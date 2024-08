Kamala Harris : assurée d'être la candidate démocrate, colistier, sondages... Un début de campagne idéal

En recueillant le vote en ligne de plus de la moitié des délégués démocrates, Kamala Harris est assurée d'être investie par le parti dans la course à la Maison Blanche. Désormais, elle doit annoncer le nom de son nouveau vice-président.

Outre les soutiens importants du couple Clinton, de Barack Obama, d'Elizabeth Warren, de Nancy Pelosi ou Alexandria Ocasio-Cortez, Kamala Harris vient d'obtenir le soutien de plus de la moitié des délégués démocrates avant même la fin du vote, ce lundi 5 août 2024. Ce vote en ligne lui assure donc d'être la candidate du parti démocrate pour la prochaine élection présidentielle américaine face à Donald Trump. La principale intéressée s'est dite "honorée" d'avoir dépassé ce seuil avant la clôture du vote. Pour rappel, la convention d'investiture se déroulera mi-août, à Chicago pour les démocrates.

Désormais, place au choix du colistier de Kamala Harris pour le camp démocrate. Comme le rappelle Le Monde : " Le colistier ne peut ni être une femme ni de couleur. En résumé, ce doit être un homme blanc pour ne pas effrayer l'électorat modéré américain". Le nom de l'élu pourrait être dévoilé dès ce lundi. Plusieurs noms circulent déjà, à commencer par le gouverneur de l'Etat clé de Pennsylvanie de 51 ans : Josh Shapiro. L'ancien astronaute devenu sénateur de l'Arizona Mark Kelly est également cité, au même titre que le gouverneur du Minnesota, Tim Walz. Pete Buttigieg (ministre des Transports) et Andy Beshear (gouverneur du Kentucky) entrent également dans la discussion.

Que disent les sondages ?

Désormais, les démocrates ont les yeux rivés sur les résultats des sondages. Et ceux effectués après le retrait de Joe Biden, démontrent une réelle dynamique pour Kamala Harris. L'enquête Quinnipiac du 22 juillet la donne à 47% contre 49% pour Donald Trump. L'enquête Morning Consult du 22 juillet donne des intentions de vote de l'ordre de 45% pour la démocrate et 47% pour le républicain, mais élément important à noter : Kamala Harris avait six points de retard jusque-là. Et d'après le dernier sondage Morning Consult du 29 juillet, Kamala Harris est désormais en tête des intentions de vote avec 47 % contre 46 % pour le républicain. C'est la première fois que la candidate démocrate est donnée en tête, alors qu'elle n'a pas encore été officiellement investie par le parti comme la remplaçante officielle de Joe Biden.

La vice-présidente américaine Kamala Harris sera bien la candidate des démocrates pour l'élection présidentielle du 5 novembre. Elle est assurée du soutien de plus de 2500 délégués du parti, nettement plus que les 1976 nécessaires pour obtenir l'investiture. Elle ne sera cependant désignée officiellement que le 19 août et le décompte formel des votes des délégués.

Lancée dans la course à la Maison-Blanche seulement 4 mois avant le scrutin, elle est surtout devenue quelques jours après le désistement de Joe Biden - qui a demandé à tous les démocrates de la soutenir - la prétendante naturelle de son camp. Plusieurs ténors libéraux, perçus comme de potentiels rivaux, lui ont aussi fait allégeance. Il faut dire que la campagne express qui s'annonce pour elle presse son camp à se rassembler.

Mais la tendance sondagière est nettement en faveur de Kamala Harris. Par rapport à la candidature de Joe Biden, elle fait mieux dans toutes les catégories de votants : les noirs-Américains, les latino-Américains, les WASP. Elle enregistre un gain net auprès des électeurs hommes et auprès des électeurs indépendants. Elle gagne aussi 7 points chez les électeurs les moins diplômés. Selon ce sondage, par ailleurs, le désistement de Biden semble avoir suscité une introspection chez certains électeurs républicains : 27 % estiment que Trump devrait être remplacé comme candidat républicain, un chiffre en hausse.

Pour rappel, l'élection américaine se joue État par État, chacun d'entre eux donnant aux candidats un lot de voix par l'intermédiaire des grands électeurs à l'issue du vote. Ce sont donc les sondages identifiés à cette échelle qui sont pertinents pour avoir une vision sur les résultats probables de cette élection présidentielle américaine. Et c'est sur ce terrain-là que les démocrates peuvent nourrir quelques espoirs : dans les États décisifs, les Swing States qui peuvent faire basculer l'élection, Kamala Harris fait mieux que Joe Biden, selon le New York Times. Elle est notamment donnée en tête dans le très stratégique État de Virginie et fait jeu égal en Pennsylvanie. Voici la carte des projections des votes démocrates et républicains, actualisée quotidiennement :

Son âge et son parcours comme autant d'atouts

Reste la question centrale : Kamala Harris peut-elle battre Donald Trump, fort d'un électorat convaincu et encore renforcé par les conséquences et l'image combative affichée après la tentative d'assassinat le 13 juillet dernier à Butler en Pennsylvanie ? L'équipe du milliardaire américain a déjà fourbi ses armes contre Kamala Harris : gestion de l'immigration, bilan en Californie où Kamala Harris a été procureure, personnalité et surnom peu flatteur ("Laughing Kamala", pour railler ses éclats de rire, considérés comme peu gage de sérieux)… Les arguments sont déjà prêts.

À l'inverse, Kamala Harris a plusieurs atouts dans sa manche pour contrer Donald Trump et renverser la campagne. Son parcours personnel impressionne et la vice-présidente sait le rappeler. "Je suis la preuve empirique de la promesse de l'Amérique", explique-t-elle régulièrement, elle l'Afro-américaine issue d'un milieu universitaire devenue la première femme à être élue procureure de San Francisco, avant de devenir procureure générale de Californie de 2011 à 2017.

Sa probité avec son pedigree de procureure face à un candidat républicain déjà condamné par la justice et encore poursuivi dans plusieurs affaires s'annonce comme des arguments de campagne comme son énergie déjà démontrée au Sénat au moment de s'afficher comme l'un des visages de l'opposition à… Donald Trump lors du mandat du magnat républicain.

Son énergie mais aussi sa jeunesse pourraient finir de séduire le camp démocrate. À 59 ans, la candidature possible de Kamala Harris renverrait aux oubliettes le duel annoncé entre les deux seniors Biden-Trump, de respectivement 81 et 78 ans. De quoi mobiliser davantage l'électorat démocrate ? Dans des sondages publiés ces derniers jours alors qu'un possible retrait de Joe Biden faisait déjà les gros titres, en cas de duel entre Trump et Kamala Harris, l'écart n'était que de deux points en faveur du candidat républicain. Une marge insuffisante pour Trump avant d'éventuels débats et prises de parole de sa possible future adversaire.