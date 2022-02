Olivier Ubéda accusé de viol : Eric Zemmour réagit et donne ses explications

UBEDA. L'un de principaux organisateur de la campagne d'Eric Zemmour, Oliver Ubéda, est accusé de viols, entendu par la police ce mardi 1er février. Le candidat indique qu'il "respecte la présomption d'innocence".

[Mis à jour le 1er février 2022 à 11h46] Ce mardi, Olivier Ubéda, spécialiste en communication politique, conseiller spécial d'Eric Zemmour, est interrogé par la police judiciaire de Paris à propos de graves accusations dont il fait l'objet. Olivier Ubéda, est visé par une plainte pour viols, comme l'a révélé BFMTV et Le Parisien. Selon Libération, l'homme de 51 ans est convoqué pour une audition libre, mais il est considéré comme suspect des faits allégués.

Le principal intéressé l'a confirmé. Une enquête préliminaire a été ouverte il y a quelques mois par le parquet de Paris. Le mise en cause a déjà réagi, sur son compte Twitter à ces accusations, estimant qu'il est victime d'un règlement de compte politique à cause de son engagement auprès d'Eric Zemmour dans cette campagne présidentielle.

Eric Zemmour a réagi à ces accusations, dans une courte interview accordée au journal régional Le Télégramme. Il indique d'abord de pas avoir été informé de ces allégations et de la plainte dont Olivier Ubéda fait l'objet. Il ajoute : "Je l'ai eu au téléphone, il m'assure que tout est faux. Il ne sait même pas de qui il s'agit". Le candidat d'extrême droite à l'élection présidentielle 2022 considère qu'il n'y a pas lieu de modifier la nature de sa collaboration avec le mis en cause : "J'ai l'habitude de respecter la parole des gens qui travaillent avec moi et en plus la présomption d'innocence. Cela ne change donc rien. Je n'ai rien d'autre à dire".

Quelle est la défense d'Olivier Ubéda ?

Le conseiller d'Eric Zemmour a posté pour le moment deux messages sur ses réseaux sociaux : "Travailler pour Z : 1/ on vire ton épouse de son job 2/ le fisc fait du zèle 3/ on t'accuse de viol… rien que ça. Le scenario est bien foutu. Ça ne repose sur rien de réel. Les médias adorent. Vouloir casser ce qui marche. Salir pour empêcher. A vomir. Qui est dupe ? A qui le tour ?". Et le communiquant d'ajouter, manifestant désireux de prendre les devants sur cette affaire : "Je ne réagirai que quand je saurai de quoi et de qui on parle. Je vois l'officier enquêteur demain. Je n'ai reçu aucune convocation écrite. Juste une audition libre pour une "mise en cause . Moi, j'appelle cela une dénonciation calomnieuse". Et de conclure : "Parfois #MeToo c'est juste mytho".

Contacté par Libération, Olivier Ubéda a ajouté qu'il considère être victime d'un "scénario destiné à salir celui qui fait des beaux meetings de Zemmour, à soixante-dix jours du premier tour": "Je ne viole pas les gens", a-t-il ajouté.

Qui accuse Olivier Ubéda de viol ?

Selon les informations du média, un jeune homme de 18 ans l'accuse de viols dans une plainte déposée en décembre 2021, au moment où Olivier Ubéda acceptait de rejoindre la campagne d'Eric Zemmour. Le plaignant est un ancien stagiaire du mis en cause, les accusations portent sur des faits survenus, selon le jeune homme, du printemps 2021 et pendant plusieurs mois, jusqu'à l'automne.

Quelle est la nature de accusations ?

Dans sa plainte, le jeune homme indique, selon BFMTV, avoir eu des relations sexuelles avec Olivier Ubéda, sans que son consentement ait été clairement établi. Le plaignant évoque des fellations imposées, une emprise et une forme de manipulation de la part de l'homme de 51 ans. Contacté par le média, le mis en cause dément toute agression sexuelle et décrit "un coup monté comme on en fait en campagne".

Qui est Olivier Ubéda ?

Responsable des relations presse, conseiller en image, directeur des événements... Olivier Ubéda est devenu l'une des chevilles ouvrière de la campagne d'Eric Zemmour. L'homme n'est pas novice en politique : il a été adjoint à la direction de la communication de l'UMP, sous la supervision de Franck Louvrier, conseiller de Nicolas Sarkozy. Il a également travaillé pour Jean-Pierre Raffarin et pour Bruno Le Maire, qui avait fait appel à ses services pour la primaire LR en 2016. Olivier Ubéda a été condamné par le passé par le tribunal de commerce pour "travail dissimulé" et a dû faire face à la faillite d'une ancienne société. En 2017, il est placé en liquidation judiciaire, puis condamné pour "faillite personnelle", devant rembourser plus de 300 000 euros.