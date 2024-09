Le projet très loufoque de Ryan Wesley Routh, suspecté d'avoir voulu tué Donald Trump

L'homme de 58 ans qui aurait voulu tirer sur Donald Trump est décrit comme un homme dérangé par les médias américains. Ryan Wesley Routh avait un autre projet pour lui, déroutant.

Mais qui est vraiment Ryan Wesley Routh, ce constructeur indépendant de logements à Hawaï âgé de 58 ans ? Depuis qu'il a été interpellé et identifié comme l'homme ayant pointé en direction de Donald Trump à West Palm Beach, en Floride, son profil est décrypté avec minutie par les médias américains. Selon CNN, l'homme a plusieurs fois été condamné par la justice, notamment pour port d'armes lourdes non autorisé. Il avait également fait l'objet d'une traque, en 2002, lorsqu'il s'était barricadé dans un commerce, en Caroline du Nord, après un refus d'obtempérer sur la route.

Mais c'est surtout son profil qui étonne. Ses messages écrits ces dernières années sur les réseaux sociaux, dans lesquels il critique parfois Donald Trump, incohérents, tendent à montrer que l'homme était troublé, mégalomane et mythomane.

Le procureur du comté de Palm Beach, a fait savoir que l'homme n'avait pas réagi au moment de son interpellation, et a laissé entendre que l'homme savait pourquoi il avait été arrêté. Ryan Wesley Routh avait été Interviewé par The New York Times en 2023 pour un article sur les "Américains qui se portent volontaires pour participer à l'effort de guerre en Ukraine". Il avait alors déclaré qu'il s'était rendu dans le pays après l'invasion russe pour se battre, mais aussi compter recruter des soldats afghans pour monter un bataillon de soutien à l'Ukraine. Des allégations qui semblent être totalement fausses.

Dans des dizaines de messages publiés sur X en 2022, il a déclaré qu'il était prêt à mourir dans le combat pour l'Ukraine et que "nous devons réduire le Kremlin en cendres". Ryan Wesley Routh s'est rendu en Ukraine après l'invasion à grande échelle de son voisin par la Russie il y a plus de deux ans, selon des vidéos et des images géolocalisées par CNN sur la place de l'Indépendance à Kiev.

L'homme avait aussi nourri un projet très loufoque : comme le rapporte Le Monde, qui a épluché tous ses réseaux et correspondances mises en ligne ces dernières années, il avait écrit un message à Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen, en 2020. Il parlait de lui en des termes étonnants, le qualifiant de "très malin". Ryan Wesley Routh lui proposait alors de devenir "ambassadeur et chargé de liaison entre la Corée du Nord et les Etats-Unis "pour mettre une fin aux désaccords et aux sanctions" américaines sur le pays asiatique.