Caroline du Nord : quels sont les résultats des sondages pour la présidentielle américaine ?

La Caroline du Nord et ses 15 grands électeurs font parties des Etats décisifs pour l'élection présidentielle américaine. Qui de Kamala Harris ou Donald Trump aura l'avantage de ce swing state ? Une tendance se dégage.

Retrouvez les dernières tendances et les sondages sur l'élection américaine

Qui de Kamala Harris ou Donald Trump remportera l'élection présidentielle américaine en Caroline du Nord ? Cet Etat de la côte est des Etats-Unis a 16 grands électeurs à offrir, de quoi faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre le 5 novembre. Les sondages nationaux donnent un très léger avantage à la candidate démocrate selon le compilateur 270towin. L'agrégateur FiveThirtyEight donne aussi la démocrate en tête mais de peu ou a égalité avec Donald Trump. La donne est légèrement différente en ce qui concerne les sondages réalisés à l'échelle de la Caroline du Nord où Donald Trump semble partir avec un léger avantage. Mais l'élection présidentielle américaine s'annonce serrée comme en témoignent les quelques égalités observées dans les résultats des sondages, tant au niveau national mais plus souvent à l'échelle de l'Etat et particulièrement de la Caroline du Nord. Rien n'est joué d'avance.

Une tendance plus marquée pour Trump dans les sondages

Donald Trump est arrivé en tête des résultats de la plupart des sondages depuis le début du mois d'octobre, mais il a été donné à égalité parfaite avec Kamala Harris à quelques reprises. Des particularités qui prouvent que si la candidate démocrate n'est pas la favorite, elle a des chances de remporter la Caroline du Nord. D'autant qu'elle s'est hissée à la première place en nombre d'intentions de vote dans quelques études. Mais au regard de tous les sondages publiés depuis l'entrée en course de la vice-présidente à la place de Joe Biden, à la fin du mois de juillet, et recensés par 270towin, le candidat républicain est arrivé en tête bien plus de fois que Kamala Harris.

Une tendance se dégage des résultats des sondages, mais l'écart entre Kamala Harris et Donald Trump qu'il soit à l'avantage de l'un ou de l'autre n'excède jamais les 4 points : 51% pour Trump contre 47% pour Harris dans l'étude du RMG Research publiée le 4 octobre. La différence entre les deux scores se limite d'ailleurs la plupart du temps à un ou deux points. L'avance de l'ancien président américaine reste donc fragile.

La Caroline du Nord historiquement républicaine ou démocrate ?

L'histoire politique de la Caroline du Nord se divise en plusieurs périodes très marquées avec, à chaque fois, un penchant politique assez net. Cet ancien Etat confédéré - favorable à l'esclavagisme durant la guerre de Sécession - s'inscrit logiquement dans une tradition très conservatrice qui perdure jusqu'à nos jours, sans doute aidée par la prégnance de la religion. La Caroline du Nord fait partie de la Bible Belt - la ceinture de la Bible - qui forme une zone géographique au sud-est des Etats-Unis dans laquelle une grand nombre de personnes se revendiquent du protestantisme rigoriste, une forme de fondamentalisme chrétien.

Les électeurs de la Caroline du Nord, au vu de l'histoire de l'Etat ont logiquement voté pour le parti républicain avant et jusqu'à la guerre de Sécession, après quoi, à partir de 1876, c'est le camp démocrate qui s'est imposé à chaque élection présidentielle et ce jusqu'en 1968 avec l'élection du républicain Richard Nixon. Avant cette date, une seule exception existe : celle de 1928. Depuis la victoire de Richard Nixon, le parti républicain a remporté tous les scrutins présidentiels en Caroline du Nord. Même en 2020, c'est Donald Trump qui était arrivé en tête mais avec seulement 1,4 point d'avance sur Joe Biden. Seules deux élections dérogent à la règles : celle de 1976 avec James Carter et celle de 2008 avec la première victoire de Barack Obama.

L'historique des résultats aux élections présidentielles confirment les bonnes chances de Donald Trump de remporter les 15 grands électeurs de Caroline du Nord, mais il montre aussi que l'Etat n'a pas à l'abri de basculer dans l'autre camp, même de peu.