fin du baccalauréat.