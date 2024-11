Présidentielle américaine : quel avenir pour Kamala Harris ?

Kamala Harris, actuelle vice-présidente des États-Unis, a échoué face à Donald Trump à l'élection présidentielle américaine. Va-t-elle poursuivre en politique ou changer de voie ? La démocrate ne s'est pas encore prononcée.

"Je reconnais ma défaite, mais je n'abandonne pas le combat", a assuré Kamala Harris après sa défaite face à Donald Trump à l'élection présidentielle américaine. Donald Trump ne va succéder à Joe Biden que le 20 janvier 2025, et la vice-présidente va donc assurer la fin de son mandat jusqu'à cette date. Mais que fera-t-elle après ? La femme politique semble prête à continuer à défendre ses idées. "Ce n'est pas le moment de baisser les bras. C'est le moment de se retrousser les manches. C'est le moment de s'organiser, de se mobiliser et de rester engagés dans le combat pour la liberté et la justice", a-t-elle affirmé, selon des propos cités par BFM TV.

Kamala Harris pourrait se présenter aux élections de gouverneure en Californie, État où elle a eu une longue carrière comme procureure. "Son nom pourrait être une option. Mais je ne sais pas si elle le voudrait. Ce serait considéré comme un recul", explique Mark Buell, un donateur démocrate de San Francisco qui a travaillé dans l'équipe de Kamala Harris lors de sa candidature au bureau de procureur en 2002, dont les propos sont cités par Le Figaro. Cependant, "une personne m'a dit qu'il ne financerait pas sa candidature – cela diviserait le parti californien si elle se présentait", nuance-t-il.

La fin d'une carrière politique ?

Au Times, le commentateur politique républicain de San Francisco, Richie Greenberg, avance que Kamala Harris pourrait devenir porte-parole du parti démocrate et ainsi "jouer un rôle au sein du parti national". Toutefois, pour Gil Duran, journaliste basé à San Francisco, cité par Le Figaro, la défaite de la candidate démocrate à l'élection présidentielle "semble être la fin d'une carrière politique, et non le début. C'est comme si la partie était terminée. C'est tragique, pour elle et pour le pays". La défaite de Kamala Harris face à Donald Trump pourrait lui coller à la peau. "Elle portera son échec en étendard", anticipe Jean-Éric Branaa, maître de conférences à l'université Paris II et spécialiste des États-Unis, interrogé par Le Parisien.

Ancienne avocate, la candidate démocrate pourrait aussi choisir d'abandonner la politique pour retourner à son ancien métier. Elle pourrait travailler dans le secteur privé, rejoindre un think tank ou encore écrire un livre. D'autres avancent qu'elle pourrait faire le choix de l'enseignement ou de s'engager dans une cause qui lui tient à cœur.