Kamala Harris plus proche de sa mère que de son père ? Qui sont ses parents ?

Dans ses discours, Kamala Harris cite souvent sa mère, indienne, en exemple. Elle a, par contre, déclaré ne pas être proche de son père.

Kamala Harris est la première femme noire et originaire d'Asie du Sud à viser la présidence américaine. Née le 20 octobre 1964, l'ancienne procureure générale de Californie est issue d'une famille multiculturelle. Son père, Donald Harris, est jamaïcain. Sa mère, Shyamala Gopalan Harris, est indienne. Dans ses discours et son mémoire paru en 2019, "The Truths we Hold", Kamala Harris donne une place importante à sa figure maternelle. Elle cite souvent sa mère en exemple, et la qualifie même de meilleure source d'inspiration", indique Politico.

Shyamala Gopalan est arrivée aux États-Unis à 19 ans, avec un diplôme de l'université de Delhi à peine dans la poche. Elle est admise à l'université Berkeley, en Californie, pour suivre un doctorat en nutrition et endocrinologie. Shyamala Gopalan rencontre alors Donald Harris, avec qui elle se marie en 1963. Elle obtient son doctorat à 25 ans, en 1964, année de naissance de sa première fille Kamala. Deux ans plus tard, elle donne naissance à Maya Harris, avocate et activiste des droits civiques. Durant sa vie - elle décède en 2009 d'un cancer du côlon -, Shyamala Gopalan travaille comme chercheuse sur le cancer du sein, détaille USA Today.

"Devenir des femmes noires sûres d'elles et fières"

Les deux époux divorcent en 1971. Kamala et Maya vivent avec leur mère, qui a une grande influence dans leur vie. "Elle savait que sa patrie d'adoption nous verrait, Maya et moi, comme des filles noires, et elle était déterminée à faire en sorte que nous devenions des femmes noires sûres d'elles et fières de l'être", écrit la démocrate dans son mémoire. Les deux sœurs ne grandissent toutefois pas éloignées de leur racine indienne. En sanskrit, Kamala signifie fleur de lotus, relate le New York Times.

Si leur père fait partie de leur enfance et adolescence, les filles Harris ne le voient que "le week-end" ou les étés, passés à Palo Alto, en Californie, détaille Kamala dans son livre. "Mais c'est ma mère qui a pris en charge notre éducation. C'est elle qui a le plus contribué à faire de nous les femmes que nous allions devenir".

Contrairement à sa mère, la candidate démocrate parle peu de sa figure paternelle. Lors de son discours d'investiture à la convention nationale démocrate, en août dernier, Kamala Harris n'a évoqué son père que lors de ce souvenir : "Mes premiers souvenirs de nos parents ensemble sont très joyeux. Une maison remplie de rires et de musique : Aretha, Coltrane et Miles. Au parc, ma mère disait : 'Reste près de moi', mais mon père disait, en souriant : 'Cours, Kamala, cours. N'aie pas peur. Ne laisse rien t'arrêter'. Dès mon plus jeune âge, il m'a appris à ne pas avoir peur."

"Mon père est quelqu'un de bien, mais nous ne sommes pas proches"

Donald Harris est né en 1938 en Jamaïque. Il a obtenu une licence à l'université de Londres, et s'est ensuite installé aux États-Unis pour passer un doctorat en économie à l'université de Berkeley. Durant sa vie, il tient plusieurs postes d'enseignant : à l'université Northwestern, à Urbana-Champaign, université de l'Illinois, et à Madison, université du Wisconsin. En 1972, il est engagé comme professeur d'économie à Stanford, devenant ainsi le premier chercheur noir à être titularisé au sein de l'école d'économie, rapporte USA Today. Il prend sa retraite en 1998. Depuis, il est devenu expert en matière de croissance économique dans son pays d'origine, la Jamaïque, rapporte le Washington Post.

"Mon père est quelqu'un de bien, mais nous ne sommes pas proches", a déclaré en 2003 Kamala Harris, rapporte Fox News. Donald Harris lui-même se fait discret sur la carrière de sa fille. Il n'a parlé publiquement de Kamala Harris qu'en 2019, après que la femme politique ait déclaré en plaisantant ne pas être opposée à la légalisation de la marijuana car "la moitié de [sa] famille est originaire de Jamaïque". "Mes parents décédés doivent se retourner dans leur tombe", avait réagi Donald Harris. "En mon nom et au nom de ma famille jamaïcaine immédiate, nous souhaitons nous dissocier catégoriquement de cette parodie". Il est revenu plus tard sur sa déclaration, et a annoncé rester à l'écart de "tout le brouhaha politique", détaille The Root. Kamala Harris a indiqué en 2021 qu'elle et son père sont en bons termes.