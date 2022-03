CARTE UKRAINE. Les cartes de situation à jour, 8 mars 2022

CARTE UKRAINE. La guerre entamée fin février en Ukraine connaît une relative accalmie, alors que des cessez-le-feu sont annoncés dans plusieurs villes ce mardi 8 mars, pour permettre l'évacuation de civils. La situation en cartes...

[Mis à jour le 8 mars 2022 à 11h11] La guerre en Ukraine, qui entre dans sa 13e journée ce mardi 8 mars 2022, continue de faire des victimes et de jeter sur les routes de l'exode des centaines de milliers d'Ukrainiens. La Russie a annoncé hier soir, à l'issue d'une troisième session de négociations avec les Ukrainiens, la mise en place de cessez-le-feu locaux dans plusieurs villes ukrainiennes à partir de 8h ce mardi matin, pour permettre l'évacuation de civils via des couloirs humanitaires. Plusieurs cités stratégiques sont en effet menacées après une semaine et demie d'invasion et de frappes russes.

Le président de l'Ukraine Volodymyr Zelensky a lui accusé l'armée russe d'avoir fait échouer l'évacuation. L'ONU a de son côté réclamé des "couloirs sûrs pour fournir de l'aide humanitaire dans les zones d'hostilités". Sur le terrain, ce contexte se traduit par une très relative stabilité des positions.

Près de la capitale ukrainienne, Kiev, les forces russes sont toujours rassemblées et l'assaut serait imminent selon l'état major ukrainien. De lourdes frappes ont touché les faubourgs ouest de Kiev, à Irpine, le week-end dernier.

Au sud du pays, l'invasion russe de l'Ukraine a progressé jusqu'à lundi. Marioupol, sur la mer d'Azov dans le sud-est du pays, est assiégé par l'armée russe. La ville est stratégique pour les Russes qui tentent d'y faire la jonction entre les forces venues de Crimée et les troupes séparatistes venues du Donbass, plus au nord. A quelques encablures, le port de Berdiansk, port clé de l'Ukraine, au bord de la mer d'Azov, serait d'ores et déjà aux mains des forces de Poutine.

L'armée russe serait par ailleurs présente autour de la centrale nucléaire de Zaporijia, la plus grande d'Europe, depuis la fin de semaine dernière ainsi qu'à Kherson depuis jeudi. Moscou a annoncé avoir pris la grande ville du sud du pays dans la matinée, après des combats acharnés. Des missiles russes tirés depuis la mer se sont par ailleurs abattus lundi sur le village de Touzly, dans la région d'Odessa, plus à l'Ouest encore, a indiqué un porte-parole militaire régional.

Au nord de l'Ukraine, l'offensive s'est poursuivie à Tcherniguiv et Soumy (nord-est) jusqu'à lundi. La deuxième ville du pays, Kharkiv (nord-est), a été visée dans la nuit de dimanche à lundi par des bombardements qui ont notamment pris pour cible le complexe sportif d'une université et des immeubles résidentiels, selon un journaliste de l'AFP. L'Agence internationale de l'énergie atomique a déclaré lundi avoir reçu des informations selon lesquelles des obus d'artillerie avaient endommagé un centre de recherche nucléaire ukrainien de la ville, sans "conséquences radiologiques".

Des avions russes ont largué des bombes dans la nuit de lundi sur la ville de Soumy (nord-est), endommageant des maisons dans des zones résidentielles, a déclaré à l'AFP Dmytro Jivitski, le chef de l'administration militaire de la ville sur Telegram, déplorant "des morts et des blessés".

Les cartes des agences de presse

Depuis le début du conflit, les cartes jouent un rôle déterminant dans la compréhension de l'opération militaire russe et dans le suivi en direct de la situation. Plusieurs agences alimentent la presse en cartes et graphiques mis à jour quotidiennement. C'est le cas de l'Agence France Presse en France, mais aussi de services spécialisés comme Visactu encore, ou Graphic News, agence internationale indépendante et entièrement financée par les éditeurs de médias. La plupart de ces cartes sont mises à jour en fin de journée.

