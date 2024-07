Que retenir du premier meeting de Donald Trump depuis sa tentative d'assassinat ?

Donald Trump était dans le Michigan, samedi 20 juillet, pour son premier meeting depuis sa tentative d'assassinat. Il a promis un "raz de marée monumental" pour les républicains.

Petit pansement sur l'oreille, Donald Trump était, samedi 20 juillet, à Grand Rapids (Michigan) pour son premier meeting de campagne depuis sa tentative d'assassinat. L'évènement s'est déroulé devant 12 000 personnes, dans une salle fermée, plus simple à sécuriser que le parking où il a été attaqué. Alors que le milliardaire a été officiellement investi lors de la convention républicaine de Milwaukee le 18 juillet, il a promis à ses sympathisants un "raz de marée monumental" pour les républicains.

Il faut dire que le candidat à la Maison-Blanche a été renforcé par les images qui ont suivi la tentative d'assassinat qu'il a subie. Des photos de lui avec du sang sur le visage et le poing levé ont marqué les esprits, alors que l'état de santé de son adversaire, Joe Biden, inquiète y compris dans son camp.

Des tacles à ses adversaires

L'actuel président des États-Unis est à l'isolement depuis qu'il a été testé positif au covid-19 et enchaîne les moments d'absences et de bégaiement en public. Cet état de santé lui a valu de se faire qualifier de "stupide" et de "vieillard faible" par Donald Trump, bien que les deux hommes n'aient que quatre ans d'écart. Celui-ci s'est aussi attaqué à la vice-présidente, Kamala Harris, qu'il a traitée de "cinglée".

Donald Trump a également utilisé sa blessure par balle à l'oreille pour continuer de façonner son personnage d'homme fort, face à Joe Biden. "Ils disent que je suis une menace pour la démocratie, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait pour la démocratie ? La semaine dernière, j'ai pris une balle pour la démocratie", affirme Donald Trump, légèrement blessé à l'oreille.