Vote par correspondance aux USA : pourquoi c'est crucial pour la présidentielle

Dans le contexte de la pandémie du Covid-19, le vote par correspondance connaît un succès jamais observé à l'occasion des élections aux Etats-Unis, avec à la clé de possibles grosses conséquences.

Le Covid-19 bouleverse les élections américaines 2020 à tous les niveaux, dans le fond, comme dans la forme. Joe Biden en a fait un argument de campagne, surfant sur la gestion décriée de la crise sanitaire par Donald Trump, qui devrait payer, si l'on en croit les sondages; un bilan extrêmement lourd dans les urnes. La pandémie a également révolutionné la manière dont les Américains votent cette année. D'ordinaire surtout répandu dans les comté ruraux et éloignés, le vote par correspondance fait sa révolution et n'a jamais été aussi utilisé qu'à l'occasion du duel Biden-Trump.

Cette année, seuls cinq Etats sur cinquante demandent un justificatif pour pouvoir avoir recours au vote par correspondance, largement élargi car permettant de ne pas se rendre en bureau de vote et ainsi éviter les contacts physiques. Un paramètre qui n'est pas un détail dans ce scrutin et qui pourrait avoir des conséquences considérables. Premièrement, les observateurs craignent un retard dans le dépouillement des voix et donc dans l'annonce du vainqueur. Si certains Etats procèdent au comptage des bulletins avant la date fatidique du 3 novembre et prennent de l'avance, certains, dont des "swing States" - ceux qui font basculer l'élection - ne commencent à compter les voix uniquement le jour du scrutin. Sans compter que le dépouillement des bulletins envoyés par courrier est plus chronophage que le dépouillement des votes classiques, puisqu'il requiert davantage de vérifications (contrôle de la date limite, conformité de la signature avec les registres de l'Etat...).

Trump devant le 3 novembre... puis rattrapé par Biden ?

Un vainqueur dans la soirée du 3 novembre pourrait donc avoir du mal à se dégager, ou pire, un résultat faussé pourrait voir le jour, étant donné le déséquilibre du profil d'électeur ayant recours au vote par correspondance. En effet, selon un sondage publié par le site The Hill, 60% des sympathisants démocrates comptaient voter ainsi... contre seulement 28% pour les républicains. Conséquence possible : ce que les journalistes politiques américains appellent le "mirage rouge", en référence à la couleur du parti républicain. Compte tenu du fait que les électeurs du Grand Old Party auront voté en majorité dans les bureaux de vote, les premières tendances pourraient aller dans le sens d'une réélection de Donald Trump, avant, possiblement toujours, qu'il ne soit rattrapé par Joe Biden à la faveur des remontées des votes par correspondance.

Problème, cela pourrait durer des jours, voire des semaines et ce laps de temps risque d'être marqué par une tension démocratique assez lourde. Le président sortant, en plus de condamner le vote par correspondance, a toujours entretenu le flou sur le fait qu'il accepte ou non sa possible défaite. "Plus le décompte des bulletins de vote par correspondance prendra du temps, plus le récit s'imposera aux partisans de Trump et constituera leur 'preuve' pour remettre en question les éventuels résultats défavorables des élections", avertit Dennis Darnoi, un consultant politique américain interrogé par l'agence Reuters.