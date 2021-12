SONDAGE. Une primaire de la gauche, incontournable ? Non, pour 41% des sympathisants de gauche

Pour 41% des sympathisants de gauche, un candidat de leur obédience peut remporter l'élection présidentielle même sans un rassemblement autour d'une candidature unique, selon un sondage YouGov pour Linternaute. Mais 59% jugent préférable l'organisation d'une primaire.

La primaire de la gauche, illusion ou étape incontournable ? Alors que l'éparpillement des candidats à la présidentielle 2022 inquiète les militants et les états-majors des prétendants engagés, la question du rassemblement s'est imposée comme le sujet principal. Tant et si bien qu'elle parasite tout le reste : Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Fabien Roussel et Arnaud Montebourg apparaissent inaudibles pour une partie de l'opinion qui pourrait penser qu'aucun d'eux n'a de chance de parvenir au second tour de l'élection.

YouGov a sondé les Français pour y voir un peu plus clair sur l'enjeu que revêt l'éventualité d'une primaire de la gauche. La candidate socialiste, Anne Hidalgo, estime désormais qu'elle est l'unique manière pour la gauche d'avoir une chance de s'imposer dans cette élection. Pour l'heure, tous les autres candidats - excepté Arnaud Montebourg - ont refusé d'y participer. Les Français semblent pourtant être d'accord sur ce point avec la maire de Paris. Seulement 20% des sondés estiment que la gauche peut gagner l'élection présidentielle "si tous les candidats se maintiennent au premier tour", 65% jugent que c'est impossible et 16% ne savent pas. Mais les réponses des sympathisants de gauche - qui seraient donc susceptibles de s'exprimer dans une telle primaire - mettent en évidence un tout autre optimisme. 41% d'entre eux pensent qu'un candidat de gauche peut gagner même si tous les candidats se maintiennent (52% pensent que non et 7% ne savent pas).

Les sympathisants de gauche sont tout de même 59% à se dire "favorables" à l'organisation d'une primaire de la gauche pour désigner un candidat unique, 25% se disent "défavorables" à cet exercice et 16% répondent ne pas savoir.

Méthodologie : l'enquête a été réalisée auprès de 1064 personnes représentatives de la population nationale française âgées de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France du 14 au 15 décembre 2022. Pour en savoir savoir plus sur cette étude, contactez YouGov ici