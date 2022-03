Satan 2, bombes nucléaires, arme chimique... Quel est l'arsenal de la Russie ?

ARSENAL RUSSE. Alors que la progression russe autour de Kiev est ralentie, Moscou reconnait des retards et des difficultés dans l'invasion et la guerre en Ukraine… Et se tournerait même vers la Chine en lui demandant une aide militaire, d'après les médias américains. Poutine a-t-il encore des atouts dans sa manche ?

[Mis à jour le 14 mars 2022 à 17h34] "Tout ne va pas aussi vite que nous le souhaiterions". Ce sont les mots de Viktor Zolotov, le directeur de la Garde nationale de Russie, qui reconnait ce 14 mars que les opérations militaires russes ne se déroulent pas exactement comme prévu, en grande partie à cause de la résistance des forces ukrainiennes, manifestement sous-estimée par le Kremlin. Alors que les cing bataillons positionnés à proximité de la capitale ukrainienne sont retardés dans leur progression et que les forces russes sont insuffisantes pour venir à bout de la défense ukrainienne à Mykolaïv, la Russie se tourne vers la Chine. Le New York Times précise ce 14 mars que la Russie aurait demandé à la Chine de lui fournir des équipements militaires pour la guerre, ainsi qu'une aide économique pour l'aider à surmonter les conséquences des sanctions occidentales. La Russie dispose pourtant d'un puissant arsenal militaire qu'elle n'a pas hésité à déployer depuis le début de l'invasion.

Selon le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Valery Zaluzhny le 14 mars, pas moins de 259 frappes de missiles ont été tirées sur le territoire de l'Ukraine depuis l'invasion russe et le début de la guerre en Ukraine. La volonté de la Russie d'attaquer des cibles civiles ne fait plus de doute depuis la deuxième semaine de guerre où les assauts et bombardements lancés sur des hôpitaux, des écoles et des couloirs verts se multiplient. A Marioupol, il ne reste que des ruines de la maternité visée par un missile dans la soirée du 9 mars et à Kharkiv un établissement pour personnes handicapées a été violemment frappé par un raid aérien deux jours plus tard. Jeudi 10 mars, l'épave d'une bombe incendiaire hautement explosive à fragmentation, OFZAB-500, a été identifiée par le service d'urgence de l'Etat ukrainien confirmant les doutes déjà présents sur le recours de la Russie à cette arme dont l'usage défensif et offensif est strictement proscrit par le droit international. Malgré tout cela, la Russie a besoin de renfort. De quel arsenal disposent réellement les forces du Kremlin et à quel point pourront-elles s'en servir ?

Une armée puissante, bientôt rejointe par des combattants volontaires ?

Avec 900 000 militaires qui forment les rangs de l'armée russe et pouvant être rejoints par autant de réservistes, 2 000 chars et plus de 5 500 véhicules d'infanterie sans compter l'arsenal nucléaire, les moyens de l'armée russe sont colossaux et dépassent largement ceux de l'Ukraine. Mais pour pallier le manque de soldats ukrainiens, Volodymyr Zelensky a pensé la création d'une légion étrangère constituée de combattants étrangers s'étant portés volontaires pour défendre le pays contre les Russes. Selon Kiev, 20 000 ont déjà rejoint la nouvelle unité militaire. Hors de question pour Vladimir Poutine d'être en reste, aussi il a demandé ce vendredi 11 mars de faciliter l'envoi des combattants "volontaires" sur le champ de bataille ukrainien, donnant suite à la requête de son ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, qui a précisé plus tôt dans la semaine que 16 000 volontaires du Moyen-Orient, notamment Syriens, étaient prêts à se joindre aux combats auprès des forces russes. Le maître du Kremlin explique aussi que sa décision est une réponse à l'envoi en Ukraine "de mercenaires" par les "parrains occidentaux du régime ukrainien". Aucune décision publique de l'Union européenne ou de l'OTAN ne fait pourtant référence à l'envoi d'hommes armés en Ukraine.