Situation report day 12: March 7, 2022 -- #sitrep #Russia #Ukraine Russia announced new humanitarian corridors to transport Ukrainians trapped under its bombardment to Russia itself and its ally Belarus, a move immediately dismissed by Kyiv as https://t.co/zrZRz18dgC pic.twitter.com/Bd95HbcG9Z — Graphic News (@GNgraphicnews) March 7, 2022

La carte du site ukrainien Liveuamap

Un des document les plus précieux, disponible actuellement en ligne, est la carte établie par Liveuamap.com, plateforme indépendante ukrainienne qui compile et croise plusieurs informations de sources médiatiques et de médias sociaux et permet de visualiser, en temps réel ou presque, les affrontements et les frappes qui se succèdent dans le pays.

Une autre carte interactive publiée sur MapHub permet de visualiser des attaques de la Russie et les actes de défense de l'Ukraine depuis le début du conflit. L'outil, qui recense à ce jour des centaines d'événements, est chapeauté par le Centre for Information Resilience (CIR), une entreprise britannique indépendante à but non lucratif qui se consacre elle aussi à l'identification, à la lutte et à la dénonciation des opérations d'influence. Le CIR entend "sensibiliser à la menace que représentent les opérations d'influence, y compris la désinformation, pour la démocratie et la vérité objective, et d'aider à les contrer".

Quelques jours après le début de la guerre en Ukraine, le ministère français de la Défense a mis en place un point du situation et une carte détaillant le théâtre des opérations. La carte est disponible sur le portail du ministère de la Défense et est actualisée chaque jour.

Carte de situation du ministère français de la Défense, datée du 7 mars 2022. © Ministère de la Défense

Les cartes de situation de l'Institute for the Study of War (ISW)

Les rapports et les cartes établis quotidiennement par l'Institute for the Study of War (ISW) alimentent la presse (dont Le Monde) en informations récentes et précises. L'Institute for the Study of War est un organisme américain de recherche sur les politiques publiques, non partisan et à but non lucratif. Il "favorise une compréhension éclairée des affaires militaires par le biais de recherches fiables, d'analyses fiables et d'une éducation innovante".

Carte établie par L'Institute for the Study of War (ISW) le 7 mars au soir. © Capture Understandingwar.org/

La carte du Center for Eastern Studies (OSW)

Le Center for Eastern Studies est un organisme public polonais qui se concentre sur "l'analyse des processus et événements clés qui se déroulent dans le vaste environnement international de la Pologne". Doté de quarante analystes, il entend "surveiller les processus politiques, sociaux et économiques, proposer des analyses actualisées et approfondies" au gouvernement polonais et "participer aux débats des communautés d'experts et d'universitaires en Pologne et à l'étranger".

Carte du Center for the Eastern Studies en date du 2 mars 2022 © Capture Center for the Eastern Studies

Les cartes des médias en France et à l'étranger

En France, les sites de référence comme Le Monde ou Le Figaro proposent de suivre l'avancée des troupes russes via une série de cartes basées elles-mêmes sur des données fiables des sources mentionnées ci-dessus. Les Décodeurs du Monde proposent une carte de l'évolution de l'invasion russe au jour le jour, dotée notamment d'une glissière pour naviguer dans la chronologie du conflit. Le Figaro a établi plusieurs cartes à partir des informations du site Liveuamap, de l'agence Graphicnews et d'autres agences de presse comme l'AFP. A l'étranger, les sites du New York Times et du Washington Post, les deux médias américains de référence, proposent aussi des cartes à jour.

La bataille de Kiev cartographiée

La bataille de Kiev, notamment, a été cartographiée par plusieurs médias en France et dans le monde. Visactu, agence française spécialisée dans la production d'infographies de presse, propose régulièrement des mises à jour de la situation dans la capitale ukrainienne. Le Monde, Le Figaro, le New York Times ou le Washington Post font partie des médias qui présentent les meilleures synthèses de la situation.

Carte de la situation à Kiev par le New York Times © Capture The New York Times

Au Royaume-Uni, la BBC dispose aussi d'une page permettant de suivre les combats en Ukraine. Certaines cartes permettent également de prendre connaissance de la situation dans la capitale. Autre média britannique, le Financial Times décline lui aussi ses cartes jusqu'aux affrontements à Kiev.