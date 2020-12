Brigitte Macron : placée à l'isolement et épargnée par le Covid ?

Après qu'Emmanuel Macron a été testé positif au Covid-19, qu'en est-il de Brigitte Macron ? La Première dame a réalisé un test - négatif - ce mardi, mais elle a été placée à l'isolement. Elle ne ressentirait pas de symptôme.

[Mis à jour le 17 décembre 2020 à 15h25] Le test positif au Covid-19 d'Emmanuel Macron n'était rendu public que depuis quelques minutes que beaucoup s'interrogeait, sur Twitter notamment, de ce qu'il en était de Brigitte Macron. Si le chef de l'Etat est bel et bien positif, la Première dame est pour l'heure officiellement cas contact, mais n'a pas été officiellement désignée comme porteuse du virus.

Brigitte Macron aurait, selon des informations rapportées par Paris Match, réalisé un test ce mardi, en marge d'une visite dans un hôpital parisien en compagnie d'Olivier Véran, ministre de la Santé. De plus, son cabinet a officiellement fait savoir qu'elle ne ressentait aucun symptôme.

En tout cas, nul doute que Brigitte Macron fait l'objet d'une attention particulière, car au-delà de son statut, son âge fait d'elle une personne à risque. A 67 ans, l'épouse du président de la République fait partie des personnes les plus exposées aux formes graves de la maladie, comme la dégradation du système respiratoire pouvant mener en réanimation.

Brigitte Macron, selon des informations rapportées par Paris Match, se serait adonné à un test ce mardi 15 décembre, juste avant une visite au service pédiatrique de l'hôpital Saint-Louis, à Paris. Le test s'est révélée être négatif. Toutefois, depuis l'annonce selon laquelle Emmanuelle Macron a été testé positif au Covid-19, aucune information sur un nouveau test réalisé par la Première dame n'a fuité. Elle n'est donc, pour l'heure, pas officiellement contaminé par le coronavirus

La Première dame de France, si elle n'est pas officiellement positive au Covid-19, reste malgré tout cas-contact. Il s'agit du terme choisi pour désigner toute personne ayant récemment fréquenté une personne testée positive. Inévitablement, en tant qu'épouse du chef de l'Etat, Brigitte Macron figure à la première place des cas contact provoqué par le test positif d'Emmanuel Macron. Elle doit désormais, comme toutes les personnes dans ce cas, observé une mise à l'isolement de sept jours. Son isolement a d'ailleurs été officialisé.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Si Emmanuel Macron a été testé positif ce jeudi 17 décembre, ce n'est toutefois pas la première fois que le chef de l'Etat, ainsi que Brigitte Macron, se soumettent à un dépistage du Covid-19. Emmanuel Macron, du fait de ses nombreux déplacements, croise un nombre de personnes considérable durant ses journées de travail et malgré le port du masque quasi constant et le respect des gestes barrières, il n'est finalement pas si étonnant qu'il soit confronté à une contamination. Ce n'est d'ailleurs pas le premier chef d'Etat ou de gouvernement à avoir été testé positif. On se souvient notamment de Donald Trump, Boris Johnson, Jair Bolsonaro ou encore Albert II de Monaco.