Cela fait maintenant plusieurs semaines que la Russie peine à prendre le contrôle des points stratégiques en Ukraine et qu'elle croule sous les sanctions occidentales. En réaction, le Kremlin a décidé de faire appel à la Chine, comme l'ont indiqué les médias américains le 13 mars, citant des responsables de l'administration Biden. Le New York Times précise que la Russie aurait demandé à la Chine de lui fournir des équipements militaires pour la guerre, ainsi qu'une aide économique pour l'aider à surmonter cet isolement imposé. Pour une armée russe qui rencontre la résistance de l'Ukraine, cette aide tomberait à pic, comme l'indique le Financial Times : "Les forces ukrainiennes ont réussi à repousser l'invasion dans une grande partie du pays, mais l'aide militaire de la Chine pourrait être une aubaine pour les forces russes". Si l'intervention de la Chine dans le conflit représenterait un tournant et un atout pour Vladimir Poutine, la marge de manœuvre chinoise reste limitée à plusieurs égards. D'une part, l'interdépendance économique entre la Chine et l'Occident est telle que Xi Jinping ne peut se permettre de se priver de ces échanges : comme le rappelle Doyle McManus, journaliste au Los Angeles Times, "la prospérité de la Chine dépend du commerce mondial, et non du commerce avec la Russie". Si la Chine décide de soutenir la Russie au détriment des occidentaux qui eux la condamnent, le prix à payer serait très élevé, le commerce bilatéral entre la Chine et l'UE représentant 467 milliards d'euros en 2020 et l'UE étant le premier partenaire commercial de la Chine, et la Chine le 2nd de l'UE. Aller à l'encontre des sanctions occidentales contre la Russie serait ainsi prendre le risque d'y être exposé à son tour. D'autre part, la diplomatie pèse dans la balance, la Chine étant ici exposée au choix délicat de rejoindre le clan des parias que sont devenus la Russie et ses alliés (biélorusses notamment), ou de s'aligner sur les orientations de ceux qui se réclament du "monde libre", mais qui frôlent la menace nucléaire.

Ces révélations des médias américains sont tombées la veille de la rencontre entre le conseiller à la sécurité nationale du président américain, Jake Sullivan, et le haut responsable du Parti Communiste pour la diplomatie, Rome Yang Jiechi. Les Etats-Unis ont en effet tout intérêt à mettre la pression sur la Chine en l'exposant de la sorte, puisqu'un pas chinois vers la Russie pourrait renforcer ou rallonger la guerre en cours, comme l'explique le Robin Brant, le correspondant de la BBC à Shanghai. D'autant plus que la probabilité pour que la Chine accepte de venir en aide aux forces russes est élevée, les présidents Xi Jinping et Poutine ayant déclaré que l'alliance qui liait leurs deux pays était "sans limite" lors de l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver à Pékin. Pour le moment, les responsables américains n'ont pas donné davantage d'informations sur la nature de cette demande, et l'on ignore encore si la Chine a répondu. Pékin a d'ailleurs démenti ces informations le 13 mars, à l'instar du porte-parole de l'ambassadeur de Chine à Washington qui a affirmé "Je n'ai jamais entendu parler de ça" à CNN. Renforcer un arsenal militaire déjà solide, ce serait s'engager sur la voie d'une guerre encore plus destructrice.

Le missile Satan 2, qu'est ce que c'est ?

