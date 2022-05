"Sujet de Bac spécialité NSI : le contenu de l'épreuve dévoilé ce mercredi !"

EPREUVE NSI. Le mercredi 11 mai et le jeudi 12 mai, certains lycéens passent l'examen de Numérique et sciences informatiques. Pour s'entraîner, quoi de mieux que de connaître les sujets les plus probables et les exercices tombés quelques jours plus tôt en Polynésie? Linternaute vous les dévoile.

Les adeptes du numérique se rendent à leur épreuve mercredi 11 mai et jeudi 12 mai ! De 14h à 17h30, ils répondront à des exercices écrits sur la base de leurs connaissances en programmation et en système d'exploitation. Cette épreuve a lieu pendant la courte session des épreuves de spécialité (du 11 au 13 mai en tout). Nous ne connaissons pas encore la date de la seconde partie de l'épreuve, soit la pratique.

Cet enseignement moderne existe depuis la mise en place de la réforme du bac : il s'agit d'une des douze matières de spécialité que les lycéens de première et de terminale peuvent choisir de suivre. Pour séduire les lycéens à l'aise avec leurs ordinateurs et le monde des données, le champ des domaines étudiés s'est élargi, en offrant la possibilité d'approfondir les acquis du cours de Sciences Numériques et Technologiques, la matière commune à la classe de Seconde. Entre traitement de données, maîtrise de l'algorithmique et programmation, le programme de cette spécialité est vaste et permet de toucher à la partie technique de ce domaine. Cette année, le principe du choix par le candidat des trois exercices qu'il traitera sur les cinq proposés est maintenu. Etant donné la diversité des thèmes étudiés durant l'année, il peut être difficile de savoir à quoi s'attendre pour certains candidats. Mais pas de panique, Linternaute a planché pour vous sur le sujet. Des dates, au déroulé en passant par les sujets tombés en Polynésie, voici tout ce qu'il faut savoir sur l'examen de spécialité NSI.

Le mercredi 4 mai, les lycées ont passé l'épreuve de spécialité Numérique et Sciences Informatiques. Ils ont disposé 3 heures 30 pour réaliser trois exercices au choix parmi les cinq proposés. Quelles étaient les 5 possibilités ?

Exercice 1 : les thèmes à mobiliser étaient la programmation et la récursivité. Les lycéens devaient définir une fonction "raccourcir" en Python qui agit sur une chaîne de caractères.

Exercice 2 : cet exercice portait sur l'architecture matérielle, l'ordonnancement et les expressions booléennes. Le candidat doit travailler sur des listes d'attente selon l'ordre des périphériques.

Exercice 3 : C'est un exercice sur les bases de données, le modèle relationnel et le langage SQL. Les candidats ont étudié un système de recueille des données de navigation d'un site web, afin d'étudier le profils des visiteurs.

Exercice 4 : Cet exercice portait sur les structures de données et les piles. On cherchait à trier des éléments par ordre croissant.

Exercice 5 : il portait sur les algorithmes et sur les arbres binaires. Le candidat devait dessiner un arbre binaire, déterminer sa hauteur avec un algorithme et numéroter les nœuds.

L'épreuve de NSI devait normalement avoir lieu comme tous les autres examens des enseignements de spécialité au mois de mars, mais le ministère de l'Education nationale a décidé de reporter la salve d'épreuves en mai pour éviter que certains candidats ne soient pénalisés par les conséquences de l'épidémie de Covid-19 sur le système scolaire. C'est donc entre le 11 et le 13 mai que se tiennent les épreuves. L'épreuve écrite de NSI est organisée les mercredi 11 ou le jeudi 12 mai de 14h à 17h30, selon les premières précisions de l'Etudiant. Vous aurez 3h30 pour passer ces épreuves, sachant que les sujets seront différents selon le jour de votre convocation. La date de la partie pratique n'est pour le moment pas communiquée, mais nous veillerons à vous en informer dès que possible;

