Donald J. Harris : un économiste marxiste, qui est le père discret de Kamala Harris ?

Kamala Harris n'évoque pas souvent son père, Donald J.Harris, 86 ans, économiste connu pour ses positions marxistes.

C'est le premier économiste noir à avoir une chaire à l'université de Stanford : Donald J. Harris. L'homme, aujourd'hui âgé de 86 ans, n'est pas souvent mentionné par sa fille, la vice-présidente et candidate démocrate à la Maison Blanche, Kamala Harris.

Contrairement au lien qu'elle partageait avec sa mère, Kamala Harris semble moins proche de son père. "Elle parle peu de lui", affirme Corine Lesnes, correspondante du Monde aux États-Unis, interrogée par RTL. A l'âge de sept ans, Kamala Harris a vu ses parents divorcé et la garde des enfants du couple, elle et sa sœur cadette, est devenue un sujet de tensions. "Le divorce a été contentieux. Ils se sont battus pour qui allait garder les livres", raconte la journaliste. C'est finalement la mère de Kamala Harris qui a obtenu la garde et les relations entre le père et la fille s'entretenaient durant les vacances d'été. De quoi expliquer la distance entre eux deux.

Un marxiste dans un pays libéral

Donald J. Harris, né en Jamaïque et naturalisé Américain après de nombreuses années passées dans le pays, est notamment connu pour ses positions marxistes dans un pays majoritairement libéral. Des idées qui pourraient expliquer la discrétion de Kamala Harris au sujet de son père. D'autant que Donald Trump a plusieurs fois qualifié la vice-président de marxiste, un mot qui dans la bouche du républicain parait être une insulte voire une grave accusation. Kamala Harris a elle-même nié être marxiste et s'est revendiquée comme une "capitaliste pragmatique" pour rassurer l'électorat américain.

Cette position politique, l'économiste Donald J. Harris l'a défendue toute sa vie et en 2019, juste avant la première campagne électorale de sa fille, il a déploré dans une interview "le poids du capitalisme sur les économies du tiers-monde", avant d'annoncer "qu'il ne parlerait plus aux médias", sans doute pour ne pas nuire à la vie professionnelle de Kamala Harris.

Dans ce même temps, Kamala Harris avait affirmé qu'elle avait déjà fumé de la marijuana "parce qu'elle était Jamaïcaine", ce qui n'avait pas manqué de faire réagir son père. Il avait alors estimé que c'était un raccourci mal venu. "Il l'avait mal pris parce que c'est l'histoire de son pays", selon Corine Lesnes. Des opinions tranchées et des désaccords qui ont pu éloigner davantage Kamala Harris et son père, ou qui explique du moins la discrétion de la démocrate sur cette dernière Pourtant, Kamala Harris a assuré que l'absence de proximité n'était pas synonyme de conflit et a assuré être en bon termes avec son père.