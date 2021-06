"Carte électorale : faut-il la présenter pour voter aux régionales et départementales ?"

CARTE ELECTEUR - Les citoyens sont appelés aux urnes ce dimanche 20 juin 2021 pour le premier tour des élections départementales et des régionales. Faut-il impérativement disposer de sa carte électorale ?

Peut-on voter dans son bureau de vote sans présenter de carte électorale ? La réponse est oui, celle-ci n'est pas indispensable pour voter et participer à une élection. Une information à bien avoir en tête, alors que se tiennent ce dimanche 20 juin deux élections : l'élection régionale 2021 et l'élection départementale 2021. Un deuxième tour est d'ailleurs organisé pour ces deux élections le 27 juin.

Impossible de voter sans présenter de document

Pour pouvoir voter, il n'est malgré tout pas possible de venir sans aucun document. Au préalable, il convient bien entendu de s'assurer de votre présence - impérative - sur les listes électorales de votre commune. Une fois ceci fait, vous pourrez vous rendre en bureau de vote sans votre carte d'électeur, mais à condition de pouvoir justifier votre identité. Cela est possible grâce à bon nombre de documents, dont le point commun est la présence d'une photographie et dont voici la liste :

carte nationale d'identité

passeport

permis de conduire

carte vitale

carte de fonctionnaire d'Etat

carte de famille nombreuse SNCF

carte d'identité militaire

permis de chasse

carte d'invalidité militaire ou civile

carte de combattant

En revanche, si vous avez égaré votre carte électorale, il peut s'avérer compliqué pour vous de savoir où voter, puisque l'adresse du bureau de vote qui vous a été attribué est inscrite sur ce document. Si vous ignorez où vous êtes attendu - vous ne pouvez pas voter n'importe où dans votre commune -, rendez-vous sur notre page spéciale consacrée aux bureaux de vote en France, qui vous donnera toutes les indications pratiques et utiles sur les adresses et les horaires du scrutin.

Sachez par ailleurs que des mesures sont prises ce dimanche 20 juin pour ces élections régionales et départementales, dans le cadre du dispositif de prévention mis en place par le ministère de la Santé et du ministère de l'Intérieur, pour limiter autant que faire se peut la circulation du coronavirus : le masque est obligatoire partout et les électeurs pourront utiliser du gel hydroalcoolique, en libre disposition. Des stylos peuvent mis en place et nettoyés très régulièrement, les contacts sont limités pour que tout se passe sans risque important de contamination. Le nombre de personnes dans chaque bureau peut être limité si nécessaire. Enfin, les services de la municipalité doivent veiller, dans la mesure du possible, à ce que les assesseurs aient bénéficié de la vaccination anti-Covid.