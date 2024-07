J.D. Vance, vice-président de Trump pour 2024 : des insultes crasses avant l'alliance

Donald Trump a choisi J.D. Vance pour être son vice-président en cas d'élection à la présidentielle de novembre. Ce colistier s'est pourtant déjà montré très critique à l'égard du milliardaire.

Donald Trump a annoncé ce lundi 15 juillet que le sénateur de l'Ohio J.D. Vance serait son vice-président en cas d'élection à la présidentielle en novembre prochain. Il a jugé que c'était "la personne la plus apte à assumer la fonction de vice-président des Etats-Unis". J.D Vance s'est montré très reconnaissant sur X : "Quel honneur de me présenter aux côtés du président Donald Trump. Il a apporté la paix et la prospérité une fois, et avec votre aide, il le fera encore. En avant vers la victoire !" A contrario, Joe Biden n'a pas manqué de dénoncer cette nomination sur X accusant le sénateur de "nier le résultat des élections de 2020" et de soutenir "l'interdiction à l'échelle nationale de l'avortement".

J.D Vance est déjà une figure bien connue. D'abord engagé dans l'armée, il a étudié le droit dans une prestigieuse université de la Silicon Valley. Son autobiographie Hillbilly Elégie sorti en 2016, dans laquelle il narre son enfance chaotique dans la région des Appalaches, a fait sa notoriété.

Ce livre a aussi attiré l'attention du fils ainé de Donald Trump avec lequel il est devenu ami. Il s'est alors progressivement rapproché du courant trumpiste et de ses idées notamment sur les questions migratoires et économiques. En 2022, le milliardaire a décidé de soutenir la campagne de J.D Vance au Sénat où il est finalement parvenu à être élu. Agé de seulement 39 ans, celui qui met en avant sa foi chrétienne a donc connu une ascension politique fulgurante.

D'anti-trump à colistier

Selon le Wall Street Journal, ce choix de colistier est murement réfléchi. Cela pourrait notamment aider Donald Trump à l'emporter dans des Etats comme le Michigan et la Pennsylvanie, en briguant les voix des électeurs de "la classe ouvrière blanche". L'âge de J.D Vance aurait aussi joué un rôle dans cette décision. Si Donald Trump est élu, il deviendrait, en effet, le troisième plus jeune vice-président de l'histoire des Etats-Unis. L'ancien président s'assure aussi ainsi d'être accompagné d'un fidèle second qui incarne la nouvelle droite populiste et nationaliste. Après la tentative d'assassinat sur Donald Trump le 13 juillet, ce dernier a d'ailleurs pointé du doigt "la campagne de Biden" qui, selon lui, dépeint le candidat républicain comme "un fasciste autoritaire qu'il faut arrêter à tout prix".

Sa nomination par Donald Trump n'a pas fait l'unanimité. Ses opposants n'ont pas manqué de rappeler que J.D Vance avait à une époque était très critique à l'encontre de Donald Trump. Il l'aurait déjà qualifié "d'idiot" et de "nocif". Il s'était même inquiété qu'il soit "l'Hitler de l'Amérique". Le sénateur était également un membre important du mouvement "Never Trump" lors de l'élection de 2016 et avait assuré s'être résolu à voter Hillary Clinton. De son côté, l'ex-président américain n'a pas toujours été tendre non plus avec son nouveau colistier, même quand il le soutenait. Pendant un meeting, il l'avait qualifié "d'incroyable patriote" mais avait aussi affirmé qu'il lui avait "léché le cul" pour avoir son soutien.