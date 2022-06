"Marine Le Pen : vers une victoire au 1er tour des législatives ? Résultat de sondage et programme"

LE PEN. Marine Le Pen brigue un deuxième mandat de députée dans la 11ème circonscription du Pas-de-Calais et les résultats des sondages lui sont très favorables. Peut-elle l'emporter dès le premier tour malgré une campagne tardive ?

A titre personnel, Marine Le Pen vise sa réélection en tant que députée dans le Pas-de-Calais mais comme cheffe de file elle est plus ambitieuse et espère former un groupe du Rassemblement national à l'Assemblée. Autant dire que l'ex candidate à la présidentielle joue gros pour les élections législatives de ces 12 et 19 juin 2022. La figure de l'extrême droite redouble d'effort depuis le 30 mai et le début de la campagne officielle mais son entrée dans la course a été tardive, peut-être trop.

Au soir du second tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen donnait rendez-vous aux électeurs pour les scrutins législatifs et espérait que l'engouement et les résultats historiques du RN - 41,45% des suffrages soit huit points de plus qu'en 2017 - suivraient et se traduiraient dans les résultats des élections législatives comparées à un "troisième tour". Seulement l'effervescence de la présidentielle s'est dissout pendant l'absence médiatique de deux semaines de la députée et ce temps de repos a été mis à profit par la gauche qui a pris la place que souhaite occuper Marine Le Pen, celle de la première force d'opposition à Emmanuel Macron.

Pour s'imposer face à la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen n'a de cesse de rappeler les résultats de la présidentielle et d'assurer que l'Insoumis joue le jeu du chef de l'Etat. Une stratégie bien rodée pour se montrer comme la seule alternative. Mais face à la coalition de la gauche, le RN doit faire la course seul après avoir refusé à maintes reprises une alliance avec Eric Zemmour et son parti Reconquête! pour former le "bloc national". A quelques jours de scrutin, Marine Le Pen et les 567 candidats investis aux législatives par le RN sauront-ils convaincre ?

Si elle a pris le temps pour l'annoncer, Marine Le Pen est officiellement candidate aux élections législatives et brigue un deuxième mandat dans la 11ème circonscription du Pas-de-Calais, celle de son fief d'Hénin-Beaumont. C'est d'abord Jordan Berdella qui a affirmé la candidature de la cheffe de file du Rassemblement national lors d'un déplacement à Fréjus, le 28 avril. Quelques jours plus tard, le confirmation est venue de la principale intéressée. Mais ce n'est que deux semaines après l'annonce que la campagne de Marine Le Pen et plus largement des candidats investis par le RN a commencé.

Marine Le Pen qui a avancé l'argument de la campagne de terrain et de la proximité avec les Français pendant la campagne présidentielle ne pouvait pas renoncer à son rôle de députée du Pas-de-Calais. Surtout, après sa défaite à la présidentielle, elle ne pouvait pas se priver du dernier moyen à sa disposition pour peser dans la politique nationale : un siège et un groupe du RN à l'Assemblée nationale. La femme politique espère donc obtenir un groupe suffisamment puissant au sein de l'hémicycle pour faire barrage à certaines réformes d'Emmanuel Macron. En meeting à Hénin-Beaumont le 5 juin, Marine Le Pen a fait miroiter la possibilité d'obtenir plus d'une centaine de députés RN : "Potentiellement, si tous nos électeurs se déplacent pour défendre nos idées, nous pourrons envoyer entre 100 et 150 députés à la prochaine assemblée". Un scénario qui s'appuie sur les bons résultats de la candidate à la présidentielle, "nous avons réuni 50% des voix dans plus de 150 circonscriptions et 55% des suffrages dans plus de 90 circonscriptions". De grandes ambitions qui ont toutefois été revues à la baisse car à l'issue de la présidentielle Marine Le Pen ne visait rien de moins que la majorité à l'Assemblée nationale, un scénario difficilement envisageable en menant la course seule et dans le contexte actuel d'un tripartisme entre l'alliance de la gauche, la majorité présidentielle et l'extrême droite.

Quel est le programme de Marine Le Pen pour les élections législatives ?

Marine Le Pen tient la même ligne que celle défendue pendant la campagne présidentielle. Les propositions et sujets qu'elle et les autres candidats du RN entendent porter à l'Assemblée nationale se calquent sur le programme présidentielle de l'extrême droite. Et, comme pendant la campagne présidentielle, l'un des sujets qui revient le plus souvent à quelques jours du scrutin des élections législatives est le pouvoir d'achat, au cœur de l'actualité alors que l'inflation a grimpé de cinq points, pour lequel Marine Le Pen défend une baisse voire une suppression de la TVA et fusille les aides temporaires et les chèques énergie ou alimentation mis en place par le chef de l'Etat. Une loi pour le pouvoir d'achat doit justement être votée fin juin à l'issue des législatives selon les annonces du gouvernement. La retraite est aussi un point de friction entre le groupe LREM et alliés et celui du RN car si le premier défend la réforme de la retraite et le report de l'âge à 64 ou 65 ans, le second milite pour un système progressif permettant le départ à la retraite entre 60 et 62 ans pour les longues carrières et plus tard selon l'âge d'arrivée dans la vie active.

