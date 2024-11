Vaccinoceptique, conspirationniste... Qui est Robert Kennedy Jr, le prochain ministre de la Santé américain ?

Robert Kennedy Jr a fait un lien entre le vaccin contre le Covid-19 et l'autisme, se positionne en faveur de l'avortement, a eu une addiction à l'héroïne, se bat pour la préservation de l'environnement et assure qu'un ver lui a mangé une partie du crâne.

Difficile de cerner la personnalité de celui qui devrait devenir le prochain ministre de la Santé de Donald Trump. Robert Kennedy Jr est le neveu de John Fitzgerald Kennedy (JFK), président démocrate assassiné en 1963. Âgé de 70 ans, il est avocat spécialiste de l'environnement et n'a aucune formation scientifique. Pour Donald Trump, le ministère "jouera un grand rôle pour assurer que tout le monde sera protégé des produits chimiques, des polluants, des pesticides, des produits pharmaceutiques et des additifs alimentaires dangereux qui ont contribué à l'énorme crise de santé dans ce pays", martèle-t-il sur X.



Un complotiste assumé

Robert Kennedy Jr a fait parler de lui lors de la pandémie de Covid-19. Il assurait tout d'abord que cette maladie avait été diffusée volontairement depuis la ville de Wuhan (Chine) afin de mettre en place une sorte de totalitarisme mondial, illustré par le port du masque imposé et la vaccination obligatoire, rapporte BFMTV. Selon lui, le vaccin contre le Covid-19 serait lié à des cas d'autisme. Il a tout de même assuré qu'une fois au ministère de la Santé, il "ne retirerait les vaccins de personne", ce qui est, de toute manière, techniquement impossible. Enfin, il a assuré qu'Anne Frank était dans une meilleure situation lorsqu'elle et sa famille se cachaient des Nazis que la population obligée de se vacciner contre le Covid-19 en 2022. Il est important de préciser qu'il préside une organisation à but non lucratif qui fait campagne contre les vaccins, selon Midi Libre.

En tant que ministre de la Santé, Robert Kennedy Jr souhaite recommander de retirer le fluor de l'eau courante. Cette mesure, qui est considérée comme l'une des dix plus grandes réussites sanitaires du XXe siècle par le CDC (Centre pour le contrôle et la prévention des maladies), permettrait la réduction de plus de 25% des risques de caries selon l'association américaine des dentistes. Mais Robert Kennedy Jr assure que cela provoque des cancers, ce qui est faux.

Robert Kennedy Jr a vu sa vie personnelle marquée par deux drames : l'assassinat de son oncle, le président Kennedy, en 1963, puis celui de son père, qui était sénateur démocrate et briguait l'investiture, en 1968. Selon lui, ces deux assassinats ont été commandités par la CIA, rapporte Radio-Canada. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a retiré sa candidature à la Maison-Blanche face à Donald Trump et Kamala Harris, persuadé qu'il en valait de sa sécurité. Il était crédité de 5% des intentions de vote lorsqu'il a abandonné au profit de Donald Trump, sans le soutien de sa famille.

Son combat contre Monsanto

Robert Kennedy Jr est un avocat respecté dans le droit de l'environnement. Il a mené plusieurs combats, notamment contre le géant Monsanto et son herbicide Roundup. Il est l'un des avocats de Dewayne Lee Johnson, un homme qui a attaqué Monsanto en 2018 pour avoir caché les effets dangereux du glyphosate, ce qui lui a provoqué un cancer. Il a obtenu 289 millions de dollars de la firme.

Ses ennuis de santé personnels

Le prochain ministre américain de la Santé a lui-même des problèmes de santé. Tout d'abord, il est un ancien toxicomane. En effet, il assure avoir voulu "combler un vide" avec de l'héroïne, alors encore profondément marqué par l'assassinat de son père et de son oncle. Ensuite, il souffrirait d'une maladie neurologique. Bien qu'on ne sache pas exactement de quelle maladie il s'agit, on en remarque les conséquences avec sa voix chevrotante.

Enfin, il a fait plusieurs déclarations plutôt délirantes. Comme le rapporte Radio-Canada, il a raconté qu'un ver s'était "introduit dans [son] cerveau et en [avait] mangé une partie" avant de mourir dans son crâne. Robert Kennedy Jr a aussi raconté, pendant la campagne américaine, avoir abandonné le cadavre d'un ourson dans Central Park, à New York.

Ses combats pour la santé

Avec son acolyte à la mèche blonde, celui qui est surnommé "Bobby" a l'intention de promouvoir le mouvement MAHA, "Make America Healthy Again", calqué sur le MAGA, "Make America Great Again". Contrairement à un certain nombre de ses propositions et de déclarations, le prochain ministre de la Santé y exprime des idées qui tiennent la route. Il parle notamment de la lutte contre l'obésité, notamment due à la mauvaise alimentation et aux fast-foods. Certains médicaments anti-diabète pourraient également voir leur prix diminuer. Il souhaite "assainir les agences de santé publiques", comme le CDC, en charge des recommandations de santé, le NIH, en charge de la recherche, et la FDA, en charge des médicaments.

Si ses positions en matière d'avortement n'ont pas toujours été les mêmes, il milite aujourd'hui pour une autorisation de l'IVG jusqu'à la viabilité du fœtus, soit environ 24 semaines. Il s'agit de la limite fixée par l'arrêt Roe v. Wade pendant cinquante ans, avant qu'il ne soit annulé par la Cour suprême, à majorité républicaine, en 2022. Avant cela, il martelait que les femmes devaient pouvoir avorter tout au long de leur grossesse, ne faisant "pas confiance au gouvernement" pour exercer un pouvoir "sur les corps".