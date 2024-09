Trump choque son camp avec une nouvelle insulte visant Harris

A un mois de l'élection américaine, le candidat républicain s'est une nouvelle fois illustré en s'attaquant à son adversaire démocrate. Une injure de plus qui divise son camp et provoque la colère d'associations américaines.

Donald Trump poursuit sa joute verbale à sens unique. Le candidat républicain s'est une nouvelle fois attaqué frontalement à son adversaire Kamala Harris, lors d'un meeting le 28 septembre. Mais cette fois l'injure a dû mal à passer, jusque dans son propre camp. Certains ténors du Parti républicain souhaiteraient que leur candidat se concentre davantage sur son programme plutôt que sur son adversaire.

De passage dans le Wisconsin, un Etat clé du Midwest sur lequel les regards se poseront le soir de l'élection, le candidat républicain s'est attaqué aux facultés mentales de la vice-présidente. Devant une foule de partisans, Donald Trump a qualifié le duo présidentiel, Kamala Harris et Joe Biden, de "handicapé mental". Des propos qu'il a ensuite de nouveaux répétés au cours du week-end et qui semblent avoir fait carton plein auprès de ses supporters, dans un état particulièrement indécis où il a subi un revers en 2020 face à Joe Biden après avoir gagné en 2016 contre Hillary Clinton.

"Joe Biden est devenu mentalement handicapé. Kamala est née comme ça. Elle est née comme ça", a-t-il déclaré une première fois samedi avant d'aller plus loin dimanche, cette fois en Pennsylvanie, un autre état clé où se jouera grandement l'élection du 5 novembre. "Joe Biden le corrompu est devenu handicapé mental. Triste. Mais la menteuse Kamala Harris, honnêtement, je pense qu'elle est née comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas chez Kamala. Je ne sais pas ce que c'est, mais il lui manque quelque chose. Et vous le savez, tout le monde le sait", a une nouvelle fois vilipendé le milliardaire.

L'agacement mesuré des républicains

Dans le camp démocrate, les sorties coups de poings de Donald Trump sont devenues habituelles, Kamala Harris s'en sert même à son avantage pour contre-attaquer la rhétorique de son adversaire. Chez les républicains, c'est une tout autre affaire. Bien que leur candidat ait fait de la provocation sa marque de fabrique, les dernières insultes visant Kamala Harris agacent et divisent le parti déjà fractionné par l'investiture de Donald Trump à cette nouvelle élection.

Certains d'entre eux ont publiquement affiché leur opposition à Donald Trump et d'autres, bien qu'ils le soutiennent, montrent avec de moins en moins de retenue leur désaccord sur les méthodes brutales du milliardaire. "Je pense que le meilleur chemin à prendre est de l'attaquer sur ses idées qui détruisent le pays. [...] Je ne dis pas qu'elle est folle, je dis que ses idées sont sacrément folles", a rétorqué le sénateur de Caroline du Sud, Lindsey Graham, sur CNN. Tom Emmer, un élu républicain du Minnesota qui a lui-même critiqué Kamala Harris, la qualifiant de "tsar des frontières", a déclaré "que nous devrions nous tenir aux enjeux".

La colère des association des personnes handicapées

Dans une Amérique polarisée, Donald Trump continue de diviser et fait maintenant face aux critiques de la part des défenseurs des personnes handicapées. Dans un communiqué transmis au Washington Post, Maria Town présidente de l'Association américaine des personnes handicapées a dit regretter que l'ancien président ait "une croyance erronée selon laquelle une personne handicapée est moins humaine et moins digne de dignité" et que celle-ci porte "préjudice aux personnes handicapées". Elle a ajouté que les déclarations de Donald Trump "en disent bien plus sur lui et ses préjugés inexacts et haineux contre les personnes handicapées que sur la vice-présidente Harris ou toute autre personne handicapée".