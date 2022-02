"DIRECT. Présidentielle 2022 : la campagne se réorganise face à l'Ukraine, résultats des sondages... Les actus"

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE. La campagne tente de reprendre malgré la guerre en Ukraine. Passage obligé pour tous les candidats à l'élection présidentielle, le Salon de l'agriculture s'est ouvert, ce samedi, avec la présence d'Emmanuel Macron. Plusieurs candidats sont en déplacement dans les régions de France. Les actus du jour.

15:04 - Le programme des déplacements des candidats à la présidentielle Malgré la guerre en Ukraine, plusieurs candidats à l'élection présidentielle maintiennent leurs meetings ce samedi. Jean-Luc Mélenchon, en déplacement à La Réunion, tient un meeting à Saint-Denis. La candidate socialiste Anne Hidalgo sera en meeting à partir de 17 heures à Bordeaux. La candidate du Parti animaliste Hélène Thouy tiendra un meeting à 19 heures à Toulouse. 14:05 - Jean-Luc Mélenchon confirme qu'il ne se rendra pas au Salon de l'agriculture En déplacement à La Réunion depuis le jeudi 24 février, Jean-Luc Mélenchon (LFI) a confirmé qu'il ne se rendrait pas au Salon de l'agriculture. "Je tiens à souligner et à être présent partout où on peut faire la preuve qu'une autre agriculture est possible. On ne peut pas continuer à faire de l'agriculture chimique en déversant sur toutes les terres des tonnes de pesticides qui rendent malades les paysans et contaminent ensuite la population", a-t-il indiqué, ce samedi. C'est le seul candidat à la présidentielle à bouder l'évènement. 13:15 - Le Salon de l'agriculture inauguré par Emmanuel Macron Le Salon de l'agriculture, à Paris, a ouvert ces portes, ce samedi, avec la présence d'Emmanuel Macron. Cet événement qui fait son grand retour après avoir été annulé deux années consécutives se déroulera jusqu'au dimanche 6 mars. La majorité des candidats a déjà fait savoir qu'elle participerait à l'événement. Seul Jean-Luc Mélenchon (LFI) a décidé de ne pas s'y rendre arguant que l'évènement "promeut un mode d'agriculture qui n'est pas" le sien. 25/02/22 - 18:32 - Un nouvel enregistrement met en cause Fabien Roussel pour emploi fictif Fabien Roussel a été mis en cause par Mediapart qui l'accuse d'avoir été payé entre 2009 et 2014 comme assistant parlementaire de Jean-Jacques Candelier sans avoir réellement travaillé. Le média a publié un nouvel article, ce vendredi, contenant l’enregistrement d’une conversation téléphonique datant de 2018 dans lequel Candelier y déclare, à propos de sa collaboration avec le candidat du Parti communiste français à la présidentielle : "Pour être honnête, c’était pas trop net. C’est pour ça qu’on a bien fait d’arrêter (…). Ça s’est toujours fait." Fabien Roussel réfute les révélations de Mediapart et a publié des "preuves" attestant de son travail pour "rétablir la vérité". Le Parquet national financier (PNF) a déclaré qu’il n’envisageait "aucune communication" et n’a pas ouvert d’enquête à ce stade, selon Le Figaro. 25/02/22 - 18:09 - Un Salon de l'agriculture réduit pour Emmanuel Macron Emmanuel Macron n’est toujours pas officiellement candidat à sa succession. Avec la guerre en Ukraine, l’agenda du président ne permet toujours pas son entrée en campagne. Pire, il devait déambuler samedi 26 février au Salon de l’agriculture, mais c’est finalement le Premier ministre Jean Castex qui le remplacera, selon plusieurs médias. En revanche, Emmanuel Macron maintient son rendez-vous avec les éleveurs puis les syndicats agricoles dans la matinée. Le probable candidat à la présidentielle doit annoncer sa candidature avant la tenue d'un premier meeting de campagne le 5 mars prochain à Marseille. 