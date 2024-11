La sœur de Kamala Harris est une habituée des campagnes politiques : qui est Maya Harris ?

La sœur de Kamala Harris, Maya Harris, joue un rôle clé dans la campagne de la candidate démocrate à la présidentielle américaine. Cette avocate s'avère être une de ces personnes de l'ombre très influente en politique.

C'est une silhouette qui n'est jamais loin de Kamala Harris et qui œuvre en coulisses : celle de Maya Harris. La sœur de la vice-présidente américaine joue un rôle clé dans la campagne de la candidate démocrate à la présidentielle de 2024, mais elle seconde sa sœur dans ses projets politiques depuis plus de vingt ans. Et il n'y a pas qu'auprès de Kamala Harris que la cadette de la fratrie a fait ses preuves en politique.

Maya et Kamala Harris ont toujours été proches. "Nous avons forgé un lien indestructible. Quand j'y pense, tous les moments joyeux de nos vies, tous les moments difficiles, tous les moments de transition, nous avons toujours été ensemble", avait confié la vice-présidente américaine au Washington Post en 2019. Une proximité qui a poussé Maya Harris à s'investir dans toutes les campagnes de sa sœur : celle pour le poste de procureur de San Francisco en 2003, celle visant à devenir procureur général de Californie en 2011 ou encore pour la première tentative de Kamala Harris à la présidentielle en 2020.

Trois campagnes présidentielles à son actif

Lorsque sa sœur décide de se lancer dans la primaire démocrate en 2019, Maya Harris est nommée directrice de campagne et se sert de son important réseau pour donner l'élan à la candidature de Kamala Harris. Il faut dire qu'à l'époque, Maya Harris est plus au fait de ce que représente une campagne présidentielle que son aînée, et pour cause : elle a été choisie par Hilary Clinton pour être sa principale conseillère politique lors de la campagne de 2016. Une occasion qui lui a permis de se rapprocher de l'aile gauche du camp démocrate et d'œuvrer en son sein, toujours dans l'ombre, tout en remplissant son carnet d'adresse.

Mais ces deux campagnes se sont soldées par des échecs : Hilary Clinton s'est inclinée face à Donald Trump et Kamala Harris n'a pas remporté la primaire démocrate. L'élection de 2024 est donc une revanche à double titre puisque sa sœur affronte le républicain sorti victorieux il y a huit ans. Une revanche aussi parce que le comportement de la cadette de Kamala Harris aurait joué un rôle dans la périclitation de la campagne de 2020 d'après James Adams, politologue à l'Université de Californie Davis, interrogé par L'Express : Maya Harris "était perçue comme une personnalité clivante et comme l'une des raisons de l'échec de cette campagne désunie."

"Elle s'est montrée trop présente, elle ne laissait pas s'exprimer les autres membres de l'équipe de campagne", renchérit Alexis Buisson, auteur d'une biographie de Kamala Harris, sur LCI. La relation fusionnelle des deux sœurs a pu se révéler problématique ajoute Olivier Piton, avocat basé à Washington et auteur de Kamala Harris, la conquérante auprès de L'Express : "Maya n'a jamais été un modérateur, elle a toujours été partie prenante pour sa sœur, envers et contre tout. Les critiques sont peut-être permises dans l'intimité mais vis-à-vis de l'extérieur, le soutien indéfectible et total à Kamala Harris n'est pas négociable."

Pour éviter de répéter les mêmes erreurs, Kamala Harris n'a pas choisi sa sœur pour diriger la campagne, mais Maya Harris reste très influente et joue un rôle de conseil auprès de la vice-présidente. L'avocate serait d'ailleurs la seule à pouvoir tenir tête à Kamala Harris et à la sermonner selon Olivier Piton. Elle a d'ailleurs tenu un rôle crucial après l'abandon de Joe Biden pour pousser le nom de sa sœur auprès de son réseau très fourni chez les progressistes et au sein des minorités.

Parcours d'excellence et militantisme politique

Si Kamala Harris présente un parcours sans faute de l'université Howard à Washington jusqu'à la vice-présidence des Etats-Unis, sa petite sœur n'est pas en reste. Maya Harris aussi est devenue avocate, diplômée de la Standford Law School, et elle cumule son travail de juriste avec le professorat en enseignant le droit à l'université de Californie, notamment à l'Ecole de Hastings. Elle a même été nommée doyenne de la Standford Law School à seulement 29 ans, devenant l'une des plus jeunes et surtout la seule femme noire de l'époque à diriger une faculté de droit aux Etats-Unis.

Un parcours académique brillant donc, mais Maya Harris a quelques attaches avec la politique et s'est révélée être une des figures montantes du camp démocrate, comme sa sœur. Son engagement et ses actions militantes ont commencé tôt : dès l'université avec, entre autre, une participation au projet de droit communautaire de la municipalité d'East Palo Alto en tant que co-coordinatrice de la clinique de violence domestique, comme le rapportait le Daily Beats en 2017. Elle a ensuite rejoint le mouvement de l'American Civil Liberties Union (ACLU) de Californie du Nord, dans lequel elle s'est spécialisée dans la défense des minorités et des droits civiques. Des combats et un parcours proches qu'elle partage avec sa sœur.

Maya et Kamala Harris : une relation fusionnelle

Avec seulement deux ans d'écart, les sœurs Harris ont toujours été proches selon les différentes biographies de la vice-présidente américaine et les rares confidences de cette dernière. De l'enfance, à l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Elles suivent toutes les deux leur mère, Shyamala Gopalan, à la séparation de leurs parents et quittent la Californie pour Montréal. Seules élèves uniquement anglophones dans un établissement français, leur lien se renforcent. La similarité de leurs parcours, tant académique que militant, a également joué dans les relations des sœurs Harris. De même lorsque Maya Harris donne naissance à sa fille unique, Meena, à 17 ans. Les deux sœurs prennent part à l'éducation de l'enfant en parallèle de leurs études respectives. Pour l'anecdote, Meena partage la date d'anniversaire de sa tante Kamala.

L'importance du lien familial va au-delà des deux sœurs dans le clan Harris. L'Express rapporte d'ailleurs que la vice-présidente américaine réunit sa famille tous les dimanches pour un repas hebdomadaire, lequel tourne beaucoup autour de la politique et de sa campagne ces dernières semaines. En plus de la candidate et de sa sœur, leurs époux respectifs sont aussi impliqués. Il faut dire que la présidence américaine est un objectif depuis plusieurs années maintenant. "Quand elle sera présidente des Etats-Unis, je l'appellerai madame la présidente, mais d'ici là c'est juste Kamala" s'amusait d'ailleurs Maya Harris lors d'une rare interview donnée en compagnie de sa sœur à Beast TV en 2019. Réponse de l'aînée : "Non non, tu m'appelles grande sœur".