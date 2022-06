"Vote blanc : est-ce comptabilisé aux législatives ? Comment voter blanc ?"

ELECTION LEGISLATIVES 2022. Le vote blanc sera-t-il une option pour de nombreux électeurs français ce dimanche 19 juin à l'occasion du deuxième tour des élections législatives 2022 ? Voici tout ce qu'il faut savoir sur le vote blanc aux élections françaises.

[Mis à jour le 19 juin 2022 à 07h32] Les bureaux de vote ouvrent de nouveau à 8 heures partout en France pour le 2e tour des élections législatives. Et si de nombreux candidats attendront fébrilement les résultats ce dimanche soir, le vote blanc pourrait aussi être l'un des grands "vainqueurs" de ce scrutin. Depuis plusieurs années et scrutin après scrutin, la progression du vote blanc est manifeste en France. Désormais inscrits au registre et donc présents dans les résultats fournis par le ministère de l'Intérieur, les votes blanc sont en forte croissance. Le 12 juin 2022, lors du premier tour de ces élections législatives, 360 844 votes blancs ont été comptabilisés soit 0,74% des inscrits et 1,55% des votants.

Quels sont les derniers scores du vote blanc aux élections en France ?

Le 24 avril dernier, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 2 228 044 avaient ainsi voté blanc, ce qui représentait tout de même 4,57% des inscrits sur les listes électorales et plus de 6% des votants qui s'étaient déplacés dans les bureaux de vote. En 2017, lors des dernières élections législatives, 357 018 électeurs avaient fait de même au premier tour soit 1,54% des votants, un chiffre qui avait bondi au second tour avec près de 1,4 million de vote blanc soit 6,93% des votants ! Attention, un vote doit remplir de nombreux critères pour être classé comme tel.

En 2017, les votes blancs et nuls avaient été nombreux lors des élections législatives qui avaient suivi de quelques semaines la première élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Les votes blancs et nuls tels que comptabilisés alors avaient représenté 2 % des bulletins déposés dans l'urne au premier tour mais près de 10% au second tour deux semaines plus tard, représentant 9,87 % des votes, passant de 513 000 à près de 2 millions au second tour. Le tout alors que l'abstention avait également grimpé en flèche entre les deux tours.