25/02/22 - 17:44 - Renaud Muselier crée une "banque de parrainages" Après François Bayrou, c'est au tour de Renaud Muselier d'annoncer la création d’une "banque de parrainages" pour les candidats dont la présence au premier tour est nécessaire, même s’il les "combat" politiquement, ce vendredi lors d'une assemblée plénière. À une semaine de la clôture des parrainages, le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur souhaite attribuer les parrainages des élus à proportion égale entre Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Entre-temps, le candidat de la France insoumise a réuni les 500 parrainages obligatoires pour se présenter l'élection présidentielle. Ainsi, les deux candidats d'extrême droite, toujours à la peine pour récolter leurs 500 signatures, pourront bénéficier de ce nouveau coup de pouce dans leur campagne. 25/02/22 - 17:17 - La chasse au parrainage se complique pour la candidate du Parti animaliste La course au parrainage entre dans sa dernière ligne droite. Alors que la clôture des signatures approche à grands pas (le 4 mars prochain), la candidate animaliste Hélène Thouy a estimé qu'"il y avait une forte probabilité" qu'elle ne puisse pas réunir les 500 parrainages nécessaires et donc ne pas se présenter à l'élection présidentielle. Au 24 février, seuls 97 élus ont parrainé la candidate à la présidentielle, selon le Conseil constitutionnel. "Plus les jours avancent, plus c’est inquiétant et difficile, c’est une évidence", a-t-elle admis, espérant toutefois que "les choses se décantent en quelques jours". La candidate animaliste fait face à des "élus qui hésitent" car "ils sont craintifs". 25/02/22 - 16:49 - Le parti de Philippe Poutou appelle les élus "à lui apporter leurs parrainages" Dans un communiqué, publié ce vendredi, le Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) a lancé un appel afin que Philippe Poutou puisse participer à l'élection présidentielle. Alors que le candidat comptabilise "actuellement 243 parrainages enregistrés par le Conseil constitutionnel, sur les 500 nécessaires", le NPA appelle l'ensemble des élus "à lui apporter leurs parrainages afin que la démocratie puisse s'exprimer lors du scrutin du 10 avril prochain". Par ailleurs, le parti dénonce le "système des parrainages d'élus" qui est "profondément antidémocratique et s'apparente à une forme de cooptation". Pour rappel, un candidat doit recueillir 500 parrainages d'élus avant le 4 mars prochain pour se présenter à l'élection présidentielle. 25/02/22 - 16:24 - Un député LR estime que "ce sera une campagne présidentielle éclair" Les conséquences de l'invasion de la Russie en Ukraine sont visibles jusque dans la campagne à l'élection présidentielle en France. Interrogé par franceinfo, ce vendredi, le député LR Pierre-Henri Dumont a estimé que "la campagne présidentielle est asphyxiée" par l'invasion russe en Ukraine. "Nous, nous avions par exemple une grande opération prévue ce week-end partout sur le territoire qui a été décalée en raison de l'actualité (...) Il faut une union nationale autour des positions de la France pour ensuite pouvoir réattaquer concrètement sur les dernières semaines, en particulier à partir du 4 mars, date de publication des différents candidats à l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel. Ce sera une campagne éclair de quelques semaines, mais elle doit avoir lieu ! L'évènement est dramatique pour l'Ukraine et l'Europe, mais les Français ne peuvent pas penser que la campagne n'a pas eu lieu. On va élire un président pour cinq ans !", a-t-il affirmé. 25/02/22 - 15:57 - Un candidat à la présidentielle dénonce les pressions reçues par un maire Alors qu'il dispose de 130 parrainages d'élus au 24 février sur les 500 nécessaires pour se présenter, Anasse Kazib a dénoncé sur Twitter, ce vendredi, les pressions qui pèsent sur les élus lors de la quête des parrainages. "Nous n'avions pas de nouvelle d'un maire qui a promis son parrainage, nous apprenons qu'il s’est fait agressé par le 1er adjoint suite à sa décision. Soutien à ce maire, il faut mettre fin à ce système anti-démocratique qui expose les élus à de telles tensions et pressions", a-t-il indiqué, capture d'écran à l'appui. Le candidat de "Révolution permanente" à l'élection présidentielle fait partie des nombreux candidats qui demandent l'anonymisation des parrainages des élus après des pressions diverses exercées sur les potentiels signataires. 