Valérie Pécresse : résultats des sondages, programme… Le second tour s'éloigne de la candidate LR

PECRESSE. Tombée à seulement 12% des intentions de vote, Valérie Pécresse ne parvient pas à redémarrer sa campagne. Eclipsée par Marine Le Pen qui la dépasse désormais de 6%, ses chances d'affronter Emmanuel Macron lors d'un duel au second tour s'amoindrissent.

Valérie Pécresse tente de redémarrer sa campagne avec de nouvelles promesses Chronique de campagne du 8 mars.16h00. Au 8 mars 2022, Valérie Pécresse n’est plus créditée que de 12% d’intentions de vote, d’après le baromètre quotidien OpinionWay-KéaPartners des Echos. En chute libre dans les sondages depuis son meeting décrié du Zénith le 13 février et son désavoué «Conseil de défense sur l’Ukraine» le 28 février, la candidate LR poursuit tout de même sa campagne, déterminée. En meeting à Metz ce samedi 5 mars, elle a rassemblé des centaines de personnes. Elle y a détaillé son programme, rappelant à la fois son ambition sécuritaire : celle d’augmenter les moyens alloués à l’armée, ses projets pour les familles : l’augmentation des allocations versées dès le premier enfant, et son souci écologique, promettant la création d’un fonds-bois de 150 millions d’euros. Si ce meeting s’est mieux déroulé que celui du Zénith, il lui fallait jouer sur d’autres terrains pour reprendre de la vitesse. Pourquoi pas sur celui de la parité ? Lors de son passage dans l’émission «Face aux Françaises» organisée par LCI et ELLE le lundi 7 mars au soir, elle s’est mise en scène comme une femme moderne à l’écoute des préoccupations des citoyennes. D’emblée, elle a assuré qu’elle essayait, dans son action politique quotidienne, de se «mettre à la place des femmes et des jeunes filles». En promettant notamment qu’aucun ministre mis en examen ne serait maintenu à son poste, mais aussi qu’une interdiction de transport de 6 mois serait imposée aux harceleurs si elle est élue, elle a voulu prouver que l’enjeu de la parité lui tenait à cœur. Dès le lendemain, à l’occasion de la Journée internationale du droit des femmes le 8 mars, elle confie, dans une interview pour le journal le HuffPost, le sexisme dont elle a été victime dès ses débuts en politique, affirmant que "tout était fait" pour que les femmes culpabilisent afin de les tenir à l’écart des décisions et du pouvoir. La solution qu’elle préconise est une «solidarité absolue des femmes entre elles», misant ainsi la sororité pour contournée l’idée reçue que «la femme n’est pas au niveau». Cette poussée féministe semble avoir porté ses fruits puisqu’elle est citée comme la candidate la plus crédible dans la lutte contre le sexisme (29%), devant Marine Le Pen (27%) et devant Emmanuel Macron (22%), selon le sondage d’Ifop Opinion pour LCI publié ce 8 mars. Dernier sondage : Valérie Pécresse quatrième avec 13% des intentions de vote Si vous ne voyez pas l'image, cliquez ici Chronique de campagne du 8 mars. 14h18. Dans le dernier sondage sur les intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle, réalisé par Cluster 17 et publié mardi 8 mars, Valérie Pécresse est créditée 13% des voix. De tels résultats la placeraient derrière Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Éric Zemmour et maintenant Jean-Luc Mélenchon. Investie début décembre par le parti de droite, la présidente de la région Île-de-France est la première femme de l'histoire à représenter LR au scrutin national. La "dame de faire", comme elle aime le répéter, veut s'afficher en principale opposante à Emmanuel Macron, en dépit des critiques à son égard sur son positionnement "Macron-compatible" aux yeux de certains. Libérale économiquement, elle se veut ferme sur les questions régaliennes et devra composer tout au long de la campagne avec un Eric Ciotti arrivé deuxième de la primaire, porté par des propositions très droitières sur la sécurité et l'immigration qu'il entend bien faire intégrer dans le programme de la candidate. Avec Valérie Pécresse, Les Républicains espèrent reprendre des couleurs à la faveur d'un congrès qui s'est déroulé sans accroc entre les candidats et tourner la page de cinq ans de déclin depuis la défaite de François Fillon en 2017 pour ne pas manquer le rendez-vous national et être, une nouvelle fois, défait au scrutin élyséen pour la troisième fois de suite, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du parti. Le climat s'alourdit autour de la campagne de Valérie Pécresse Chronique de campagne du 25 février. 15h24. La mauvaise passe se confirme pour Valérie Pécresse. Après sa prestation mitigée lors de son premier grand meeting, le 13 février dernier, les informations d’une enquête publiée par Libération, ont révélé : l'inscription d'adhérents fantômes, parfois décédés, l'utilisation de mêmes coordonnées et de mêmes cartes de paiement pour plusieurs nouveaux adhérents, le recours à des personnes d'origines étrangères et non francophones, etc. Pire, un chien nommé Douglas a été inscrit dans le registre des adhérents lors du vote de la primaire. Des révélations qui ont fait beaucoup de bruit à l'intérieur du parti. "Depuis le meeting raté du Zénith, il y avait déjà une atmosphère très déprimante, l'idée d'un discrédit. Désormais, il y a une forme d'humiliation. Cela renforce ce que je ressens chez beaucoup de militants : un désintérêt total pour sa candidature", a affirmé un cadre du parti à Libération. "Normalement dans ce genre de situation, vous faites monter la 'cellule riposte', mais il n'y a pas eu grand monde pour la soutenir", a regretté un autre. En plus de susciter la défiance dans son propre camp à cause de ces péripéties de campagne, Valérie Pécresse patine dans les sondages. Selon le dernier sondage Harris Interactive publié le jeudi 24 février, la candidate LR est reléguée à la quatrième place des intentions de vote avec seulement 13,5 %, loin derrière Emmanuel Macron (24 %), Marine Le Pen (17 %) et Éric Zemmour (15,5 %). "Beaucoup pensent que c'est fini : on est à 12 % dans les sondages à 45 jours du premier tour...", soupire un membre des Républicains. "Au fond , si Valérie avait été à 22 % ou 23 % des voix, tout le monde se foutrait de votre article (Libération). Mais elle est à 12 % et ça crée une ambiance délétère", regrette un cadre du parti interrogé par le journal. Un sympathisant LR évoque des réunions où "on ne nous parle que des bourdes, pas du projet". "Il faut un électrochoc, sinon on va tout droit dans le mur", conclut-il.

