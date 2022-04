CARTE UKRAINE. Les cartes de situation aujourd'hui

UKRAINE. La guerre en Ukraine s'est désormais déplacée vers l'est du pays, les troupes Russes étant sur le point de prendre Marioupol et en train d'effectuer une offensive massive sur le Donbass. La situation en cartes...

[Mis à jour le 19 avril 2022 à 9h14] La guerre en Ukraine ce joue désormais à l'est du pays, après la tentative d'invasion, les atrocités commises, notamment dans les alentours de Kiev, et le redéploiement de l'armée russe. Les cartes de cette guerre sont désormais radicalement différentes de celles de février ou de mars. Le bastion de Marioupol et la région du Donbass, à la frontière avec la Russie, focalisent l'attention alors qu'à Kiev et dans l'ouest, des frappes ont récemment repris.

Selon un haut responsable américain du département de la Défense, la Russie a augmenté de "onze bataillons" en une semaine sa présence militaire dans l'est et le sud de l'Ukraine, portant à 76 le total de bataillons dans le pays. Dans les dernières 24 heures, l'offensive annoncée dans le Donbass depuis plusieurs semaines a débuté avec des bombardements massifs et des combats dans plusieurs villes.

Les cartes de situation en Ukraine, actualisées au quotidien, illustrent ce changement de physionomie opéré depuis fin mars dans le conflit. Depuis le début de cette guerre en Ukraine, les cartes jouent un rôle déterminant dans la compréhension de l'opération militaire russe et dans le suivi en direct de la situation. Voici les meilleures sources disponibles avec des cartes à jour (selon les dates de mise à jour, les cartes présentées ci-dessous peuvent remonter à la veille).

Les cartes de la guerre en Ukraine

Quelques jours après le début de la guerre en Ukraine, le ministère français de la Défense a mis en place un point du situation et une carte détaillant le théâtre des opérations. La carte est disponible sur le portail du ministère de la Défense et est actualisée chaque jour.

Carte de situation du ministère français de la Défense, datée du 18 avril 2022 (cliquez sur la carte pour zoomer). © Ministère de la Défense

Le ministère de la Défense du Royaume-Uni livre également des rapports très réguliers sur la situation en Ukraine. En plus des "Intelligence updates" (mises à jour des informations sur le terrain) livrées sur son compte Twitter, on trouve également des cartes qui synthétisent la situation au jour le jour.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/CHl6qjKM89



#StandWithUkraine pic.twitter.com/SypszixVFL — Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 18, 2022

La carte du site ukrainien Liveuamap

Un des document les plus précieux, disponible actuellement en ligne, est la carte établie par Liveuamap.com, plateforme indépendante ukrainienne qui compile et croise plusieurs informations de sources médiatiques et de médias sociaux et permet de visualiser, en temps réel ou presque, les affrontements et les frappes qui se succèdent dans le pays.

Une autre carte interactive publiée sur MapHub permet de visualiser des attaques de la Russie et les actes de défense de l'Ukraine depuis le début du conflit. L'outil, qui recense à ce jour des centaines d'événements, est chapeauté par le Centre for Information Resilience (CIR), une entreprise britannique indépendante à but non lucratif qui se consacre elle aussi à l'identification, à la lutte et à la dénonciation des opérations d'influence. Le CIR entend "sensibiliser à la menace que représentent les opérations d'influence, y compris la désinformation, pour la démocratie et la vérité objective, et d'aider à les contrer".

Les cartes de situation de l'Institute for the Study of War (ISW)

Les rapports et les cartes établis quotidiennement par l'Institute for the Study of War (ISW) alimentent la presse (dont Le Monde) en informations récentes et précises. L'Institute for the Study of War est un organisme américain de recherche sur les politiques publiques, non partisan et à but non lucratif. Il "favorise une compréhension éclairée des affaires militaires par le biais de recherches fiables, d'analyses fiables et d'une éducation innovante".

Carte établie par L'Institute for the Study of War (ISW) le 17 avril. © Capture Understandingwar.org/

Les cartes des médias et journalistes en France et à l'étranger

Plusieurs agences alimentent la presse en cartes et graphiques mis à jour quotidiennement. C'est le cas de l'Agence France Presse en France, mais aussi de services spécialisés comme Visactu encore, ou Graphic News, agence internationale indépendante et entièrement financée par les éditeurs de médias. La plupart de ces cartes sont mises à jour en fin de journée.

Ukraine war situation report day 54: April 18, 2022 -- #Russia #Ukraine #RussiaUkraineWar #sitrep Authorities reported multiple explosions in western and southern Ukraine as Ukrainian soldiers holed up in a steel factory in the besieged port city of https://t.co/m9vu7jURpl — Graphic News (@GNgraphicnews) April 18, 2022

En France, les sites de référence comme Le Monde ou Le Figaro proposent de suivre l'avancée des troupes russes via une série de cartes basées elles-mêmes sur des données fiables des sources mentionnées ci-dessus. Les Décodeurs du Monde proposent une carte de l'évolution de l'invasion russe au jour le jour, dotée notamment d'une glissière pour naviguer dans la chronologie du conflit. Le Figaro a établi plusieurs cartes à partir des informations du site Liveuamap, de l'agence Graphicnews et d'autres agences de presse comme l'AFP.

Sur Twitter, les cartes et les points de situation de l'historien et ancien militaire Michel Goya, devenu chroniqueur pour BFMTV, font partie des plus complets. Ces documents, basés sur les cartes de War Mapper, sont aussi mis à disposition sur son blog. A l'étranger, les sites du New York Times et du Washington Post, les deux médias américains de référence, proposent aussi des cartes à jour.

Point de situation des opérations en Ukraine 16 avril 2022https://t.co/Q8QVfNkv5m pic.twitter.com/PqCZ2qcWEu — Michel Goya (@Michel_Goya) April 16, 2022

Kiev, Marioupol... Les batailles cartographiées

La bataille de Kiev comme celle de Marioupol, notamment, on été cartographiées par plusieurs médias en France et dans le monde. Visactu, agence française spécialisée dans la production d'infographies de presse, propose régulièrement des mises à jour de la situation dans les abords de capitale ukrainienne, d'où les troupes russes se sont retirées Le Monde, Le Figaro, le New York Times ou le Washington Post font partie des médias qui présentent les meilleures synthèses de la situation, comme le Kyiv Independent, journal de la capitale ukrainienne qui fait régulièrement le point.

Au Royaume-Uni, la BBC dispose aussi d'une page permettant de suivre les combats en Ukraine, avec des focus sur Marioupol. Certaines cartes permettent également de prendre connaissance de la situation dans la capitale. Autre média britannique, le Financial Times décline lui aussi ses cartes jusqu'aux affrontements à Kiev.