En apparence, le cylindre noir reprend les caractéristiques des missiles balistiques intercontinentaux à ceci près que ses dimensions sont exagérément grandes : 30 mètres de long pour plus d'une centaine de tonnes. Sa taille lui permet d'être lourdement chargé de douze têtes nucléaires et d'infliger des dégâts sans équivalent. Selon les éléments de communication russe, un seul missile Satan 2 pourrait, en seulement quelques secondes, réduire à néant un territoire de 10 000 kilomètres et rayer la France ou l'Etat du Texas pourraient de la carte avec un seul bombardement. Une information à prendre avec précaution, une part de propagande étant à l'œuvre dans les médias russes. A l'étude et en confection depuis plusieurs années, le Satan 2 ou RS-28 Sarmat de son vrai nom est depuis 2021 prêt à être déployé par les forces militaires russes en cas de conflit. Il n'y a pas que pour leur force de frappe que les missiles Satan 2 sont redoutés. Les appareils issus de la nouvelle technologie disposent, toujours selon les informations russes, d'un mode furtif capable d'échapper à la vigilance des radars aériens. Leur trajectoire a aussi été pensée pour compliquer leur destruction par des systèmes de défense antiaérien.

L'arme d'artillerie fait froid dans le dos mais avant d'user du missile présumé le plus puissant de l'arsenal militaire mondial, la Russie à d'autres cartes à jouer. Satan 2 apparait comme l'attaque de dernier recours et "les Russes ne s'estiment pas en danger au point de devoir utiliser de telles armes, il faudrait une attaque massive sur le territoire russe pour cela", d'après l'analyste militaire et spécialiste de l'armée russe, Vincent Tourret, interrogé par le Parisien. Joseph Henrotin, lui, exclut le risque estimant que le missile "ne serait pas encore en service".

500, 2 500 km, quelles sont les portées des missiles russes ?

Outre Satan 2, la Russie dispose de différents types de missiles et elle ne s'est pas privée d'en lâcher quelques dizaines sur l'Ukraine depuis l'invasion du 24 février 2022. L'on connaît de l'arsenal russe les missiles Iskander, Kalibr et les missiles de croisière. Les premiers permettent des tirs entre 100 et 500 kilomètres et sont lancés depuis les véhicules terrestres. Les missiles Kalibr offrent des tirs de plus longues portées jusqu'à 2 500 kilomètres et partent généralement depuis la mer, enfin les missiles de croisière sont des obus largués par avion. Pour chaque arme, il est possible de lancer des attaques conventionnelles ou nucléaires en les chargeant d'ogives atomiques.

Les bombes à sous-munitions sont des armes d'une autre catégorie largement décriées et interdites par la Convention sur les armes à sous-munitions de 2008. Ces missiles sont en fait des conteneurs qui abritent et larguent en vol plusieurs projectiles explosifs appelés "sous-munitions". A l'opposé des frappes de précision, ces tirs aléatoires peuvent s'abattre n'importe où et font souvent des morts parmi les civils. Les ONG Amnesty International et Human Right Watch suspectent depuis plusieurs jours que des missiles à sous-munitions aient été utilisés par la Russie pour mener l'offensive sur l'Ukraine, ce qui constituerait un "crime de guerre" selon Joseph Henrotin.

Plus de 6000 ogives nucléaires, quelles sont les forces nucléaires russes ?

La Russie dispose du plus grand nombre de têtes nucléaires : 6 225, selon l'institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Toutefois, parmi ces milliers d'ogives, certaines ne sont pas opérationnelles, d'autres en maintenance et d'autres encore en fin de vie en attente d'un démantèlement. Il n'en reste pas moins que 1600 missiles sont "déployés", soit prêts à être lancés à tout moment. La plupart des armes nucléaires sont des missiles balistiques intercontinentaux, comprenez capables d'être envoyés à plus de 3 000 kilomètres et à très grande vitesse. En plus de pouvoir lancer des attaques sur de - très - longues distances, la Russie peut, grâce à ses bombardiers, ses sous-marins et ses navires de surface, envoyer une bombe nucléaire d'où elle le souhaite.

D'après des informations de l'Otan, la Russie travaille encore à l'optimisation de son arsenal nucléaire avec la confection d'un missile hypersonique volant à une vitesse extrême à basse altitude et capable de manœuvrer en plein vol pour déjouer le traçage des bombes par l'ennemi. Ces missiles d'un nouveau genre sont encore en phase de test mais restent une menace à prendre en compte.

Les thermobariques, danger potentiel ou imminent ?

