Comment Elon Musk compte gouverner avec Donald Trump

Elon Musk s'est pleinement engagé dans la campagne présidentielle de Donald Trump et pour cause : une place au gouvernement pourrait lui revenir en cas de victoire du candidat républicain.

Avant même encore d'être sûr d'être élu président des Etats-Unis, Donald Trump a déjà évoqué, et régulièrement, son possible futur gouvernement. Et un nom est souvent cité pour occuper un rôle clef au sein de l'exécutif américain : celui d'Elon Musk. L'hypothèse a été mentionnée la première fois au printemps dernier, quand le Wall Street Journal rapportait des rumeurs selon lesquelles Donald Trump réfléchissait à une nomination du milliardaire propriétaire de Tesla et de X au sein du gouvernement. Mais c'est en août que le candidat républicain a confirmé qu'il serait prêt à nommer Elon Musk comme ministre ou conseiller.

Une possibilité qui s'est précisée dans les derniers jours avant l'élection présidentielle. Le milliardaire et géant de la technologie pourrait prendre la tête d'une "commission gouvernementale chargée de conduire un audit complet en termes financiers et de performances de la totalité du gouvernement fédéral, en vue de faire des recommandations pour des réformes draconiennes", a déclaré Donald Trump devant un club d'économistes à New-York. Une idée que lui aurait soufflé Elon Musk. Lequel ne cache pas le plaisir qu'il aurait à faire partie du gouvernement, notamment d'un "département de l'efficacité gouvernementale" qui organiserait une "refonte radicale de la bureaucratie fédérale" et réduirait les dépenses du gouvernement.

Elon Musk a estimé qu'il pouvait réduire de 2 000 milliards de dollars les dépenses fédérales via le licenciement des certains employés qui pourraient être remplacés par l'intelligence artificielle. Chose démentie par l'ancien secrétaire au Trésor Larry Summer sur Fox News. Le Congressional Budget Office donne raison à l'ancien secrétaire puisqu'en 2022 environ 271 milliards de dollars ont été utilisés pour rémunérer 2,3 millions d'employés civils, bien loin des 2 000 milliards évoqués par Elon Musk.

Nul doute que l'ambitieux Elon Musk, à la tête de plusieurs entreprises dont SpaceX, Stralink ou encore Nueralink, apprécierait d'influencer le fonctionnement du gouvernement et d'avoir la main sur le budget de ce dernier. D'autant qu'il pourrait alors défendre ses propres entreprises pour obtenir des contrats gouvernementaux. Mais ce serait là un conflit d'intérêt évident pour celui dont certaines entreprises sont déjà associées aux institutions gouvernementales : l'entreprise SpaceX est liée avec la Nasa et le département de la Défense pour un contrat de 15 milliards de dollars selon le New York Times, tandis que Tesla a déjà "des connexions avec les agences du Commerce, de l'Agriculture, du Transport, de la Sécurité intérieure, ou même, de l'Energie" rapporte l'Express.

Les raisons qui poussent Elon Musk à vouloir occuper le poste proposé par Donald Trump sont limpides et expliquent le rapprochement soudain du milliardaire au candidat républicain. Un soutien qui peut cependant surprendre puisqu'Elon Musk était autrefois critique contre l'ancien président des Etats-Unis. L'homme d'affaires a pris parti dans l'élections présidentielle en juillet, aprsè la première tentative d'assassinat contre Donald Trump, en Pennsylvanie. Depuis, il a offert une tribune de plus de deux heures à Donald Trump sur le réseau social X en août et il a soutenu financièrement le candidat à hauteur de 132 millions de dollars pour le camp républicain. Une somme à laquelle il faut ajouter les un million de dollars offerts chaque jour à un électeur de Donald Trump depuis le 19 octobre. "Une loterie électorale" jugée illégale par le ministère de la Justice.