Trump candidat à l'élection américaine 2024 : a-t-il un programme ?

Officiellement candidat à l'élection présidentielle américaine de 2024, Donald Trump a dévoilé les premiers éléments de son programme.

"Afin de rendre l'Amérique grande et glorieuse à nouveau, j'annonce ce soir ma candidature à la présidence des États-Unis." C'est en ces termes que Donald Trump s'est officiellement lancé dans la course à l'élection présidentielle américaine de 2024 qui doit désigner le successeur de Joe Biden (ou aboutir à sa réélection). Mercredi 15 novembre 2022, en pleine nuit (heure française), l'ex-président américain a discouru pendant plus d'une heure, depuis son domicile en Floride, devant un parterre d'un millier de personnes, pour acter ce qui n'était plus un secret depuis des semaines et détailler ce qui a motivé sa décision. Comme à son habitude, l'homme de 76 ans a ouvertement critiqué son successeur à la Maison Blanche et déploré "le déclin de l'Amérique [qui] nous est imposé par Biden et les fous radicaux de gauche qui dirigent notre gouvernement." En se présentant à nouveau au scrutin national, le milliardaire veut que les Etats-Unis soient "à nouveau une grande nation", selon ses dires. Pour parvenir à ses fins, celui qui fut défait à la présidentielle de 2020 a déjà quelques mesures en tête.

Baisse d'impôts et peine de mort

Au cours de son discours, Donald Trump a égrainé plusieurs points de son programme, en commençant par un propos énigmatique sur la politique internationale qu'il souhaite mener. "Je garderai l'Amérique à l'écart des guerres étrangères stupides et inutiles, comme je l'ai fait pendant quatre années consécutives", a-t-il déclaré, sans pour autant faire clairement mention du soutien américain à l'Ukraine. Envisage-t-il de l'arrêter ? Le candidat à la primaire républicaine -étape indispensable à remporter pour pouvoir concourir- ne s'est pas épanché sur le sujet.

Alors que les Etats-Unis sont minés par une importante crise économique avec une inflation galopante qui met en difficulté de nombreux ménages, Donald Trump a promis "des impôts bas, des réglementations faibles et un commerce équitable", mais aussi un retour dans le pays d'usines installées en Chine. "La sécurité économique est la sécurité nationale", a-t-il défendu. La question de la criminalité, deuxième thème prioritaire aux yeux des Américains derrière l'économie, a également été évoqué par l'ancien chef d'Etat, lequel veut davantage réprimer les auteurs de crimes dans un contexte où, selon ses dires, les villes deviennent des "puisards de sang." Côté justice toujours, le désormais candidat entend durcir drastiquement la législation concernant les vendeurs de drogue en les condamnant à la peine de mort, jugeant les trafics comme "des actes odieux." Enfin, sujet inattendu, Donald Trump a évoqué la question des transgenres et annoncé vouloir ne pas laisser "les hommes participer aux sports féminins".

A ce stade, celui qui vise un deuxième mandat de quatre ans à la tête des Etats-Unis n'a donc pas encore de programme très détaillé. Mais son discours, lui, est déjà rôdé. "Ce n'est pas une campagne. C'est une quête pour sauver notre pays. J'ai besoin de vos voix… Si notre mouvement triomphe, nous vaincrons les forces de la tyrannie. L'âge d'or est à notre portée, et nous rendrons à l'Amérique sa richesse, sa puissance, sa fierté, sa sécurité, sa gloire, sa grandeur !", a-t-il lancé. Mais s'il veut "[s']assurer que Joe Biden ne bénéficie pas de quatre années supplémentaires, notre pays ne pourrait pas supporter cela", aura-t-il lui-même l'opportunité de diriger à nouveau le pays ?