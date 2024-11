Le nom de Kamala Harris est la transcription d'un mot sanskrit et c'est très joli

Kamala Harris a un prénom d'origine indienne, dont la signification est assez poétique.

Kamala Harris est candidate à l'élection présidentielle américaine, dont l'issue sera connue le 5 novembre. Pouvant potentiellement devenir la première présidente des Etats-Unis, sa vie est scrutée de près. L'origine de son prénom est particulièrement intéressante. Elle n'est d'ailleurs pas la seule Kamala célèbre : c'est aussi le prénom de Kamala Surayya, une poétesse du XXème siècle, de l'ancienne militante politique Kamala Nehru ou encore de la biochimiste Kamala Sohonie, décédée en 1998.

Ce prénom se prononce "Come-a-laa", le "a" final long étant un marqueur de féminin en sanskrit, une langue indo-européenne, comme l'explique The Conversation. La signification de ce mot est "lotus rose", la fleur sacrée aussi appelée " Nelumbo nucifera", qui est présente en Inde. Dans de nombreux poèmes d'amour, les belles femmes sont comparées au lotus. Il représente aussi l'amour qui fleurit pendant la journée et qui ferme ses pétales la nuit. Le lotus est aussi associé à Sri-Lakshmi, la déesse de la souveraineté, de la chance, de la fécondité et de la richesse. Elle est souvent représentée assise sur un lotus ou en portant un dans ses mains. Le deuxième prénom de Kamala est d'ailleurs Devi, qui signifie déesse.

Un prénom renvoyant à la culture de sa mère

La mère de Kamala Harris est d'origine indienne et a notamment été biologiste, mais aussi chercheuse sur le cancer. Elle a donc décidé d'appeler sa fille ainsi pour faire honneur à ses origines mais aussi pour mettre en avant l'indépendance des femmes. Selon elle, une "culture qui vénère les déesses produit des femmes fortes", comme elle l'avait déclaré au Los Angeles Times en 2004. Enfant, Kamala Harris fréquentait un temple hindou et a visité l'Inde.

Si Kamala Harris est fière de ses origines indiennes, sa mère lui a fait adopter la culture noire d'Oakland car elle "savait très bien qu'elle élevait deux filles noires", comme l'explique la candidate dans son autobiographie. "Elle savait que sa patrie d'adoption nous verrait, Maya et moi, comme des filles noires et elle était déterminée à faire en sorte que nous devenions des femmes noires confiantes et fières", a-t-elle ajouté. La candidate a d'ailleurs été à de nombreuses reprises attaquée par Donald Trump sur ses origines. Il avait, par exemple, ironisé le 31 juillet dernier en déclarant : "elle était indienne et tout d'un coup, elle a changé et elle est devenue noire".