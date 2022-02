Satan 2, bombes nucléaires, missiles... Quel est l'arsenal militaire de la Russie ?

ARSENAL RUSSE. La Russie est l'une des plus grandes puissances militaires mondiales, notamment celle qui dispose du plus important arsenal nucléaire. Avec le missile Satan 2, des milliers d'ogives et des bombardiers, la Russie est en capacité de lancer une attaque destructrice sur une vaste partie du monde.

La Russie est sans conteste la plus grande puissance nucléaire du XXIème siècle et Moscou le sait bien. La stratégie - et l'on pourrait dire l'habitude - de Vladimir Poutine de faire planer la menace d'une attaque nucléaire lors des grandes tensions internationales n'est donc pas surprenante, mais elle crée légitimement l'inquiétude des autres puissances mondiales. Non pas qu'elles ne puissent pas répondre à l'offensive mais leur arsenal se révèle très limité par rapport à la force de frappe russe.

L'institut international de recherche sur la paix de Stockholm évalue ainsi à 6 225 le nombre d'ogives nucléaires détenues pas le Kremlin contre 5 550 pour les Etats-Unis, deuxième nation la plus nucléarisée. Et même lorsqu'on compte uniquement les missiles "déployés", c'est-à-dire prêts à l'emploi, la Fédération de Russie reste la mieux équipéen avec près de 1600 ogives. Cette position dominante ne garantit pourtant pas la victoire et surtout n'exempte pas la Russie de subir les conséquences terribles d'une attaque nucléaire.

Ce qui confère une telle puissance militaire au pays de Vladimir Poutine c'est bien évidemment le nombre de missiles mais aussi la capacité d'envoyer des attaques nucléaires aussi bien depuis le sol, les airs, les eaux et même les fonds-marins. Le développement de l'arsenal nucléaire est depuis toujours un objectif du maître du Kremlin et il a conduit à la confection du missile RS-28 Sarmat, surnommé "Satan 2" par l'Otan, qui cristallise toutes les craintes des observateurs internationaux.

Le missile Satan 2, qu'est ce que c'est ?

En apparence, le cylindre noir reprend les caractéristiques des missiles balistiques intercontinentaux à ceci près que ses dimensions sont exagérément grandes : 30 mètres de long pour plus d'une centaine de tonnes. Sa taille lui permet d'être lourdement chargé de douze têtes nucléaires et d'infliger des dégâts sans équivalent. Selon les éléments de communication russe, un seul missile Satan 2 pourrait, en seulement quelques secondes, réduire à néant un territoire de 10 000 kilomètres. A en croire les informations relayées par les médias russes, la France ou l'Etat du Texas pourraient être rayés de la carte avec un seul bombardement. Une information à prendre avec précaution, une part de propagande étant à l'oeuvre dans les médias russes. A l'étude et en confection depuis plusieurs années, le Satan 2 ou RS-28 Sarmat de son vrai nom est depuis 2021 prêt à être déployé par les forces militaires russes en cas de conflit.

Il n'y a pas que pour leur force de frappe que les missiles Satan 2 sont redoutés. Les appareils issus de la nouvelle technologie disposent, toujours selon les informations russes, d'un mode furtif capable d'échapper à la vigilance des radars aériens. Leur trajectoire a aussi été pensée pour compliquer leur destruction par des systèmes de défense antiaérien.

Plus de 6000 ogives nucléaires, quelles sont les forces nucléaires russes ?

La Russie dispose du plus grand nombre de têtes nucléaires : 6 225, selon l'institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Toutefois, parmi ces milliers d'ogives certaines ne sont pas opérationnelles, d'autres en maintenance et d'autres encore en fin de vie en attente d'un démantèlement, il n'en reste pas moins que 1600 missiles sont "déployés" soit prêts à être lancés à tout moment. La plupart des armes nucléaires sont des missiles balistiques intercontinentaux, comprenez capables d'être envoyés à plus de 3 000 kilomètres et à très grande vitesse. En plus de pouvoir lancer des attaques sur de - très - longues distances, la Russie peut, grâce à ses bombardiers, ses sous-marins et ses navires de surface, envoyer une bombe nucléaire d'où elle le souhaite.

D'après des informations de l'Otan, la Russie travaille encore à l'optimisation de son arsenal nucléaire avec la confection d'un missile hypersonique volant à une vitesse extrême à basse altitude et capable de manœuvrer en plein vol pour déjouer le traçage des bombes par l'ennemi. Ces missiles d'un nouveau genre sont encore en phase de test mais restent une menace à prendre en compte.

La Russie a-t-elle un système de défense aérien ?

Si elle est équipée d'un important arsenal offensif, la Russie a aussi investi sur des technologies défensives contre les attaques aériennes qui peuvent lui être infligées. Depuis 2021, Moscou profite du système de missiles antiaériens S-500 Prometeï, jugé comme l'un des plus performants au monde. Le dispositif est capable de détruire tous les types de cibles, avions, drones mais aussi missiles balistiques intercontinentaux ou hypersoniques et est en mesure d'engager 10 réponses défensives simultanées.