25/02/22 - 15:31 - La présidente de région de La Réunion apporte son soutien à Jean-Luc Mélenchon Alors que Jean-Luc Mélenchon (LFI) est en visite à La Réunion depuis le jeudi 24 février, la présidente de région de l'île, Huguette Bello a appelé, à l'issue d'une rencontre avec le candidat de la France insoumise, à voter pour Jean-Luc Mélenchon, représentant le seul "vote utile" à gauche. "Il est le mieux placé pour être au second tour", a-t-elle affirmé. Selon le dernier sondage Harris Interactive, le candidat Insoumis est effectivement le mieux placé à gauche avec 12 % d'intentions de vote, loin devant Yannick Jadot (EELV), Anne Hidalgo (PS) et Christiane Taubira. 25/02/22 - 15:06 - Valérie Pécresse se postionne "contre une interdiction de la chasse le week-end" En déplacement à Sainte-Opportune-la-Mare (Eure), ce vendredi, Valérie Pécresse s'est rendue dans une réserve de chasse et de faune sauvage pour défendre la pratique de la chasse. Alors qu'un récent accident de chasse a causé la mort d'une randonneuse le week-end dernier, le sujet de l'interdiction de la chasse le week-end est revenu au premier plan de la campagne e présidentielle. La candidate LR a appelé au renforcement des mesures de sécurité, mais elle s'est dite contre une interdiction de la chasse le week-end. "La chasse est un acquis de la révolution. C'est un droit, c'est une tradition et c'est aussi un mode de vie dans la ruralité", a-t-elle affirmé, ajoutant qu'une création d'une "charte du bon partage de l'espace" figure dans son programme. 25/02/22 - 14:40 - La "banque de parrainages" organisée par François Bayrou enregistre 365 signataires Après avoir mis en place son initiative de "banque de parrainages" pour les candidats à la présidentielle en difficulté, François Bayrou, a indiqué à l'AFP, ce vendredi, avoir recueilli le soutien de 365 signataires, une réserve suffisante pour garantir à Marine Le Pen (RN) et Éric Zemmour (Reconquête) notamment qu'ils puissent participer au premier tour de l'élection présidentielle, le 10 avril prochain. Une réunion doit se tenir, ce vendredi 25 février, avec les élus participants, pour procéder à la répartition de leurs parrainages. 25/02/22 - 14:12 - La campagne d'Emmanuel Macron en suspens après l'intervention militaire de la Russie en Ukraine Le déplacement d'Emmanuel Macron au Salon de l’agriculture est toujours maintenu. Après l'attaque de la Russie sur l'Ukraine, jeudi 24 février, l'équipe de campagne du président s’était réunie en urgence pour finalement, décider de maintenir les actions militantes de la fin de semaine, mais "avec la plus grande sobriété", selon Le Parisien. La déclaration de candidature, qui devait se faire "dans la foulée", d'après Politico, n’aura en revanche sans doute pas lieu. "Tout est gelé. À ce rythme, ça peut même se finir par une simple dépêche AFP", regrette un cadre du parti contacté par Le Parisien. Même le grand meeting de lancement à Marseille, le week-end du 5 mars, serait en suspens, ajoute le quotidien. 25/02/22 - 13:45 - Valérie Pécresse estime que "le gros handicap des femmes en politique, c'est la voix" Après une semaine marquée par les révélations de Libération sur l'élection à la primaire de Valérie Pécresse, la candidate LR s'est confiée au magazine Closer sur sa personnalité. "Les gens pensent que je suis froide, alors que je suis plutôt du genre hyperbouillante ! Disons que je suis une cheffe de bande version Mère Teresa", a-t-elle affirmé avant de revenir sur les difficultés d'être une femme candidate à la présidentielle. "La politique est un combat permanent, parce que les femmes se sentent toujours illégitimes. On les juge sur des détails absurdes. Le plus gros handicap des femmes en politique, c'est la voix, et je sais de quoi je parle", a-t-elle lâché après sa prestation mitigée au meeting du Zénith à Paris, dimanche 13 février.

