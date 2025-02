Guerre en Ukraine : des troupes européennes envoyées sur le terrain ? Macron organise une réunion d'urgence

Plusieurs dirigeants européens se réunissent ce lundi 17 février à Paris, sur invitation d'Emmanuel Macron, pour discuter de la sécurité européenne et de l'aide à apporter à l'Ukraine, dont l'envoi de troupes militaires.

L'heure est à l'urgence en Europe. Alors que Donald Trump a lancé, seul, des négociations avec la Russie pour mettre un terme à la guerre en Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et les pays européens craignent d'être tenus à l'écart des échanges. Les principales forces européennes ont donc décidé de se réunir à l'Elysée dans l'après-midi de ce lundi 17 février, sur une initiative d'Emmanuel Macron. Une réunion qui se veut une réponse à la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine prévue en Arabie Saoudite "très bientôt" selon Washington.

"Le président de la République Emmanuel Macron réunira les principaux pays européens pour discuter sur le sujet. C'est une réunion de travail. Il ne faut pas dramatiser ce type de réunions. Elles sont très fréquentes", a indiqué Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères au micro de France Inter dimanche soir. Au menu des discussions : l'aide à apporter à l'Ukraine et les mesures à prendre pour la sécurité de l'Europe. "L'objectif est de déterminer ce que les Européens peuvent faire pour eux-mêmes compte tenu de l'accélération que nous vivons en Ukraine en conséquence des initiatives du président Trump", a fait savoir un conseiller d'Emmanuel Macron, jugeant nécessaire de faire "plus et mieux".

Le sommet européen organisé en urgence ne réunira pas les 27 pays membres, mais les principales forces militaires. "Les chefs de gouvernement de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de l'Italie, de la Pologne, de l'Espagne, des Pays-Bas et du Danemark" seront présents, le dirigeant danois représentera l'ensemble des pays baltes en première ligne du fait de leur frontière avec la Russie. Le président du Conseil européen, la présidente de la Commission européenne et le secrétaire général de l'Otan", s'assiéront également à la table.

La France et le Royaume-Uni prêts à envoyer des troupes en Ukraine

L'Europe cherche à retrouver son rôle de médiateur dans les négociations devant mettre fin au conflit ukrainien, mais elle a aussi tout intérêt à être un acteur décisif de la guerre et de l'après-guerre pour protéger ses propres frontières. Si les forces européennes ont déjà fourni de nombreuses aides militaires, certaines envisagent de faire plus pour tenir face à la Russie, à commencer par le Royaume-Uni qui n'écarte pas l'envoi de troupes sur le sol ukrainien. "Nous sommes prêts et disposés à contribuer aux garanties de sécurité pour l'Ukraine en envoyant nos propres troupes sur le terrain si nécessaire", a écrit le Premier ministre britannique Keir Starmer dans le quotidien Daily Telegraph.

Une déclaration qui pourrait amener le sujet de l'envoi massif de troupes européennes en Ukraine sur la table. Emmanuel Macron avait déjà évoqué cette possibilité en début d'année 2024, créant un tollé auprès d'autres pays européens dont l'Allemagne et la Pologne. Mais depuis, l'envoi de troupes envisagé par la France et le Royaume-Uni est sérieusement considéré en coulisses comme le rapporte Euronews. Mais rien n'est encore fait : le sujet continue de diviser et certains pays européens doivent obtenir des feux verts de leurs instances nationales avant de s'engager. Du fait, les détails du projet concernant le type de forces à envoyer et leur nombre sont encore flous à ce stade et dépendraient grandement des termes de l'accord de paix qui pourrait être conclu.

Mais le président ukrainien, qui demande régulièrement de l'aide et des renforts humains ou matériels pour son armée, encourage l'Europe à ne pas attendre pour envoyer des troupes. Il va jusqu'à mettre en garde sur une attaque de la Russie contre l'Otan face à laquelle l'Europe serait désavantagée. Dans un tel scénario, les forces européennes auraient intérêt à bénéficier de l'expérience de l'armée ukrainienne qui est la "seule en Europe [avec] une véritable expérience de la guerre moderne". Lors de ses précédentes demandes, le président ukrainien évoquait des contingents de 100 000 à 150 000 soldats, tandis que les médias misaient plutôt sur 30 000 à 40 000 soldats. L'Europe n'a toutefois confirmé aucun des ces chiffres.