"Sujet de maths au bac (spécialité) : exercices, corrigés de tous les sujets 1 et 2"

SUJET BAC MATHEMATIQUES. Les candidats au bac 2022 ont passé leur épreuve de spécialité mathématiques. Les corrigés de tous les exercices sont disponibles.

Deux sujets de mathématiques ont été proposés aux candidats pour le bac 2022. L'épreuve de spécialité maths s'est tenue sur deux jours les mercredi 11 et jeudi 12 mai, et selon la date de leur convocation à l'examen, les lycéens de terminale ont planché sur le sujet 1 ou le sujet 2. Dans l'un comme dans l'autre, les mêmes thèmes du programme de mathématiques étaient abordés : les fonctions numériques, les suites, les probabilités et la géométrie.

Pas de piège donc pour les candidats qui ont suivi les cours de la spécialité mathématiques en première et en terminale. D'autant plus que pour cette première organisation des épreuves écrites de spécialité, les candidats pouvaient écarter un exercice des quatre proposés dans les sujets et du fait choisir sur quels thèmes travailler. L'aménagement était une décision prise par le ministère de l'Education pour rendre l'examen plus simple.

Les corrigés de l'épreuve de mathématiques au bac 2022

Dans la demi-heure qui suivait la fin des épreuves de mathématiques, les corrigés des exercices étaient déjà disponibles. Rédigées par un professeur agrégé, les réponses proposées ci-dessous sont sûres et permettent aux lycéens de se faire une idée de leur réussite et a fortiori de leur note.

Le corrigé du sujet de maths du mercredi 11 mai :

Le corrigé du sujet de maths du jeudi 12 mai :

Quels sont les sujets de mathématiques au bac 2022 (spécialité) ?

Quels étaient les sujets de mathématiques ces mercredi 11 et jeudi 12 mai ? L'un comme l'autre comptait quatre exercices dont un QCM de six questions sur les fonctions numériques et les suites. L'épreuve contenait également, à chaque fois, un exercice dédié aux probabilités et un autre axé sur les géométrie dans l'espace. Les fonctions, elles, étaient très présentes et sous toutes leurs formes, les fonctions exponentielles notamment. Retrouvez l'intégralité des sujets et les détails des exercices soumis aux candidats du bac grâce à notre partenaire Studyrama.

Les sujets de maths du mercredi 11 mai :

Les sujets de maths du jeudi 12 mai :

A quelle date les résultats de l'épreuve de mathématiques seront-ils publiés ?

Bien que l'épreuve de mathématiques soit organisée un mois avant les épreuves écrites et orales de français, de philosophie et du grand oral, les résultats ne pourraient être connus qu'au moment de la publication de tous les résultats, à savoir le 5 juillet 2022. Initialement, la note obtenue à cette épreuve aurait dû apparaître dans le dossier Parcoursup mais avec le report des dates, il est possible que l'annonce des résultats des candidats soit repoussée à la fin du baccalauréat.