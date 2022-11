Election aux USA : à quelle heure les résultats des Midterms sont-ils fiables ?

Les résultats des élections de mi-mandat, aux Etats-Unis, sont dévoilés ce mercredi 9 novembre, dans la matinée, heure française. Le dépouillement est très complexe.

Joe Biden sortira-t-il légèrement affaibli ou considérablement affaibli à l'issue des élections de Midterms ? Ces élections de mi-mandat, historiquement défavorables au président en place, devraient donner un nouveau souffle politique au camp républicain, mais dont on ignore encore l'ampleur. Car si les Américains ont voté ce mardi 8 novembre pour l'ensemble de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat, le dépouillement est complexe et prend du temps.

La principale donnée de ce scrutin tient en ceci : qui des démocrates seront majoritaires dans les deux chambres parlementaires ? La réponse à cette question ne devrait pas être donnée avant la mi-journée, ce mercredi 9 novembre, heure française. L'estimation consolidée à l'échelle nationale et considérée comme fiable ne devrait pas être donnée avant 10h, heure de Paris. Les résultats des élections de mi-mandat évoluent tout au long de la matinée et de la journée - très probablement. La rédaction de Linternaute vous propose de suivre cette journée qui pourrait être décisive pour la suite du mandat de Joe Biden grâce à un grand direct :

De premières estimations sur les résultats des Etats de l'est doivent être communiquées vers 5h, heure française. Puis, plusieurs vagues de décomptes seront effectuées dans les heures qui suivent, avec des incertitudes qui demeureront des longues heures dans certains Etats : les contestations pourraient être nombreuses et retarder les validations des dépouillements. D'autant que les réglementations sur le décompte des suffrages changent d'un Etat à l'autre et que la centralisation des données prend du temps.