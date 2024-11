Nevada : quels sont les résultats des sondages pour la présidentielle américaine ?

Les candidats à l'élection présidentielle américaine convoitent le Nevada. Avec ses six grands électeurs, il est un des fameux swing states qui pourraient faire basculer les résultats.

Qui remportera le Nevada à la présidentielle de 2024 ? À moins d'un mois du scrutin, Kamala Harris et Donald Trump sont toujours au coude à coude. Dans cet État clé, le candidat républicain n'a qu'une courte avance sur sa rivale démocrate. Donald Trump s'est placé en tête des sondages notamment dans les derniers jours de la campagne et affiche 1 point d'avance selon la moyenne des sondages calculée par RealClear, une avance qui se réduit à 0,6 point d'après la compilation des sondages réalisée par 270towin. Mais à chaque fois, les résultats se trouvent dans la marge d'erreur. L'issue de l'élection dans le Nevada peut donc changer jusqu'au dernier moment et faire basculer les scrutin d'un côté ou de l'autre.

A noter toutefois que ce résultat serré n'est visible que depuis que le camp démocrate est représenté par Kamala Harris. Avant que celle-ci ne remplace Joe Biden, la course à la présidentielle semblait pliée en faveur de Donald Trump qui était donné avec plus de quatre points d'avance sur l'actuel président américain. Le remplacement de Joe Biden par Kamala Harris a rebattu les cartes dans le Nevada, mais jusqu'à quel point ?

Le coût de l'immobilier avantage Donald Trump

Le candidat républicain semble séduire les électeurs lorsqu'on aborde le sujet du coût de la vie et surtout de l'immobilier. En effet, depuis la pandémie de Covid-19, l'inflation aux États-Unis a atteint les 20% et rend difficile l'accès à la propriété immobilière. Les jeunes actifs qui souhaitent investir leurs revenus dans une maison pour leur famille ont de plus en plus de mal à devenir propriétaires, ce qui pourrait les pousser à se tourner vers Donald Trump. C'est ce qu'a déclaré une Américaine native du Nevada auprès de l'AFP à la fin du mois d'août : "Nous n'avons jamais gagné autant d'argent, mais nous luttons plus que jamais, parce que le coût de la vie est absolument vertigineux". Cette situation pourrait être favorable au candidat républicain, qui tente de convaincre, avec un discours incisif, qu'un contrôle migratoire pourrait réduire le coût de l'immobilier, mais aussi de l'éducation et de la santé. Il assure également qu'il fera baisser le taux d'emprunt en détricotant des réglementations "inutiles qui augmentent les coûts du logement". De son côté, Kamala Harris souhaite aider les primo-accédants à la propriété avec une aide de 25 000 dollars (22 800 euros).

Le Nevada est-il habituellement démocrate ou républicain ?

Pour tenter d'estimer vers quel camp les électeurs du Nevada pourraient se diriger, il est intéressant de comparer les résultats des précédentes élections présidentielles. Depuis la fin des années 1990, le camp démocrate convainc les électeurs du Nevada. Mais avant cela, ce sont les républicains qui séduisaient les électeurs. Lors de l'élection de 2020, qui a ouvert les portes de la Maison-Blanche à Joe Biden, le Nevada a voté démocrate à 50,1%. Un score très serré, comme celui d'Hilary Clinton en 2016 qui était arrivée en tête dans cet Etat mais avec seulement 47% des suffrages. Malgré le léger avantage à la faveur du camp démocrate observés lors des derniers scrutins, des disparités se font ressentir au sein du Nevada. Alors que Las Vegas est généralement étiquetée démocrate, les zones rurales sont plutôt acquises aux républicains.