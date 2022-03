"DIRECT. Guerre en Ukraine : la Russie tire des missiles hypersoniques, une importante usine métallurgique détruite à Marioupol"

11:11 - Nijyn et Tchernihiv sont bombardées constamment selon les autorités locales

Dans une vidéo publiée sur la chaîne Telegram de l'OVA de Chernihiv, le président de l'administration militaire régionale de Tchernihiv, Vyacheslav Chaus, a déclaré que les villes de Nijyn et Tchernihiv, dans le nord est de l'Ukraine, sont bombardées constamment : "Chère région, que se passe-t-il ici : nous avons des bombardements de la ville de Nizhyn, nous avons des bombardements chaotiques constants de la ville de Tchernihiv. Ce sont des bombardements d'agonie de l'ennemi. La racaille moscovite continue de perdre beaucoup de ressources à la fois en équipement et en soldats. Les forces armées ukrainiennes assènent des coups écrasants. Et donc elles agonisent et abattent simplement des infrastructures civile." Et d'ajouter : "Là où nous le pouvons, nous continuons à livrer des médicaments et de la nourriture. Malheureusement, la situation est inchangée : il y a des communes où nous ne pouvons pas aller aujourd'hui, et nous ne savons pas ce qu'il s'y passe..."