Carte de la guerre en Ukraine : les sources pour suivre la situation en direct

CARTE UKRAINE. Plusieurs médias français et internationaux ont développé des cartes pour suivre l'intervention russe en Ukraine. Voici les meilleurs outils pour suivre la situation au jour le jour...

L'offensive russe en Ukraine, lancée jeudi dernier, ébranle l'Europe et le monde qui observent chaque jour avec inquiétude la résistance des Ukrainiens. A ce stade, au cinquième jour de guerre, les troupes de Vladimir Poutine semblent se heurter à une vive résistance de l'armée locale. Ce lundi 28 février, selon des informations rapportées par l'Agence France Presse (AFP), Kiev a indiqué que l'armée russe avait tenté "à plusieurs reprises" de prendre d'assaut la capitale dans la nuit, mais que toutes les attaques avaient été repoussées. Selon l'état-major ukrainien, Moscou aurait même "ralenti le rythme" de sa guerre en Ukraine même si les Russes "tentent toujours d'engranger les succès dans certaines zones". La ville de Berdiansk, ville de 110 000 habitants située sur la mer d'Azov, serait en revanche "occupée", selon la présidence ukrainienne, et l'armée russe estime avoir encerclé la ville de Kherson (290 000 habitants), plus à l'ouest.

La carte de Liveuamap

Depuis le début du conflit, les cartes jouent un rôle déterminant dans la compréhension de l'opération militaire russe et dans le suivi en direct de la situation. Un des document les plus précieux, disponible actuellement en ligne, est la carte établie par Liveuamap.com, plateforme indépendante ukrainienne qui compile et croise plusieurs informations de sources médiatiques et de médias sociaux et permet de visualiser les affrontements et les frappes qui se succèdent dans le pays.

Les cartes de l'Institute for the Study of War (ISW)

Les rapports et les cartes établis quotidiennement par l'Institute for the Study of War alimentent la presse (dont Le Monde) en informations récentes et précises. L'Institute for the Study of War (ISW) est un organisme américain de recherche sur les politiques publiques, non partisan et à but non lucratif. Il "favorise une compréhension éclairée des affaires militaires par le biais de recherches fiables, d'analyses fiables et d'une éducation innovante".

Carte établie par L'Institute for the Study of War (ISW). © Capture Understandingwar.org/

Une autre carte interactive publiée sur MapHub permet de visualiser des attaques de la Russie et les actes de défense de l'Ukraine depuis le début du conflit. L'outil recense à ce jour des centaines d'événements, est chapeauté par le Centre for Information Resilience (CIR), une entreprise britannique indépendante à but non lucratif qui se consacre à l'identification, à la lutte et à la dénonciation des opérations d'influence. Le CIR entend "sensibiliser à la menace que représentent les opérations d'influence, y compris la désinformation, pour la démocratie et la vérité objective, et d'aider à les contrer".

Les cartes des agences de presse

Plusieurs agences alimentent la presse en cartes et graphiques mis à jour en temps réel. C'est le cas de l'Agence France Presse en France, mais aussi de services spécialisés comme Visactu ou Graphic News, agence internationale indépendante et entièrement financée par les éditeurs de médias. Les informations y sont présentées exclusivement de manière visuelle et succincte. Plusieurs cartes sont proposées sur le site pour suivre la situation en Ukraine mais aussi à Kiev et dans plusieurs autres secteurs.

Les cartes de la guerre en Ukraine proposées par GraphicNews. © Capture GraphicNews

Les cartes des médias en France

En France, les sites de référence comme Le Monde ou Le Figaro proposent de suivre l'avancée des troupes russes via une série de cartes basées elles-mêmes sur des données fiables des sources mentionnées ci-dessus. Le Figaro a établi notamment trois cartes à partir des informations du site Liveuamap, de l'agence Graphicnews et d'autres agences de presse comme l'AFP.