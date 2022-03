"Programme de Mélenchon : retraite, 6e République... Ce que propose le candidat LFI"

PROGRAMME MELENCHON - À quelques jours du premier tour de la présidentielle 2022, on fait le point sur le programme de Jean-Luc Mélenchon, avec un résumé des mesures phares du candidat de La France insoumise.

Comme Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon est candidat pour la troisième fois consécutive à l'élection présidentielle. Question : y a-t-il des évolutions notables dans son programme cette année ? Alors que le candidat de La France insoumise avait remis les compteurs à zéro en 2017 par rapport à 2012, souhaitant montrer une autre image de lui et "tiré les leçons" de la campagne de 2012, Jean-Luc Mélenchon semble cette fois-ci davantage s'inscrire dans la continuité.

Par rapport à 2017, plusieurs propositions reviennent, telles que l'augmentation du smic ou la création d'une VIe République. Ce programme a été "co-écrit par des milliers de citoyens, il a été choisi par sept millions d'électeurs en 2017 et a été actualisée pour tenir compte de trois années de mobilisations sociales et de travail parlementaire", est-il indiqué sur le site de campagne de Jean-Luc Mélenchon, où il est par ailleurs possible de retrouver l'ensemble des propositions formulées jusque-là. Voici quelques-unes d'entre elles :