Les dates officielles des premier et second tours de l'élection présidentielle sont les suivantes : les scrutins auront lieu les 10 et 24 avril 2022. Le mandat d'Emmanuel Macron s'achèvera officiellement le 13 mai 2022. Or le chef de l'Etat doit être élu 35 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs de son prédécesseur. Une autre règle veut que le deuxième tour de la présidentielle soit organisé quatorze jours après le premier. Deux créneaux étaient donc possibles : les 10 et 24 avril ou les 17 avril et 1er mai. Mais la tenue d'un 2e tour le jour de la fête du Travail rendait un scrutin compliqué, d'autant que les traditionnels défilés syndicaux mobilisent ce jour-là un important dispositif policier qui sera déjà nécessaire dans le contexte de ce 2e tour.

La liste des candidats à l'élection présidentielle 2022 commence à se consolider, mais il est encore envisageable que s'opèrent des rapprochements ou des alliances entre différentes formations ou qu'émergent des projets qui transcendent les appareils. Pour devenir officiellement candidat, chaque prétendant devra obtenir 500 parrainages de maires et d'élus locaux.

Plusieurs enquêtes sondagières ont déjà été faites sur l'élection présidentielle 2022. Il est bien entendu bien trop tôt pour en tirer des enseignements précis, puisque la campagne ne fait que commencer, mais ces sondages donnent tout de même des indications sur les rapports de force politiques avant le lancement de la campagne.

Résultats des sondages sur l'élection présidentielle 2022 - Compilation

Voici notre compilation des sondages effectués par tous les instituts depuis le mois de janvier 2021 ; la plupart des candidats sont désormais connus, plusieurs dynamiques revêtent une importance singulière dans l'analyse de ces sondages : celle d'Eric Zemmour, de Valérie Pécresse et de Marine Le Pen notamment.

A noter qu'à côté des sondages d'intention de vote traditionnels (Harris Interactive, Ipsos, Elabe), deux instituts effectuent un "rolling" : Ifop pour LCI, Paris Matchet Sud Radio ; OpinionWay pour Les Echos. Il s'agit de cumuls "glissants" de vagues journalières sur trois jours.

Tous les sondages effectués jusqu'à présent donnent Emmanuel Macron qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle 2022 et la majorité le donne opposé à Marine Le Pen. Quelques études ont émis l'hypothèse qu'Eric Zemmour se qualifie au second tour (battu par Emmanuel Macron) à l'automne, plusieurs études donnent Valérie Pécresse en mesure de se qualifier pour le second tour.

Depuis la réforme constitutionnelle de 1962, le président de la République est élu au suffrage universel direct. Pour se présenter, chaque candidat doit recueillir au moins cinq cents "parrainages" effectués par des élus de la République, répartis sur au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer. Ces parrainages doivent être adressées au Conseil constitutionnel qui les valident. L'élection du président de la République a lieu 20 jours au moins et 35 jours au plus avant la fin du mandat du président en exercice.

L'élection présidentielle est l'élection majeure en France car c'est celle qui (re)structure le champ politique pour 5 ans. C'est à partir de la désignation du président de la République que l'ensemble de la vie publique s'organise : le chef de l'Etat, une fois élu, met en place son gouvernement ; les législatives qui suivent lui donnent une majorité - sauf cas extraordinaire, encore jamais vu sous la Ve République ; l'opposition se forme alors autour de l'élection des députés, qui donnent plus ou moins de poids aux différents partis politiques. C'est l'exécutif qui fixe alors l'agenda, le rythme des réformes pour mettre en oeuvre le programme du président. Le suffrage universel confère au chef de l'Etat une légitimité politique incontestable, et seul le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale.

Lors de la précédente élection présidentielle, en 2017, Emmanuel Macron avait été élu président de la République au second tour avec une large avance sur Marine Le Pen, qui dépassait tout de même les 10 millions de voix et gagnait plus de 12 points par rapport au premier tour.

M. Emmanuel MACRON : 66,10%

Mme Marine LE PEN : 33,90%

Abstention : 25,44% des inscrits

Blancs : 8,49% des votants

Nuls : 2,98% des votants

Le résultat du premier tour, le dimanche 23 avril 2017, donnait Emmanuel Macron en tête devant Marine Le Pen, le candidat des Républicains François Fillon, dont la campagne avait été plombée par les affaires et Jean-Luc Mélenchon, un temps pressenti comme le troisième homme et proche des 20% :

M. Emmanuel MACRON : 24,01%

Mme Marine LE PEN : 21,30%

M. François FILLON : 20,01%

M. Jean-Luc MÉLENCHON : 19,58%

M. Benoît HAMON : 6,36%

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN : 4,70%

M. Jean LASSALLE : 1,21%

M. Philippe POUTOU : 1,09%

M. François ASSELINEAU : 0,92%

Mme Nathalie ARTHAUD : 0,64%

M. Jacques CHEMINADE : 0,18%

Participation : 77,77% des inscrits

Blancs : 1,78% des votants

Nuls : 0,78% des votants

Pour rappel, le scrutin présidentiel est uninominal à deux tours et le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. La loi qui organise le scrutin est très précise : si aucun candidat n'obtient de majorité au premier tour du scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour, entre les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.