Sur les six thèmes qui composent le programme de NSI, seulement cinq ont des chances de tomber le jour de l'examen. Cinq exercices seront proposés au candidat à l'écrit : ils peuvent porter sur n'importe quel chapitre de ces cinq thèmes. Comme l'année dernière, le jour-J, le lycéen devra opter pour trois exercices parmi les cinq au choix, en fonction de ce qu'il a le plus étudié en cours. C'est un peu compliqué, mais cela vous laisse un large panel de choix, et la possibilité de jongler entre les thèmes selon vos connaissances. L'objectif est de ne pas pénaliser ceux dont le suivi des cours a été perturbé à cause de la crise sanitaire.

En outre, le ministère de l'Education nationale a classé les sujets de chaque matière entre les chapitres susceptibles d'être évalués cette année, et ceux qui ne sont pas évaluables à l'épreuve de spécialité. D'office, un thème entier l'"Histoire de l'informatique - Thème 1", ainsi que plusieurs chapitres (au sein des cinq thèmes restants) peuvent être légèrement écartés des révisions des candidats. Pour autant, il est préférable de ne pas totalement les ignorer : les sujets pouvant être transversaux, certaines connaissances pouvant aider les candidats devant leur copie. Découvrez les cinq thèmes sur lesquels vous êtes susceptibles de tomber le jour J :

Thème 2 : Structures de données

Thème 3 – Bases de données

Thème 4 – Architectures matérielles, systèmes d'exploitation et réseaux

Thème 5 – Langages et programmation

Thème 6 – Algorithmique

Au sein des cinq thèmes, sur quels chapitres pouvez-vous être évalués ?

Thème 2 – Structures de données

Structures de données, interface et implémentation

Vocabulaire de la programmation objet : classes, attributs, méthodes, objets.

Listes, piles, files : structures linéaires. Dictionnaires, index et clé.

Arbres : structures hiérarchiques. Arbres binaires : nœuds, racines, feuilles, sous-arbres gauches, sous-arbres droits.

Thème 3 – Bases de données

Modèle relationnel : relation, attribut, domaine, clef primaire, clef étrangère, schéma relationnel

Base de données relationnelle

Langage SQL : requêtes d'interrogation et de mise à jour d'une base de données

Thème 4 – Architectures matérielles, systèmes d'exploitation et réseaux

Composants intégrés d'un système sur puce

Gestion des processus et des ressources par un système d'exploitation

Protocoles de routage

Thème 5 – Langages et programmation

Récursivité

Modularité

Mise au point des programmes. Gestion des bugs

Thème 6 – Algorithmique

Algorithmes sur les arbres binaires et sur les arbres binaires de recherche

Méthode " diviser pour régner "

L'épreuve de spécialité de NSI se décompose en deux parties. La première est écrite et la seconde est pratique. Pour l'écrit, qui compte pour 12 points sur 20 dans l'évaluation de la matière, le candidat devra choisir trois exercices qu'il souhaite traiter sur les cinq proposés en tout. Il aura 3h30 pour répondre aux trois exercices choisis, sachant que chacun d'eux vaut 4 points. Pour la partie pratique, qui peut rapporter jusqu'à 8 points sur vingt, il s'agira de résoudre deux exercices sur ordinateur en une heure de temps impartie. Pour le contenu de l'épreuve, tout ce que nous savons pour le moment est que l'un des deux exercices portera sur les entrées prépondérantes des programmes. Dans tous les cas, cette épreuve évaluera vos compétences techniques sur les sujets étudiés au cours de l'année. Nous vous communiquerons les précisions sur cette partie pratique dès que possible.

A priori, les résultats des l'épreuve de spécialité Numérique et sciences informatiques seront disponibles le 5 juillet, en même temps que les résultats des autres épreuves (français, philosophie et grand oral). Le fait que les enseignements de spécialité soient évalués un mois plus tôt n'influe pas sur la publication des résultats.