Valérie Pécresse a annoncé sa candidature en juillet 2021 dans un entretien accordé au Figaro. "Je suis candidate à la présidence de la République pour restaurer la fierté française", a-t-elle expliqué en précisant se présenter aux élections en candidate et en "femme libre". Un clin d'oeil au parti Soyons Libres qu'elle a fondé en 2017 après avoir tourné la page des Républicains. Pourtant la première étape de sa campagne a été la primaire de la droite organisée par Les Républicains et dont elle est sortie victorieuse.

Valérie Pécresse est sortie victorieuse de la primaire de la droite après avoir disputé le second tour contre le député des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti. En acceptant de participer à cet évènement la candidate de Soyons Libres a permis une réconciliation avec son ancien parti politique.

Valérie Pécresse veut, selon ses propres propos, "remettre le pays en ordre" et "restaurer la fierté française" à travers une réforme du système politique. La candidate a rendu public son projet présidentiel sur son site de campagne et elle défend ses propositions fortes auprès des Français lors de ses déplacements. Son poste de présidente du conseil régional d’Île-de-France met en avant de grands axes à exploiter, cela vaut pour l’investissement massif de fonds publics dans le secteur de la santé, ainsi que dans la formation et l’insertion des jeunes.

La promesse d' augmenter les salaires les plus modestes de 10% est une mesure forte de Valérie Pécresse, mais elle a suscité une vive réactions des patronats. Résultats, la candidate, sans faire demi-tour, propose une nouvelle version de la mesure. Désormais, elle envisage de baisser de 2,4% les cotisations salariales vieillesses pour augmenter les salaires d'autant, l'objectif des 10% serait donc atteint en cinq ans. La mesure serait financée à 100% par l'Etat, de quoi satisfaire les entreprises.

est une mesure forte de Valérie Pécresse, mais elle a suscité une vive réactions des patronats. Résultats, la candidate, sans faire demi-tour, propose une nouvelle version de la mesure. Désormais, elle envisage de baisser de 2,4% les cotisations salariales vieillesses pour augmenter les salaires d'autant, l'objectif des 10% serait donc atteint en cinq ans. La mesure serait financée à 100% par l'Etat, de quoi satisfaire les entreprises. Sur l' immigration , un thème fort de la campagne de la candidate de droite, elle affirme vouloir dire "stop" et réguler fortement les flux migratoires grâce à un projet de loi constitutionnelle déjà rédigé. Ce projet compte la mise en place de "quotas d'accueil par métier et par pays" votés chaque année ou encore la "suspension de la délivrance de nouveaux visas d'entrée aux ressortissants de pays [...] qui refusent le retour de leurs ressortissants clandestins". En même temps la candidate assure "renforcer l'intégration". Claire sur sa vision de l'immigration, Valérie Pécresse a fait naître le flou en indiquant lors de son meeting du 13 février au Zénith de Paris qu'"il n'y a pas de fatalité, ni au grand remplacement, ni au grand déclassement", reprenant les théories complotistes portées par Eric Zemmour. La candidate a essayé de repréciser son propos lundi 14 février sur RTL et a expliqué "ne pas se résigner" à ces théories soutenant "qu'une autre voie est possible".