Les frappes d'artillerie lourde de la Russie impressionnent le monde, et pour cause : les lance-roquettes tels que le TOS-1, le TOS-1A, produits et utilisés depuis les années 1980, ou le TOC-1A, sa version la plus récente produite en 2003 et qui possède 30 lance-roquettes en plus, sont capables de tirer des missiles avec des têtes thermobariques, autrement dit des bombes à vide. Ces bombes sont des armes de type conventionnel qui reposent sur la combinaison d'effets thermiques, d'ondes de choc et de dépression : la chaleur et la pression sont ainsi les deux effets produits par ces bombes. Alors que le niveau d'alerte s'intensifie un peu partout, Amnesty International, Human Rights Watch et l'ambassadrice d'Ukraine à l'ONU accusent, le 28 février, la Russie d'avoir usé de ces bombes thermobariques. Le média Korii, site de Slate dédié aux nouvelles technologies, rappelle d'ailleurs que les "TOS-1 sont les armes conventionnelles les plus ravageuses qui puissent être utilisées dans un conflit".

Toutefois, certains armements russes ne sont pas réellement déployés sur le terrain, comme le rappelle Capital. Si les vidéos mettant en scène des soldats russes manipulant des lance-roquettes TOC-1A fusent sur les réseaux sociaux, il n'est pas prouvé que ce type d'armement destructeur soit réellement utilisé dans le conflit. En outre, le matériel russe, s'il est très riche, n'est pas entièrement mobilisé, à l'instar du Nouveau Tank T-14 Armata, un nouveau tank moderne pas encore déployé, les premières unités opérationnelles étant pourtant arrivées fin 2021.

La Russie a-t-elle un système de défense aérien ?

Si elle est équipée d'un important arsenal offensif, la Russie a aussi investi sur des technologies défensives contre les attaques aériennes qui peuvent lui être infligées. Elle dispose notamment d'hélicoptères d'attaque tels que des aéronefs de transport de troupes MI-17, dont le fameux Kamov KA-52 " Alligator ", hélicoptère de combat de hautes performances avec une capacité jour/nuit, conçu pour détruire les chars, attaquer d'autres hélicoptères ennemis, mais surtout pour garantir un haut degré de protection pour l'équipage. Depuis 2021, Moscou profite du système de missiles antiaériens S-500 Prometeï, jugé comme l'un des plus performants au monde. Le dispositif est capable de détruire tous les types de cibles, avions, drones mais aussi missiles balistiques intercontinentaux ou hypersoniques et est en mesure d'engager 10 réponses défensives simultanées.

Les accusations sur la possession et l'utilisation d'armes, qu'elles soient chimiques ou nucléaires, vont bon train dans cette guerre. A l'heure où le Kremlin accuse les laboratoires ukrainiens d'être en train d'effectuer des recherches militaires sur des armes biologiques avec l'aide des Américains, Volodymyr Zelensky réplique en suspectant le Kremlin à son tour. Washington a également fait part de ses inquiétudes, suivi par le président anglais Boris Johnson qui a estimé le 10 mars que le régime "barbare" de Moscou pourrait avoir recours à des armes chimiques en Ukraine. Les Russes possèdent-t-ils réellement des armes chimiques ? La Russie est l'un des 198 pays signataires de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques de 1997, mais elle a également officiellement achevé la destruction de 100% de ses tonnes d'armes chimiques. Pourtant, les Occidentaux ont attribué à Moscou deux empoisonnements au Novitchok, un agent neurotoxique : l'un visant l'opposant russe Alexeï Navalny en 2020, l'autre visant l'espion russe Sergueï Skripal. En outre, la Russie a été très complaisante avec le régime de Bachar-El-Assad en refusant de reconnaitre qu'il avait utilisé à plusieurs reprises des armes chimiques telles que du gaz sarin, du chlore ou du gaz moutarde contre ses populations civiles. Quant à assurer que la Russie pourrait se servir de ces armes dans ce conflit, il n'y a pas de preuves avérées.