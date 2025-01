Investiture de Trump : le milliardaire déroge à cette règle historique pour son retour

Donald Trump deviendra le 47ème président des Etats-Unis après son investiture prévue ce lundi 20 janvier. Pour cette journée très protocolaire, le milliardaire a décidé de briser une très vieille tradition.

Donald Trump, qui a déjà repris ses marques de président américain depuis sa victoire dans les urnes, ne sera officiellement investi que ce lundi 20 janvier lors de "l'Inauguration day". Un jour très protocolaire au cours duquel le républicain va succéder à Joe Biden et prêter serment sur la Bible pour devenir le 47ème président des Etats-Unis.

Plusieurs cérémonies vont se succéder au fil de la journée et la première aura lieu à 9h30 (15h30 en France) sur la pelouse du Capitole pour le chant de l'hymne américain. Le président élu Donald Trump et son vice-président J.D. Vance seront reçus avec leur épouse respective à la Maison Blanche dans la matinée par leur prédécesseur, Joe Biden et Kamala Harris, pour un bref échange. Mais c'est à midi (18h en France) que les choses sérieuses débuteront : Donald Trump prêtera serment devant la Cour suprême des Etats-Unis.

"Je jure solennellement de remplir fidèlement les fonctions de président des États-Unis et, dans toute la mesure de mes moyens, de préserver, protéger et défendre la Constitution des États-Unis."

La phrase que prononcera Donald Trump lors de son investiture.

Dans la foulée, Donald Trump prononcera son discours inaugural pour dresser les grandes lignes de la politique qu'il entend mener pour son deuxième mandat. Une tradition instaurée depuis le passage de George Washington à la Maison Blanche. C'est seulement après la cérémonie que Joe Biden et Kamala Harris laisseront leur place en quittant le Capitole.

Des invités très spéciaux

Le jour de l'investiture du président américain doit respecter de nombreuses traditions, mais Donald Trump a décidé de ne pas suivre toutes les règles. Si la coutume veut qu'aucun dirigeant ou politique étranger soit présent aux cérémonies, le président élu a convié plusieurs chefs d'Etat et autres représentants internationaux ce lundi. Et la plupart de ces invités sont issus de l'extrême droite : la Première ministre italienne Giorgia Meloni, le Premier ministre hongrois Viktor Orban, le président argentin Javier Milei ou encore le président du Salvador Nayib Bukele. Donald Trump a également invité le président chinois Xi Jinping ou l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro.

Pour la France, ce n'est ni le président, ni les représentants du Rassemblement national qui ont été invités, mais le patron du parti "Reconquête !" Eric Zemmour, sa femme et eurodéputée Sarah Knafo en plus de Marion Maréchal également eurodéputée.

Signatures, défilés, bals... Le programme du 1er jour du président Trump

Après son investiture, Donald Trump aura un après-midi chargé : il se rendra au Sénat pour la cérémonie des signatures qui validera la nomination des membres de son cabinet ; il déjeunera avec le Comité mixte du Congrès sur les cérémonies d'investiture en présence de quelques invités ; il participera au défilé présidentiel reliant le Capitole à la Maison Blanche par Pennsylvania Anevue en compagnie de troupes militaires, de chars et de fanfares ; puis il gagnera le bureau ovale pour signer ses premiers décrets et officiellement débuter son mandat.

Après la procession présidentielle, une parade mêlant militaires et civils défilera également devant la Maison Blanche. Les célébrations devraient s'accompagner de performances d'artistes et la présence du groupe Village People ainsi que celle de l'artiste country Carrie Underwood ont été annoncées. Pour conclure cette journée, Donald Trump assistera et s'exprimera lors de plusieurs bals : le "Commander in Chief Ball", le "Liberty Inaugural Ball" et le "Starlight Ball".