Il s'agissait du premier grand meeting de la candidate. Valérie Pécresse s'est exprimée le 13 février devant plus de 7500 personnes au Zénith de Paris. Elle y a exposé les grandes lignes de programme sans présenter de nouvelles mesures elle a réaffirmé ses positions sur le pouvoir d'achat, le travail, les retraites, la politique européenne et internationale, la sécurité et l'immigration, entre autres, pour créer "une nouvelle France que nous devons reconstruire ensemble". La candidate a une nouvelle fois défendu le "travailler plus pour gagner plus" promettant aux salariés qui touchent 1400€ mensuels qu'il gagneront 500€ de salaire en plus par an et reprécisant sa mesure sur le rachat des RTT. Pour les retraites, elle a assuré mener la réforme pour une "retraite digne" grâce à laquelle "plus aucun travailleur qui a travaillé toute sa vie ne touchera une retraite inférieure au Smic". Sur l'immigration, elle a rappelé la mesure des "quotas" d'immigrés et le renvoi des clandestins mais a ajouté : "S’il faut bâtir des murs comme le font certains États, je les soutiendrais". Toujours sur l'immigration, Valérie Pécresse a évoqué des zones de non-France et a dit "revendiquer l'assimilation face à une France qui se fissure". Ces propos font écho à la théorie complotiste du grand remplacement aussi mentionnée dans le discours de la candidate. Selon elle "il n'y a pas de fatalité, ni au grand remplacement, ni au grand déclassement", cette phrase a valu à la candidate LR de nombreuses critiques des politiques de gauche mais aussi de son propre camp.

Outre cette phrase malheureuse, le meeting de Valérie Pécresse n'a pas reçu le succès escompté à cause du manque d'expérience de la candidate. Les Républicains se sont montrés sévères avec la discours de leur prétendante à l'Elysée dénonçant un cadre trop scolaire, un discours qui n'a pas agité les foules et une candidate pas assez préparée à l'exercice de l'oral devant des milliers des personnes. Face aux critiques, la réponse de la candidate a été de reconnaître ses faiblesses d'oratrices mais d'insister sur un autre atout : "Si vous voulez des orateurs, il y en a plein dans la campagne. Moi je suis une faiseuse, et c'est vrai que je suis plus à l'aise dans le dialogue direct avec les Français."

Valérie Pécresse se dispute la seconde place avec la candidate du Rassemblement nationale, Marine Le Pen. Les deux prétendantes à l'Elysée sont données à égalité ou à quelques petits points d'écart par tous les sondages. L'hypothèse d'un duel de la candidate des Républicains face à Emmanuel Macron n'est donc ni exclue, ni garantie.

Si avant d'obtenir l'investiture LR, Valérie Pécresse oscillait entre 8 et 11% dans les sondages sur le premier tour de la présidentielle, son statut de candidate de la droite l'a faite changer de dimension. Immédiatement donnée au coude-à-coude avec Marine Le Pen, elle serait même en mesure de se hisser au second tour avec 20% des voix et pourrait battre Emmanuel Macron, même si le match s'annonce très serré.

Valérie Pécresse est née le 14 juillet 1967, à Neuilly-sur-Seine. Dès le début de sa carrière, elle enchaîne les postes à responsabilité. Conseillère de Jacques Chirac, maître des requêtes du Conseil d’Etat… Suite à sa victoire aux élections législatives de 2002, elle est également députée. La carrière politique de Valérie Pécresse a connu un tournant le 18 décembre 2015 lorsqu’elle est élue présidente du conseil régional d’Île-de-France. Elle succède ainsi à Jean-Paul Huchon et voit sa notoriété croître. En 2018, elle devient également présidente du Grand Paris Aménagement. Parmi les projets notables qu’elle a soutenus, on peut évoquer l’aménagement francilien du RER vélo en 2020. Le 2 juillet 2021, elle décroche un nouveau mandat pour les mêmes fonctions. Avant de devenir présidente du conseil régional d’Île-de-France, elle occupe le poste de ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle fonde son propre parti, Soyons Libres, en 2017.