Quel résultat Marine Le Pen peut-elle espérer avoir aux législatives ?

A Hénin-Beaumont et dans la 11ème circonscription du Pas-de-Calais, Marine Le Pen est en terre conquise. La candidate est sereine quant à sa potentielle victoire aux élections législatives d'autant que les résultats de la présidentielle et les sondages lui sont favorables. Au premier tour de la présidentielle, Marine Le Pen a obtenu 45,1% des voix avec 25 points d'avance sur Jean-Luc Mélenchon et 28 sur Emmanuel Macron dans sa circonscription. Elle s'est également imposée au second tour avec 63,4% des suffrages.

Dimanche 12 juin, Marine Le Pen pourrait remporter les élections législatives dès le premier tour selon les résultats du sondage de l'Ifop-Fiducial pour LCI publié le 6 juin. L'étude sondagière donne la candidate du RN largement en tête à 51% des voix, soit la majorité absolue, au premier tour contre 30% pour la candidate de la Nupes, Marine Tondelier, et 12% pour celle de la majorité présidentielle, Alexandrine Pintus. Mais pour retrouver son siège de députée dès le premier tour, Marine Le Pen doit également obtenir 25% des voix des électeurs inscrits sur les listes électorales, un détail qui peut être compliqué par un fort taux d'abstention.

Selon l'Ifop, "compte tenu des rapports de force mesurés au premier tour, l'hypothèse d'un second tour parait à ce stade improbable" dans la 11ème circonscription du Pas-de-Calais. L'institut a tout de même testé l'hypothèse et donne une nouvelle fois la candidate du RN en tête devant ces adversaires de la Nupes (56% contre 44%) et de la majorité présidentielle (63% contre 37%).

Pourquoi Marine Le Pen a refusé une alliance avec Eric Zemmour ?

Dès le soir du deuxième tour de l'élection présidentielle, Eric Zemmour a appelé Marine Le Pen à former une alliance de "l'union nationale" après avoir souligné la 8ème défaite frappant le "nom de Le Pen". "J'appelle à l'union nationale en vue des législatives. Nous devons oublier nos querelles et unir nos forces. C'est possible, c'est indispensable, c'est notre devoir", a-t-il débuté, avant d'expliciter son propos. "Bâtissons au plus vite la première coalition des droites et des patriotes pour que les élus de Reconquête !, du RN, de Debout la France et ceux des Républicains qui ne veulent pas se rallier au président aient une chance dominer dans la prochaine Assemblée." Une union jugée indispensable par les zemmouristes pour que l'extrême droite puisse peser dans l'hémicycle. Pourtant les appels répétés n'ont jamais trouvé de réponses positives de la part de Marine Le Pen et du Rassemblement national.

Le parti à la flamme s'est défendu en expliquant ne pas vouloir s'acoquiner avec le candidat qui a fourni tant d'efforts pour tenter de le faire disparaître. Les cadres du RN ont notamment assuré ne pas avoir besoin du soutien de Reconquête! avançant la large avance du parti dans les résultats de la présidentielle mais aussi le report des 2,5 millions de voix des électeurs d'Eric Zemmour vers Marine Le Pen au second tour sans qu'une alliance soit conclue. Ce sont aussi des raisons financières qui ont motivé Marine Le Pen à faire cavalier seul. Faire concourir le plus de députés RN possibles permet au parti de bénéficier de davantage de financements publics dès qu'un parti récolte au moins 1% des suffrages dans 50 circonscriptions au premier tour, chaque voix lui rapporte 1,42 euros. Chaque élection de député ajoute 37 000 euros de dotations. Et ces sommes sont versées l'année de l'élection et les quatre années suivantes. Et depuis 2017, plusieurs régions sont devenues des territoires à haut potentiel électoral pour le RN comme la Moselle, le Finistère et les Côtes-d"Armor, le nord de la France mais aussi le sud-ouest, de la Dordogne à la Corrèze, et le sud-est.

Enfin, on peut estimer que Reconquête! a bien plus besoin de cette alliance, sans laquelle ses chances de victoire aux législatives sont limitées, que le RN, bien implanté et capable de s'imposer seul. Pour le RN, freiner le parti de Zemmour l'année même de son ascension permettrait de tuer les velléités de l'adversaire dans l'œuf.