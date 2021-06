Eric Dupond-Moretti : quel résultat aux régionales dans les Hauts-de-France ? Les sondages

Eric Dupond-Moretti se présente aux élections régionales des Hauts-de-France pour représenter la majorité aux côtés de Laurent Pietraszewsksi. Le ministre de la Justice est premier sur la liste LREM dans le Pas-de-Calais.

Début mai, Eric Dupond-Moretti confirmait sa candidature aux élections régionales. Contrairement à ce qui pouvait être pressenti dans un premier temps, le ministre de la Justice n'a pas remplacé la tête de liste de la majorité dans les Hauts-de-France, Laurent Pietraszewsksi, mais a rejoint "seulement" ses rangs. Il sera tout de même en première position dans le Pas-de-Calais sur la liste LREM. Et selon le Garde des Sceaux, il n'est pas la pour faire de la figuration. Revendiquant ses racines régionales, il compte bien s'imposer face au RN.

Selon le dernier sondage Ifop pour LCI diffusé le 8 juin, la liste où figure le ministre est créditée de 10% des intentions de vote au premier tour dans les Hauts-de-France. Rappelons que pour arriver jusqu'au deuxième tour, il faut que la liste parvienne à convaincre au moins 10% des citoyens de la région ayant voté. Dans le cas où cela se produirait d'après le dernier sondage, le second tour donnerait donc lieu à une quadrangulaire, avec face à LREM la liste de Xavier Bertrand (LR, UDI), qui serait en tête avec 35% des voix avec également la liste RN de Sébastien Chenu avec 35% des intentions de vote. Karima Delli, créditée de 19% est également loin devant la liste LREM qui arriverait en quatrième position avec 11% des intentions de vote soit à peine 1% de plus qu'au premier tour. Il est très vraisemblable que la liste sur laquelle figure le ministre se retire, compte tenu du risque de victoire du RN.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Né le 20 avril 1961 à Maubeuge d'un père métallo français et d'une mère femme de ménage italienne, Xavier Dupond-Moretti prête serment à Douai en 1984 et s'inscrit au barreau de Lille où il ouvrira son propre cabinet. Par la suite, il deviendra un avocat médiatisé en défendant notamment Omar Zemmiri lors du procès des membres du gang de Roubaix, Roselyne Godard lors du procès d'Outreau, mais aussi Jacques Glassmann lors de l'affaire VA-OM ou encore Jérôme Kerviel lors de son procès avec la Société Générale. Il prendra également la défense d'Yvan Colonna, Karim Benzema ou encore Bernard Tapie quelques années plus tard. Surnommé "acquittator", Dupond-Moretti s'est également illustré en faisant acquitter Jacques Viguier du meurtre de sa femme et Jean Castela, commanditaire présumé du meurtre du préfet Érignac. L'avocat est également connu pour sa "plume" avec plusieurs ouvrages à son actif : Bête noire, Le Calvaire et le Pardon, ou encore Directs du droit.