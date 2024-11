Elon Musk, Robert Kennedy Jr, ses enfants... Qui pourrait faire partie du gouvernement Trump ?

Donald Trump, 47e président des États-Unis, sera investi en janvier 2025. Plusieurs membres de son entourage pourraient hériter de postes influents à la Maison-Blanche.

Donald Trump a été élu 47ᵉ président des États-Unis et les tractations pour savoir qui pourrait prendre part à son gouvernement ont débuté. Le républicain de 78 ans, qui sera réinvesti le 20 janvier 2025, est entouré d'une garde rapprochée et plusieurs de ses membres pourraient avoir un rôle à jouer dans sa future administration. Dans un premier temps, Donald Trump pourrait appeler des membres de sa famille. Parmi eux, sa belle-fille, Lara Trump, femme d'Eric, son deuxième fils, et coprésidente du comité national des Républicains, mais Don Jr. Trump, aîné des cinq enfants de Donald Trump, qui a été le plus actif dans sa campagne, rapporte Le Parisien.

Autre figure indissociable du président élu, Elon Musk, qui a activement financé la campagne du candidat républicain. Il a également profité de la caisse de résonance de son réseau social, X, pour partager ses idées conservatrices. Donald Trump pourrait lui confier une mission d'audit des dépenses fédérales, en vue de réformes "drastiques". Robert Francis Kennedy Jr., neveu du président assassiné en 1963, lui-même candidat à l'élection avant de se ranger derrière Trump, est aussi pressenti pour faire partie de ce gouvernement. Ancien démocrate, il a indiqué être anti-vaccin à maintes reprises depuis le Covid-19. Trump a indiqué qu'il pourrait jouer un rôle dans les agences de santé publique telles que les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) et la Food and Drug Safety Administration (FDA), indique la BBC.

De son côté, Mike Pompeo, secrétaire d'État au cours du premier gouvernement de Trump et ancien membre du Congrès du Kansas, est pressenti comme l'un des principaux candidats au poste de secrétaire à la défense. Il pourrait travailler aux côtés de Michael Waltz, un législateur de Floride et vétéran militaire qui siège à la commission des services armés de la Chambre des représentants des États-Unis. Enfin, parmi les profils de la garde rapprochée de Donald Trump, celui de Dan Scavino peut interroger. Chargé des réseaux sociaux pendant la campagne présidentielle, il a été le caddie de golf du milliardaire dans les années 1990, c'est-à-dire la personne qui accompagne le joueur et qui porte son sac notamment.