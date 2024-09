Donald Trump refuse de débattre à nouveau avec Kamala Harris

Sur Truth Social, Donald Trump a annoncé qu'il refusait tout autre débat avec son adversaire démocrate Kamala Harris, à deux mois de l'élection présidentielle américaine.

"Il n'y aura pas de troisième débat", tonne Donald Trump sur sa plate-forme, Truth Social, ce jeudi 12 septembre. Le candidat républicain, qui compte son face-à-face avec Joe Biden en juin, refuse de débattre à nouveau avec son adversaire démocrate, Kamala Harris, avant l'élection présidentielle américaine du 5 novembre. Une nouvelle qui ne vient pas sans surprise : on soupçonnait déjà le débat entre les deux candidats, survenu mardi dernier, d'être le dernier.

Kamala Harris n'est pas du même avis que son rival. "Nous avons le devoir vis-à-vis des électeurs d'avoir un nouveau débat", a-t-elle écrit sur X (ex-Twitter). En début de semaine, face à Donald Trump, la candidate démocrate et actuelle vice-présidente a pris l'ascendant. Au cours des échanges, elle a mis son adversaire en difficulté. Dans les 24 heures qui ont suivi les échanges, la campagne de la Démocrate a récolté 47 millions de dollars de dons, indique par ailleurs le New York Times.

Kamala Harris "devrait se focaliser sur ce qu'elle aurait dû faire" durant son mandat

Pour autant, Donald Trump assure être sorti vainqueur de ce débat. Et le fait que Kamala Harris souhaite une revanche signifie bien qu'elle a perdu, selon lui : "Lorsqu'un boxeur perd un combat, les premiers mots qui sortent de sa bouche sont : "J'en veux un nouveau." Les sondages montrent clairement que j'ai gagné le débat contre la camarade Kamala Harris, la candidate de la gauche radicale des démocrates, mardi soir, et elle a immédiatement demandé un deuxième débat", a poursuivi l'ancien président sur Truth Social. Et d'ajouter : "Kamala [Harris] devrait se focaliser sur ce qu'elle aurait dû faire au cours des quatre dernières années."