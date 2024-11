Arizona : quels sont les résultats des sondages pour la présidentielle américaine ?

L'Arizona est l'un des États clés de l'élection présidentielle américaine. Donald Trump y a une légère avance, mais rien n'est encore fait. Ce swing state pourrait faire basculer la balance au dernier moment.

Les swing states sont des États clés dans la course à la Maison-Blanche. Parmi eux, l'Arizona et ses 11 grands électeurs, qui pourraient faire basculer le résultat de l'élection. A la veille de "l'election day", Donald Trump tient la tête des sondages dans cet Etat avec 1,6 point d'avance sur Kamala Harris selon la compilation des sondages de 270towin, mais avec 2,6 points de plus que sa rivale selon la moyenne calculée par l'agrégateur RealClear. Donald Trump est crédité de plus de 48% des intentions de vote tandis que la candidate démocrate est donnée autour des 46%.

Reste que les sondages ont largement changé en Arizona depuis la fin du mois de juillet, alors que Joe Biden était toujours en course. Cet été, tous les sondages donnaient Donald Trump vainqueur dans cet État frontalier du Mexique. Le candidat républicain réunissait entre 40 % et 49 % d'avis favorables, alors que l'actuel président n'était capable de convaincre que 37 % à 45 % des habitants de cet État, selon 270towin. Kamala Harris a donc fait progresser le camp démocrate dans les sondages, mais s'imposer face à Donald Trump semble difficile.

Les votes ont débuté près d'un mois avant la date de l'élection

Contrairement au système français, il est possible de voter par anticipation aux États-Unis. Le scrutin doit avoir lieu le 5 novembre, mais la ville de Phoenix, capitale de l'Arizona, est le théâtre de vote depuis le 9 octobre. Démocrates et républicains appellent les habitants à voter le plus tôt possible, malgré les réticences de Donald Trump. Dans cet État clé, voter plus tôt permet aux électeurs de ne pas faire la queue pendant plusieurs heures le jour officiel de l'élection. D'autant que plusieurs fuseaux horaires quadrillent le pays, ce qui fait que les résultats tombent au compte-gouttes le jour du scrutin. Voter en avance permet d'avoir une estimation du résultat définitif avant la fin du comptage des voix.

Quelles sont les habitudes de vote des électeurs en Arizona ?

Pour avoir une idée de l'issue du vote en Arizona, il est intéressant de se pencher sur les résultats des précédentes élections présidentielles. Lors de l'élection de 2020, c'est Joe Biden (démocrate) qui est arrivé en tête avec seulement 0,3 point de différence avec Donald Trump. Avant cela, l'Arizona avait des habitudes électorales penchant très nettement du côté des républicains. Avant la victoire, obtenue de justesse, de Joe Biden, il faut remonter en 1996 pour que la candidat démocrate qu'était William Clinton sorte vainqueur de scrutin dans cet Etat. Et avant lui, le dernier démocrate ayant eu la majorité était Harry Truman en 1948. Au vu de ces résultats, une victoire de Donald Trump dans cet État ne serait pas surprenante et resterait dans la lignée des votes de ces dernières décennies.